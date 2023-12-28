9 самых быстрорастущих стартапов Европы

Sifted составил рейтинг самых быстрорастущих команд стартапов по состоянию на ноябрь 2023 года, используя данные Dealroom. В список вошли компании, которые привлекли не менее $50 млн, основаны после 2005 года и имеют не менее 20 сотрудников на начало года.

На рынке царит неопределенность, и для многих стартапов поиск сотрудников очевидно не был приоритетом. Однако некоторые увеличили команды — некоторым удалось даже вырасти более чем втрое.

Большинство самых быстрорастущих команд сосредоточены в Великобритании.

В подборку попали Германия и Франция — две экосистемы, которые, как считается занимают 2 и 3 место по развитости в Европе после Великобритании, а также Швеция.

Venterra

Штаб-квартира: Великобритания

Год основания: 2021

Прирост команды в 2023 году: 333%, до 91 сотрудника

Базирующаяся в Шеффилде Venterra приобретает компании, работающие в области морской ветроэнергетики, или заключает с ними партнерство, а затем предлагает клиентам инженерные, проектные и строительные работы на протяжении всего жизненного цикла ветроэлектростанции, от строительства с нуля до вывода из эксплуатации.

По данным Dealroom, с момента запуска компания собрала около $251 млн.

Nothing

Штаб-квартира: Великобритания

Год основания: 2020

Прирост команды в 2023 году: 303%, до 16,6 тысяч сотрудников

Производитель альтернативных смартфонов и электроники Nothing привлек $96 млн в июне 2023 года при поддержке таких инвесторов, как американская GV, EQT Ventures и музыкальный дуэт Swedish House Mafia.

По данным Dealroom, в ходе раунда стартап превысил оценку в $1 млрд и статус единорога.

1КОММА5°

Штаб-квартира: Германия

Год основания: 2021

Прирост команды в 2023 году: 153%, до 304 сотрудников

Платформа солнечной инфраструктуры 1Komma5° позволяет клиентам приобретать солнечную технику и находить монтажников и службы технического обслуживания в одном месте. Это один из самых ценных стартапов Европы в области солнечной энергетики.

В июне 2023 года компания привлекла €430 млн финансирования серии B от инвесторов, включая Eurazeo, Porsche Ventures и b2venture.

Instabee

Штаб-квартира: Швеция

Год основания: 2022

Прирост команды в 2023 году: 124%, до 249 сотрудников

Стартап по доставке «последней мили» Instabee создан после того, как в 2022 году объединились две компании, предлагавшие эту услугу: Budbee и Instabox. В 2023 году компания привлекла конвертируемые облигации на сумму 500 млн шведских крон (€44,3 млн) от инвесторов Kinnevik и Creades AB.

Clone

Штаб-квартира: Франция

Год основания: 2019

Прирост команды в 2023 году: 122%, до 291 сотрудника

Clone предлагает ресторанам получить представленность в таких сервисах, как Just Eat, Deliveroo и Uber Eats, чтобы увеличить продажи доставки с помощью альтернативного меню — стартап смотрит, что пользуется спросом в регионе, и отправляет ресторанам рецепты и ингредиенты, которые они готовят и доставляют. Clone также управляет социальными сетями и маркетингом на сайтах и привлекла $80 млн в раунде серии B в сентябре 2022 года.

Threecolts

Штаб-квартира: Великобритания

Год основания: 2021

Прирост команды в 2023 году: 119%, до 105 сотрудников

SaaS-компания Threecolts со штаб-квартирой в Лондоне предлагает программные продукты для бизнеса, которые помогают управлять и масштабироваться через ecommerce-каналы, такие как Amazon, Walmart и eBay. Среди инструментов автоматизированный регулятор цен, боты для обслуживания клиентов и автоматические запросы, позволяющие просматривать отзывы и оценки клиентов.

В марте 2023 года компания привлекла $90 млн от таких инвесторов, как CoVenture, Crossbeam Venture Partners и General Global Capital.

Upway

Штаб-квартира: Франция

Год основания: 2019

Прирост команды в 2023 году: 112%, до 108 сотрудников

Парижская Upway предоставляет цифровой маркетплейс для отремонтированных электровелосипедов, которые продаются со скидкой до 60% по сравнению с совершенно новым продуктом с гарантией на один год.

В ноябре 2022 года инвесторы, включая Sequoia Capital, Exor Ventures и Европейский климатический фонд, приняли участие в раунде серии B на $30 млн, в результате чего общий объем финансирования составил около $61 млн. В предыдущих раундах стартап уже заручился поддержкой таких звездных инвесторов, как футболисты Н'Голо Канте и Блез Матюиди.

Newcleo

Штаб-квартира: Великобритания

Год основания: 2021

Прирост команды в 2023 году: 110%, до 308 сотрудников

Проект в области климатических технологий newcleo строит ядерные реакторы нового поколения, чтобы обеспечить альтернативный стабильный источник энергии и сократить количество ядерных отходов. В июне 2022 года он привлек финансирование в размере €300 млн, а в начале августа 2023 года объявил о покупке производителя ядерных насосов Rütschi Group за €68,9 млн.

THIS

Штаб-квартира: Великобритания

Год основания: 2017

Прирост команды в 2023 году: 109%, до 186 сотрудников

Производитель альтернативных мясных продуктов на растительной основе привлек в общей сложности 11,5 млн фунтов стерлингов в 2023 году, из которых 10 млн фунтов стерлингов были получены в рамках раунда серии B при поддержке таких инвесторов, как Kreos Capital, Business Growth Fund и BACKED VC, а 1,5 млн фунтов стерлингов — от сделки в формате «реклама за долю», заключенной с британской телекомпанией ITV.

Таким образом, общий объем финансирования достиг около $52,2 млн. Сейчас продукция компании представлена в крупнейших супермаркетах Великобритании.

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