«Наш мобильный офис размещался в красном сорок первом "Москвиче"». Успешные предприниматели — о своем первом деле

Мы публикуем семь историй о том, как становятся предпринимателями.

Некоторые из них до сих пор занимаются своим первым проектом, а другие — уже давно развивают что-то новое, но не забывает о «том самом» бизнесе, который сыграл судьбоносную роль в его жизни.

Почувствовав вкус предпринимательства, сложно отказаться от идеи заниматься собственным делом. Так, многие люди, однажды организовав бизнес, больше не смогли жить обычной жизнью.

Сергей Барышников, сооснователь SALO

Первый полноценный бизнес я открыл в 1999 году, на следующий день после защиты диплома в МИСиC. К тому времени у меня был довольно раскрученный сайт с объявлениями (сильно упрощенная версия Avito). Я видел, как интересен пользователям раздел мобильной связи, поэтому не придумал ничего лучше, чем на этом же сайте открыть интернет-магазин мобильных телефонов.

Я связался с большинством барыг, которые обитали у меня на сайте, договорился на оптовые цены с самыми адекватными из них, а потом пустил весь трафик из этого раздела к себе в магазин. То есть телефоны и контракты можно было купить только у меня. Profit!

Первый год весь наш мобильный офис размещался в красном сорок первом «Москвиче». Каждое утро мы выезжали в районе семи утра, а возвращались приблизительно в полночь, принимая заказы в пути и сразу же их реализовывая. И только спустя год появились настоящие бизнес-атрибуты:

интернет-магазин на отдельном домене,

первый офис,

первые сотрудники,

первый склад,

первое ограбление,

первый «кидок» от ментов.

Через три года у нас уже было больше сотни курьеров, доставка в регионы телефонов, автозвука, игровых приставок и прочих радостей жизни. А выручка в пике доходила до $2 млн в месяц. Но в итоге спустя восемь лет все закончилось довольно плохо.

На самом деле я могу пересчитать людей, которые вовремя успели выпрыгнуть из этого бизнеса в плюсе, по пальцем одной руки — все остальные закончили с разным уровнем потерь.

Что уж говорить, все мы приобрели кучу опыта — как минимум научились разбираться в людях, считать и разделять деньги компании и личные средства и правильно общаться со всеми слоями общества: от чиновников до бандитов.

Ребятам, которые только собираются открыть свой первый бизнес, прежде всего хочу пожелать не бояться ошибиться. Потому что каждая проанализированная ошибка тут же становится новой возможностью. Живите в этой парадигме, развивайте свое окружение и социальные связи и через какое-то время результаты и деньги сами за вами придут.

Александр Антонов, основатель Puzzle English и Speak Peak

Первые деньги я заработал в самом начале «девяностых», будучи еще школьником. Партнером стал мой одноклассник. Идея пришла из нашего с ним общего увлечения компьютерной приставкой ZX-spectrum. Мы продавали на компьютерном рынке в Митино кассеты с играми для этой приставки в комплекте с печатными буклетами.

Полноценные ПК стоили тогда бешеных денег, их ни у кого не было. А ZX-Spectrum хоть и назывался официально компьютером, на самом деле был приставкой к телевизору, а его могли себе позволить многие.

Девайс был исполнен в виде клавиатуры, вся начинка внутри. В качестве монитора — телевизор, а вместо дисковода — кассетный магнитофон.

У моего друга Андрея (точнее, у его родителей) был «крутой» импортный двухкассетный магнитофон. Благодаря этой штуке мы могли быстро дублировать наборы с играми, это делалось через ускоренную запись на пленочные кассеты. К каждой кассете мы распечатывали специальный буклет, содержащий вспомогательную информацию: перечень игр, правила, карты уровней.

К тому же у папы Андрея на работе был черно-белый принтер — еще одно наше «ноу-хау». В те времена принтеры были большой редкостью.

Игры на кассетах продавали многие, а буклет в подарок был только у нас, что здорово повышало конверсии в продажу.

А когда пришла пора готовиться к вступительным экзаменам в институт, мы забросили этот бизнес. Никаких выводов не делали, но полезные бизнес-навыки, думаю, приобрели.

Моя рекомендация для начинающих предпринимателей — переставайте думать и начинайте уже что-нибудь делать!

Денис Решанов, основатель сети «Персональное решение»

На первом курсе мы с другом открыли фирму по ремонту компьютеров. Рассуждали так: учимся на математическом факультете СПбГУ, под боком куча айтишников, почему бы этот ресурс эффективно не использовать?

Суть была в том, что есть компания-клиент с 10-15 компьютерами, которые постоянно ломаются: то принтер не работает, то система глючит, то ПО установить не получается.

Держать своего человека в штате — дорого, поэтому компании предпочитают обращаться к аутсорсинговым организациям, которые по вызову приедут и все проблемы решат. Вот мы и стали такой организацией. Фирма просуществовала три года, а в 2009 году мы закрыли бизнес, успев совершить, наверное, все существующие ошибки.

Первая, и самая главная ошибка, из которой вытекают все остальные, — мы открыли бизнес в сфере, которая нас никогда не увлекала.

Я и сейчас не люблю чинить компьютер сам, а тогда мне приходилось ковыряться в железе, и делал я это, мягко говоря, без особого энтузиазма. Такой подход не вел к качеству. Мы просто зарабатывали деньги, и клиенты это тоже понимали: на встречах нам не удавалось производить впечатление увлеченных профессионалов.

Максимум, на который мы могли претендовать, — демпинговое сотрудничество с теми компаниями, которым не хватало денег на нормальную компьютерную поддержку. А из-за отсутствия экспертизы мы не могли проверить навыки наших работников, поэтому за результат проделанной работы часто приходилось краснеть.

В 2007 году появился мой нынешний проект — бизнес, который значительно больше меня увлекал. Первая компания тоже продолжала существовать: мы даже вложили туда по семь тысяч долларов, чтобы собрать сильную команду и снять офис. Но спустя год ее все равно пришлось закрыть: разыгрался кризис и находить клиентов становилось все сложнее.

А текущий проект успешно пережил этот период и даже вырос. Почему так получилось? Ключевой момент в том, сколько энергии предприниматель готов вложить в бизнес и верит ли он сам в успех своего дела.

Андрей Корхов, CEO Sarafan Technology Inc.

Свою первую компанию я основал еще в университете. Для курсовой работы я разработал электронную карту Красноярска — «Ярмап» и добавил туда контакты местных компаний.

Для нашего города такая карта стала одной из первых — 2GIS только выходил на рынок, и многие ему не доверяли.

Я даже не ожидал, что «Ярмап» вызовет такой ажиотаж — картой начали пользоваться сначала студенты, потом другие красноярцы. Мы решили частично монетизировать платформу — компании на карте размещались бесплатно, но мы предложили и платные опции — специальные выделения, рекламу.

Первых клиентов нашли за пару дней, и я отправился регистрировать бизнес. Росли мы быстро — привлекли крупных клиентов — Coca Cola, «Яндекс», «Енисей Телеком» и получили запросы от других городов России и стран СНГ.

Постепенно проект начал работать сам на себя, и стало скучно — ранний запал, на котором мы готовы были работать по 24 часа в сутки, пропал. Зато появились идеи новых проектов. Мы решили выйти из бизнеса — геоданные частично продали «Яндексу», в остальном проект стал работать только по франчайзи.

С «Ярмап» мы набили кучу шишек — долго учились продавать, делегировать, выстраивать отношения с госструктурами. Зато с нашим вторым бизнесом — которым занимаемся до сих пор — мы уже не совершали подобных ошибок.

Для тех, кто только начинает, мой совет: задумал что-то сделать — не торопись. Изучи рынок и опыт конкурентов, пообщайся с ЦА, сделай хотя бы минимальный custdev. Лучше потратить неделю на вдумчивый разбор, чем убить уйму сил, времени и финансов впустую.

Станислав Костяшкин, основатель компании Continent Express

Идея первого бизнеса пришла в далеком 1996 году, когда, вернувшись в Москву из многолетних полярных экспедиций, я задумался, чем заняться. Мне было почти под 30.

Вокруг процветали туры в Египет и Турцию — организовывать их совсем не хотелось, но я увидел спрос крупного бизнеса на услуги corporate travel и создал компанию, которой руковожу до сих пор.

В то время индустрии business travel в России не было, и мы создали ее с нуля.

Весь первый год мы изучали лучшие западные практики и разбирались, что именно нужно будущим клиентам. Мы сразу поняли, что будет востребована комплексная услуга, которая должна забирать все заботы клиентов на аутсорсинг (от разработки идеи поездки до формирования отчетных документов).

К моменту открытия бизнеса у меня было много связей на уровне руководства крупных компаний, которые сложились еще во времена экспедиций. Знакомства — то, что сейчас называют нетворкингом, — помогли получить первых клиентов.

Конечно, были курьезные случаи — слетевшие бронирования для топ-лиц или испарившийся трансфер для высокопоставленной делегации короля Норвегии, — но мы все это решали в авральном режиме.

Именно эти недочеты первых пары лет и сформировали наше внутреннее правило работы — по 100 раз проверять все детали поездки и всегда иметь запасной план.

Бизнес — бесконечный марафон на выносливость, который похож на длительный поход на лыжах по дрейфующему льду. Неважно, голоден ты или устал, надо идти дальше. И всегда быть готовым начать все сначала.

Артем Жданов, основатель бренда LaowaiMe

Я никогда не задумывался о себе как о предпринимателе. Да, была мечта делать что-то в международном поле, но ни один из своих проектов я не планировал специально как бизнес. Все выросло из хобби или part-time job.

Еще во время обучения в университете по специальности «Регионоведение» (Китай), я начал писать статьи на темы, связанные с Китаем, и создал паблик во «ВКонтакте» «Это Китай, детка!».

Паблик быстро набирал подписчиков, когда их число достигло 15 тысяч, начал давать рекламу. К тому времени я уже закончил университет и переехал в Китай, где работал сначала помощником директора на фабрике, а затем отвечал за креатив и медиа в логистической компании.

С ростом паблика росли и запросы на помощь ведения бизнеса с Китаем. Когда их стало достаточно, а я набрался опыта по производству, я расстался с последней работой и стал частным консультантом, запустив параллельно сайт «ЭКД». Сейчас это самое посещаемое новостное издание о Китае на русском языке.

Можно сказать, что все остальные мои проекты так или иначе выросли именно из этих медиа. Так, например, появилась компания UCHINA, которая специализируется на помощи в работе с Китаем.

Поднебесная дает огромные возможности, и это большая проблема — их так много, что хочется хвататься за все сразу, в итоге не получается сфокусироваться. Поэтому нужна четкая специализация.

Но помимо фокуса секрет в том, чтобы заниматься действительно важными для вас вещами. Поэтому успешные и счастливые предприниматели получаются из тех, кто начинает бизнес с хобби.

Елена Меркулова, сооснователь выставки HoReCa PIR Expo

Изначально мы делали музыкальную выставку «Музыка Москва». Мы ездили по миру, наблюдали, как работают с профессиональным оборудованием и заодно смотрели, как развивается ресторанный бизнес. Так, однажды нам на глаза попался справочник, в котором была указана детальная информация о поставщиках, брендах, оборудовании.

Идея создания такого же справочника запала нам в душу, и мы решили сделать что-то подобное про индустрию гостеприимства. В силу информационного вакуума, который тогда существовал, наши рекламодатели и читатели были довольны этим изданием. Рестораны, клубы, отели, парки — всем это было интересно.

Вложения в проект были нулевыми, средства за участие собирались в виде стопроцентной предоплаты. А через год после справочника мы стали делать и выставку — позволяли опыт и правильные взаимоотношения.

К сожалению, наша первая выставка «ПИР» совпала c масштабным кризисом 1998 года. По всем каналам СМИ прошел бодрый слоган: «"ПИР" во время чумы».

Поэтому результат, который мы получили, нас не обрадовал, но мы не опустили руки и продолжили, так как верили в проект и любили его всем сердцем. Сейчас, по прошествии 23 лет, это уже общепризнанное в России и в мире событие.

Создавайте не сиюминутный бизнес, который зарабатывает деньги на хайпе, а потом сдувается, а компанию, о которой будут помнить.

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