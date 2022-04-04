Как Мексика становится центром роста финансовых технологий и чем может заинтересовать инвесторов

Почему же Латинская Америка, в особенности Мехико (столица Мексики), столь привлекательна для финтехов? Дело в выгодном расположении, финансовых условиях или государственном регулировании? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим экосистему венчурного капитала и механизмы развития в этом регионе.

Компании по разработке финансовых технологий — быстро растущий сектор как по всему миру в целом, так и в Латинской Америке в частности. В 2021 году латиноамериканские стартапы получили рекордные $13,5 млрд финансирования.

Венчурный капитал в Латинской Америке

Сейчас в Мексике располагаются свыше 440 финтехов, в том числе Nubank, Kavak и Clip, которые предоставляют свыше 60 тысяч рабочих мест. А Мехико становится финтех-центром Латинской Америки, привлекающим бесчисленное количество как известных, так и начинающих компаний.

Основная часть венчурного капитала направляется в Бразилию и Мексику. Это видно не только по движениям венчурного доллара, но и по количеству единорогов — стартапов с оценкой выше $1 млрд.

В Бразилии насчитывается 21 стартап-единорог, а в Мексике — 7.

Капитал по большей части поступает из стран за пределами Латинской Америки. Чтобы получить доступ к региону, зарубежные фонды обычно инвестируют в сотрудничестве с местными. Индустрия предлагает значительное преимущество — каждый может развивать бизнес, не боясь конкуренции, — и это обеспечивает постоянное увеличение вложений.

Помимо этого, важны и политические условия. В 2021 году в Эквадоре, Перу и Чили прошло несколько выборов, а в Мексике и Аргентине — промежуточных выборов. Следует отметить, что инвесторы стремятся к стабильности, как на более зрелых рынках, таких как Европа и США. Результаты политических выборов сильно влияют на их уверенность.

С точки зрения корпоративной структуры, в большинстве стран Латинской Америки располагаются несколько крупных компаний (производитель цемента CEMEX и нефтегазовый концерн Petrobras), а также множество малых и средних бизнесов. Это дает возможности как для укрепления рынка, так и для выявления новых направлений роста со стороны корпоративного венчурного капитала.

Развивающиеся индустрии в Латинской Америке

Многие стартапы сосредоточены на модернизации существующих структур и улучшении производительности в различных областях — от финтеха до онлайн-торговли и недвижимости.

К примеру, в банковском секторе есть два направления, которые нужно улучшить, — доступ к банковским услугам есть не у всего населения, а инновационных решений не хватает. Причина в том, что традиционные финансовые учреждения раньше не сталкивались с конкуренцией, из-за чего у них не было необходимости постоянно совершенствоваться.

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В Бразилии в этих направлениях уже ведется активная работа. Это одна из самых прибыльных стран в банковской сфере, где банки предлагают нормативную поддержку для клиентов, а финтех-стартапы — новые способы обслуживания и продвинутые технологии.

Однако наиболее высокие темпы роста наблюдаются в электронной торговле. В особенности этому способствовала пандемия коронавируса: в 2020 году рост составил около 8%, в 2021 году — 19%, что намного выше показателей роста ВВП в Латинской Америке. В онлайн-продажах лидируют местные игроки, например MercadoLibre.

Основные механизмы развития финтеха Мексики

Закон о финансовых технологиях

В 2018 году Мексика приняла закон о финансовых технологиях, регулирующий определенные виды деятельности и бизнес-модели, которые ранее находились в серой зоне. Он также призван повысить безопасность платежей для клиентов, разрешает операции с виртуальными активами и дает больше свободы для краудфандинга и эмитентов электронных денег (electronic money institution, EMI).

В целом, этот закон открывает рынок для конкуренции и направлен на создание пространства, в котором банки и финтех-компании могут сосуществовать и сотрудничать.

Распространение интернета

Мобильными устройствами пользуется свыше 75% населения Мексики, а интернетом — примерно 80 млн человек (и их число постоянно растет). В то же время банковскими услугами все еще не пользуются 40 млн жителей страны.

Это отличная основа для развития финтех-экосистемы. Несмотря на имеющиеся возможности (доступ к интернету и мобильные устройства), многие люди не имеют банковских счетов и в основном расплачиваются наличными. Бизнесы могут предложить решения, которые удовлетворят потребности этой группы населения.

Трудовые ресурсы

Мексиканскому населению доступна хорошая система образования. Интерес к технологиям, инновациям и предпринимательству находится на пике — большое число студентов выбирает технические и финансовые направления.

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Сравнительно экономичные затраты на рабочую силу и молодое население (в среднем 29 лет) — отличные условия для финтех-стартапов.

Местоположение

Мексика граничит с США и Центральной Америкой, что обеспечивает быструю и простую международную торговлю. В Европу и Азию также легко добраться по воздуху или морю, поскольку Мексика имеет прямой доступ к северным частям Атлантического и Тихого океанов.

Благодаря выгодному расположению и формирующейся рыночной экономике Мексика стала одной из стран с самым большим количеством соглашений о свободной торговле в мире.

К тому же многие мексиканцы живут и учатся в США. Тесное взаимодействие и культурный обмен снижают барьеры для выхода на рынок и дают иностранным инвесторам необходимую деловую уверенность.

Заключение

За последние месяцы латиноамериканский финтех активно развивается, а Мексика и Бразилия стали ведущими рынками с высоким потенциалом.

Однако в ближайшие годы этим странам все же потребуется решить одну из важнейших задач — обеспечить финансовое равенство и инклюзивность. Это предполагает не только предоставление возможностей финансово грамотной части населения, но повышение финансовой грамотности в целом, а также расширение доступа к ресурсам.

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Фото на обложке: Jess Kraft / Shutterstock