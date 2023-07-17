Fire Check: как одно приложение меняет организацию пожарной безопасности в России

Павел и Максим Козьминых решили изменить правила игры и создали приложение Fire Check. О его возможностях — в нашем материале.

Зачастую взаимодействие заказчика и подрядчика в этой сфере выглядит так: компания путем сарафанного радио ищет подрядчика, который осуществил бы пожарный аудит или установил систему пожарной сигнализации, а тот, в свою очередь, в отсутствие конкуренции выполняет услуги некачественно.

Несмотря на очевидные плюсы цифровизации, есть отрасли, в которых она продвигается медленнее, чем, скажем, в финансовом секторе или торговле. К числу таких консервативных отраслей можно отнести пожарную безопасность, в частности все, что касается организации пожарной безопасности.

Что такое Fire Check

Fire Check — единственный в России маркетплейс услуг в области пожарной безопасности. Инновационность сервиса — в автоматизированном режиме самообследования объекта. Пользователь указывает назначение объекта, его технические характеристики, параметры: например, здание торговли, первый этаж, площадь — до 500 кв.м. — и приложение сообщает, что, например, в этом случае требуется пожарная сигнализация и система оповещения первого типа.

Fire Check помогает выгодно сотрудничать пожарной компании и клиенту. Подрядчики не тратят время и деньги на поиск клиентов. Заказчик же сравнивает предложения, смотрит отзывы и делает выбор.

Приложение доступно для скачивания во всех доступных сторах. Пользоваться Fire Check также можно с помощью любого браузера.

Кому подойдет Fire Check

Fire Check выступает на рынке B2B и B2G. Клиенты сервиса — коммерческие структуры и государственные заказчики, которые обязаны выполнять требования пожарной безопасности. Также приложение работает в сегменте B2C — для тех, кто хочет сделать свой дом безопасным.

Другой сегмент аудитории — подрядные компании: пожарно-технические фирмы, эксперты и частные специалисты, которые хотят заказы. Специалист делает отклик, получает контакты заказчика и работает.

Сервисом пользуются и инспекторы. Жалобы на возможные нарушения требований пожарной безопасности, которые они отправляют через приложение, Fire Check пересылает для рассмотрения в пожарный надзор.

Как появился и развивался Fire Check

Павел Козьминых работает в сфере пожарной безопасности более 20 лет. По его словам, о пожарной безопасности люди часто вспоминают, когда уже получили штраф после инспекторской проверки или, что хуже, когда случилось возгорание. Непрофессионалам в целом непросто разобраться в требованиях пожарной безопасности.

Павел и Максим Козьминых, создатели Fire Check

Другой момент — в российской сфере пожарной безопасности отсутствуют удобные цифровые инструменты, которые облегчили бы задачу по организации пожарной безопасности на объекте.

Все это побудило Павла создать сервис, который решил бы эти проблемы. Так в 2020 году появился Fire Check — плод совместного труда инженеров и разработчиков, которые учли все нюансы для точного автоматического аудита пожарной безопасности объектов.

Важно отметить, приложение прошло апробацию в МЧС и находится в реестре отечественного ПО. Кроме того, сервис неоднократно становился победителем технологических конкурсов: Фонда содействия инноваций, Агентства инноваций Москвы и «Корпорации развития Зеленограда».

Что дальше

В текущий момент у команды Fire Check несколько приоритетных задач:

усовершенствование веб-интерфейса;

добавление возможности для проверки таких категорий объектов, как производства, склады и предприятия общепита. Сейчас доступны образовательные учреждения, объекты торговли, офисы и банки;

разработка чат-бота-консультанта по пожарной безопасности.

«Работа с ИИ входит в нашу программу развития: мы хотим сделать так, чтобы он помогал рационально использовать деньги для максимальной противопожарной защиты объекта. Это заметно облегчит людям жизнь», — поделились создатели Fire Check.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой Fire Check

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