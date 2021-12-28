Как достичь стабильного финансового положения после 30 лет: пять советов

Несмотря на то, что в 30 лет вы еще молоды и полны сил, важно не забывать о накоплениях на будущее. Чем быстрее вы начнете составлять бюджет, тем стабильнее будет ваше финансовое положение в долгосрочной перспективе.

Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, требуется много времени и дисциплины. Быстро этому не научиться, а у некоторых это и вовсе не получается.

Придерживайтесь бюджета

В возрасте 20 лет многие задумываются о том, чтобы вести бюджет, или даже используют приложения для отслеживания финансов. Однако немногие способны придерживаться составленного плана. При достижении 30 лет важно контролировать каждый заработанный рубль.

Основная цель планирования бюджета — отслеживать расходы, чтобы принимать правильные решения. Нет ничего плохого в том, чтобы тратиться на развлечения и путешествия. Главное — не отступать от бюджета и целей по сбережениям.

Откладывайте 10-20% от дохода

Этот совет дают большинство специалистов по финансовому планированию. Определите, сколько процентов от вашего заработка будет уходить на фиксированные и переменные расходы, а также на сбережения. Рекомендуется откладывать 20% от месячного дохода, но, если он невысокий, будет достаточно и 10%.

Устанавливайте реалистичные финансовые цели

Продумайте свои финансовые цели и определите, когда вы хотите их достичь. Затем запишите их и составьте стратегию реализации. Этот подход значительно повышает вероятность того, что вы сможете их выполнить.

Например, если вы хотите съездить в Италию, то выясните, во сколько вам обойдется это путешествие, и посчитайте, какую сумму потребуется откладывать ежемесячно. Любая мечта может стать реальностью в течение пары лет, если составить правильный план.

Разберитесь с долгами

При достижении 30 лет многие люди привыкают к тому, что у них есть долги — от личных займов и ипотеки до задолженностей по кредитной карте. В некоторый момент это даже может показаться нормой.

Однако не обязательно находиться в долгах всю жизнь. Избавиться от них поможет продуманная стратегия. Один из самых популярных способов — «эффект снежного кома». Составьте список всех задолженностей, от самой маленькой до самой крупной, без учета процентной ставки. Отдавайте минимальный платеж по всем из них, кроме самых мелких.

Выплатив долги, вы сможете освободить свой бюджет и увеличить сбережения.

Откладывайте средства на случай непредвиденных обстоятельств

Велика вероятность, что вы потратите сбережения или воспользуетесь кредитной картой для незапланированных расходов, если не выделите для них отдельный счет. Включите в свой бюджет достаточную сумму, которая позволит справиться с любым неожиданным событием.

Источник.