«В спорте нужно быть немного субъективным»: как технологии меняют судейство в спортивной гимнастике

Сторонники технологии считают, что она повысит справедливость и прозрачность судейства. Но пойдет ли это на пользу спорту?

Более десятилетия на соревнованиях используют видеозаписи, чтобы решить споры при выставлении оценок. Теперь у судей появляется новый помощник — искусственный интеллект.

Выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене оценивали не только люди. Им помогала технология JSS (Judging Support System, система поддержки судейства). Система с ИИ не заменила судей — скорее, они могли обратиться к ней при необходимости пересмотреть результаты. Однако для спорта это стало переломным моментом, путь к которому занял несколько лет.

Впервые Международная федерация гимнастики (FIG) применяла JSS на чемпионате мира 2019 года для оценки упражнений на кольцах и прыжков с опорой и через козла. С каждым годом соревнований, где используется система, становится все больше.

У подобных технологий в конкурентной борьбе есть очевидные плюсы. Судьи должны обращать внимание на быстрые и малозаметные движения гимнастов: кончик пальца ноги, угол шпагата и малейший изгиб бедра. ИИ поможет избавиться от сомнений по техническим вопросам.

И хотя было доказано, что искусственный интеллект закрепляет предвзятость в других областях, от жилья до найма, сторонники JSS считают, что в данном случае он может ее устранить, сделав спорт более справедливым и прозрачным как для зрителей, так и для самих гимнастов.

В то же время другие опасаются, что судейство с помощью технологий лишит гимнастику чего-то особенного. Гимнастика, как и выездка или прыжки в воду, — это субъективный вид спорта, где на результаты влияют такие факторы, как национальность, тип телосложения, расположение судейского кресла и расплывчатые понятия вроде «артистизма».

«В спорте нужно быть немного субъективным, — говорит Ким Тансканен, элитный тренер по гимнастике из Финляндии. — Для меня лишиться этого — значит потерять удовольствие и азарт от спорта».

Более десяти лет судьи по гимнастике используют видео, чтобы решать споры при подсчете очков. Но все еще нужна была система, способная улавливать ошибки, недоступные человеческому глазу. Судья-человек может упустить из виду мельчайшие измерения, от которых оценка вырастет или уменьшится: если шпагат на 1-2° меньше требуемого минимума, или если соскок отклонится от оси всего на 3-4°.

Система JSS началась с шутки. В 2015 году Моринари Ватанабэ возглавлял Японскую ассоциацию гимнастики и готовился стать президентом FIG. В разговоре с Хиденори Фудзивара, руководителем подразделения Fujitsu по развитию спортивного бизнеса, oн пошутил, что скоро соревнования будут судить роботы. Но Фудзивара воспринял это как призыв к действию.

Через некоторое время Ватанабэ показали прототип системы. Впечатленный разработкой, он стал активно продвигать идею судейства при помощи ИИ. В 2016 году, принимая пост президента FIG, он заявил: «Настало время привнести инновации в гимнастику».

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В 2017 году FIG официально объявила о сотрудничестве с Fujitsu. Разработка системы потребовала тысячи часов исследований и работы. «Мы начали проект, хотя у нас не было технологии для его реализации», — говорит Фудзивара, который сейчас является менеджером проекта JSS в Fujitsu.

Первоначально система использовала те же лазерные датчики, которые применяются для управления автономными транспортными средствами. С их помощью начали собирать 3D-данные о скелете гимнастов на соревнованиях. Затем, основываясь на видеозаписях 8 тысяч упражнений, модель ИИ обучили правилам судейства, как различать элементы и интервалы между элементами, а также что считать остановкой.

Сегодня лазеры уже не используются: на каждый тренажер устанавливают от 4 до 8 HD-камер, которые позволяют получить запись выступления в 3D, проанализировать положение суставов гимнаста, а затем сравнить их со стандартами для каждого элемента — все это практически в режиме реального времени.

Хотя система все чаще присутствует на соревнованиях, ее применение по-прежнему ограничено. Решение, когда ее использовать, принимает судейская коллегия.

В пресс-релизе 2021 года FIG пообещала, что JSS станет «одним из величайших технических достижений в спорте за последние десятилетия», в немалой степени потому, что может делать то, что выходит за рамки человеческих возможностей.

Сторонники JSS также надеются, что искусственный интеллект в гимнастике сможет устранить неизбежные предубеждения. И тренеры, и гимнасты сходятся во мнении, что в нынешнем виде судейство непрозрачно: такие факторы, как национальность и тип телосложения, могут добавить сознательную и бессознательную предвзятость, влияющую на баллы.

В будущем Fujitsu хочет сделать ставку на коммерческое использование, чтобы ее можно было продавать федерациям гимнастики для практических занятий.

Хотя JSS еще не используют для оценки артистизма, возможно, это произойдет в будущем. Но пока система лишь дополняет работу судей. Будет ли она использоваться на Олимпийских играх в Париже? FIG отказалась прокомментировать.

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