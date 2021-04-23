Как Финляндии удается занимать лидирующие позиции в индустрии мобильных игр

Недавно Финляндия была признана самой счастливой страной в мире. Помимо этого, она также обладает одной из лучших систем образования и развитой игровой индустрией. Культура открытости и поддержка государства привлекают талантливых специалистов и разработчиков со всего мира. Разбираемся, как стране удается удерживать позиции на рынке мобильных игр.

История развития индустрии

Финская игровая индустрия является одной из самых быстрорастущих на мировом рынке, и за последние двадцать пять лет разработчики выпустили множество отличных релизов. Одна из причин заключается в том, что Финляндия была в числе первых, кто сосредоточил внимание на разработке мобильных игр. Когда в 2008 году впервые был запущен App Store, магазин мобильных приложений и игр, Финляндия опередила подавляющее большинство своих конкурентов и воспользовалась этим в полной мере.

После крайне успешного релиза казуальной игры-головоломки Angry Birds игровое сообщество обратило внимание на Финляндию. Игра впоследствии переросла в целую франшизу, которая включает в себя несколько частей игры, товарную продукцию и два полнометражных фильма. С тех пор отрасль стремительно развивается: в 2019 году ее оборот превысил €2 млрд в шестой раз подряд. Кроме того, в финской игровой индустрии работает более трех тысяч человек.

Секрет успеха

Если коротко — творчество порождает творчество. В стране более 240 студий-разработчиков игр. Финское правительство фактически спонсирует стартапы и игровые студии, давая им все шансы на успех.

В Хельсинки есть множество творческих центров и социальных возможностей, которые представляют собой развитую экосистему для разработчиков игр. Чтобы любая творческая деятельность могла процветать, ей необходимо дать возможность работать без помех. Правительство понимает, что игровая индустрия выгодна для всей страны, поэтому оно делает все возможное, чтобы облегчить жизнь разработчикам. Государственная спонсорская поддержка, онлайн-бухгалтерия и полное отсутствие бюрократии — все это стимулирует развитие игровых студий.

Учитывая богатый опыт производства мобильных игр и комфортные условия, страна имеет все шансы стать лидером в индустрии онлайн-гейминга.

Культура открытости

В финской игровой индустрии развита уникальная культура открытости, которой так не хватает в большинстве других стран. Каждый человек может обратиться со своей проблемой к кому-то из своего окружения, вне зависимости от их положения. Такой подход привел к тому, что отрасль стала больше похожа на сплоченную семью, чем на группу конкурентов.

Эта культура сделала Финляндию привлекательным местом для жизни и работы, что позволяет привлекать лучших разработчиков по всему миру. В дополнение к этому, финская игровая экосистема зарекомендовала себя как одна из самых инновационных за последние двадцать пять лет.

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