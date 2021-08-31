Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории
DIG(IT)AL

Смогут ли цифровые банки окончательно заменить физические?

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Раньше банки не спешили с цифровизацией, но пандемия заставила их изменить планы. С тех пор финансовые технологии активно развиваются, а банки предоставляют различные виды онлайн-услуг. К чему приведет такая тенденция? Неужели приложения вытеснят физические отделения банков? Попробуем разобраться.

Смогут ли цифровые банки окончательно заменить физические?

В 1964 году был представлен первый телефон для видеозвонков Picturephone. Ожидалось, что в ближайшие годы видеозвонки станут важнейшим коммерческим инструментом. Однако они вошли в массовое употребление лишь в 2003 году, когда появился Skype. С тех пор прошло почти 20 лет, а видеозвонки только начинают менять способы ведения бизнеса.

Во время пандемии видеоконференции предоставили новый способ взаимодействия и теперь используются практически в каждой коммерческой сфере. Крупные банки были вынуждены быстро отреагировать, чтобы не потерять клиентов. Но что же такое видеобанкинг и как он может изменить сегодняшние банки?

Цифровая трансформация

Термином видеобанкинг обозначают различные виды банковских услуг, которые задействуют видеоматериалы, чтобы помочь клиентам. Эти функции используют современные технологии, в том числе машинное обучение (МО), с помощью которого ИИ-программы с каждым разом улучшают взаимодействия с пользователями.

Особенно эффективно эти технологии применяются в чат-ботах. Чтобы распознать запрос клиента, они используют обработку естественного языка. С каждым взаимодействием ответы становятся все более персонализированными.

Эти технологии существуют более десяти лет, однако руководства банков скорее стремились сократить цифровые расходы, чем задействовать их в бизнесе. Переход на цифровые и облачные платформы казался дорогостоящим и требовал интенсивного обучения.

До начала пандемии почти половина финансовых руководителей заявляли, что отдают главный приоритет сокращению цифровых расходов. Но уже в октябре 2020 года 90% опрошенных сосредоточились на модернизации возможностей, инвестировали в технологические решения и внедряли цифровую бизнес-модель.

Доверие потребителей

Самая сложная задача при внедрении видеобанкинга — сохранить доверие потребителей. Но многим, похоже, это удалось.

  • В апреле 2020 года трафик банковских приложений в США вырос на 85%, а 40% американцев заявили, что не вернутся к физическим банкам после окончания пандемии.
  • 74% европейцев теперь управляют финансами с помощью мобильных приложений.

Но почему же финансовая индустрия так долго тянула с внедрением видеобанкинга? Дело не только в том, что руководства сомневались в необходимости цифровизации. Поскольку число кибермошенников растет, потребители все больше обеспокоены вопросами безопасности. 

Для большинства клиентов важна безопасность видео- и аудиосвязи, а также квалифицированность сотрудника. Помимо этого, они ценят простоту использования. Поэтому цифровые банки применяют дополнительные меры безопасности, такие как многофакторная аутентификация и вход с помощью биометрических данных.

Возможное будущее

Сейчас автоматизация помогает расширять возможности традиционных банков. Но смогут ли технологии полностью заменить физические отделения в будущем? С учетом широкого распространения онлайн-банкинга, это вполне возможно.

По данным S&P Global Market Intelligence, в прошлом году банки закрыли 3324 отделения из-за массового перехода в онлайн.

Чтобы продолжать работу и поддерживать успех, банкам важно сотрудничать с финтех-компаниями, которые помогут интегрировать их услуги в удобное приложение. Иначе они рискуют потерять клиентов. При этом главное — чтобы видео-банкинг предоставлял тот же опыт, что и посещение обычного банка.

Источник.

Фото на обложке: LDprod / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сбербанк обнаружил новый метод мошенничества
  2. 2 Эквайринга уже недостаточно: какие финтех-сервисы нужны бизнесу и зачем
  3. 3 Дефицит микрочипов угрожает стабильности поставок банковских карт — производители
  4. 4 Кто быстрее всех отказывался от наличных и цифровизация банков в мире: финтех-дайджест
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2021

Умник МФТИ-2021

31 августа 2021

ADCR Awards

31 августа 2021

Инвестиционная панель FoodTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма