Смогут ли цифровые банки окончательно заменить физические?

Раньше банки не спешили с цифровизацией, но пандемия заставила их изменить планы. С тех пор финансовые технологии активно развиваются, а банки предоставляют различные виды онлайн-услуг. К чему приведет такая тенденция? Неужели приложения вытеснят физические отделения банков? Попробуем разобраться.

В 1964 году был представлен первый телефон для видеозвонков Picturephone. Ожидалось, что в ближайшие годы видеозвонки станут важнейшим коммерческим инструментом. Однако они вошли в массовое употребление лишь в 2003 году, когда появился Skype. С тех пор прошло почти 20 лет, а видеозвонки только начинают менять способы ведения бизнеса.

Во время пандемии видеоконференции предоставили новый способ взаимодействия и теперь используются практически в каждой коммерческой сфере. Крупные банки были вынуждены быстро отреагировать, чтобы не потерять клиентов. Но что же такое видеобанкинг и как он может изменить сегодняшние банки?

Цифровая трансформация

Термином видеобанкинг обозначают различные виды банковских услуг, которые задействуют видеоматериалы, чтобы помочь клиентам. Эти функции используют современные технологии, в том числе машинное обучение (МО), с помощью которого ИИ-программы с каждым разом улучшают взаимодействия с пользователями.

Особенно эффективно эти технологии применяются в чат-ботах. Чтобы распознать запрос клиента, они используют обработку естественного языка. С каждым взаимодействием ответы становятся все более персонализированными.

Эти технологии существуют более десяти лет, однако руководства банков скорее стремились сократить цифровые расходы, чем задействовать их в бизнесе. Переход на цифровые и облачные платформы казался дорогостоящим и требовал интенсивного обучения.

До начала пандемии почти половина финансовых руководителей заявляли, что отдают главный приоритет сокращению цифровых расходов. Но уже в октябре 2020 года 90% опрошенных сосредоточились на модернизации возможностей, инвестировали в технологические решения и внедряли цифровую бизнес-модель.

Доверие потребителей

Самая сложная задача при внедрении видеобанкинга — сохранить доверие потребителей. Но многим, похоже, это удалось.

В апреле 2020 года трафик банковских приложений в США вырос на 85%, а 40% американцев заявили, что не вернутся к физическим банкам после окончания пандемии.

74% европейцев теперь управляют финансами с помощью мобильных приложений.

Но почему же финансовая индустрия так долго тянула с внедрением видеобанкинга? Дело не только в том, что руководства сомневались в необходимости цифровизации. Поскольку число кибермошенников растет, потребители все больше обеспокоены вопросами безопасности.

Для большинства клиентов важна безопасность видео- и аудиосвязи, а также квалифицированность сотрудника. Помимо этого, они ценят простоту использования. Поэтому цифровые банки применяют дополнительные меры безопасности, такие как многофакторная аутентификация и вход с помощью биометрических данных.

Возможное будущее

Сейчас автоматизация помогает расширять возможности традиционных банков. Но смогут ли технологии полностью заменить физические отделения в будущем? С учетом широкого распространения онлайн-банкинга, это вполне возможно.

По данным S&P Global Market Intelligence, в прошлом году банки закрыли 3324 отделения из-за массового перехода в онлайн.

Чтобы продолжать работу и поддерживать успех, банкам важно сотрудничать с финтех-компаниями, которые помогут интегрировать их услуги в удобное приложение. Иначе они рискуют потерять клиентов. При этом главное — чтобы видео-банкинг предоставлял тот же опыт, что и посещение обычного банка.

Источник.