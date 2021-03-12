Вопреки всему: 5 travel-проектов, которые выросли в период пандемии

RB.ru пообщался с руководителями нескольких travel-проектов и узнал, как им удалось преуспеть во время пандемии.

2020 год отбросил туризм на 30 лет назад, признают во Всемирной туристской организации. И к прежним показателям он вернется только через несколько лет. Отрасль потеряла миллионы, а десятки тысяч сотрудников сферы остались без работы. Однако есть и те, кто не захотел возвращаться в 90-е и нашел способ добиться успеха.

«Альтуризм»: развитие российских деревень

Екатерина Затуливетер, основательница «Альтуризма»

Екатерина Затуливетер придумала и основала туристический проект «Альтуризм» в 2015 году. Главная его цель — развитие российских деревень. Агентство организовывает небольшие поездки в глубинку, во время которых можно отдохнуть, познакомиться с местным бытом, а заодно помочь жителям сел и деревень.

За время пандемии проект увеличил свой доход в три раза, команда придумала около 20 идей, две из которых реализовала практически сразу, а остальные продолжает развивать. Сама Затуливетер называет 4 причины успешности своего проекта во время пандемии.

Первая и главная — это миссия «Альтуризма», развитие малых территорий, деревень, городов. После введения локдауна команда проекта стала решать не как в такой ситуации заработать, а как продолжать идти к своей цели. «Миссия — это то, чем мы живем, а бизнес-модель остается на втором плане», — говорит Затуливетер. Горизонтальное управление и важность каждого члена команды. Все идеи и их реализацию команда обсуждает вместе. Полностью удаленная работа. Здесь проекту даже не пришлось ничего менять и подстраиваться под обстоятельства. Выстраивание отношений с партнерами и клиентами как с друзьями.

Одним из новых проектов во время пандемии стал онлайн-курс по развитию малых территорий «Незавалинка». Спрос оказался очень большой, участники регистрировались не только из России, но и из других стран. Второй поток курса запустится в апреле этого года.

Второй продукт, от идеи до продажи которого прошло всего три недели, — акселератор «Путь ремесленника», где ремесленник совместно с дизайнером производит актуальный современный продукт. Суть была в том, чтобы сделать ремесленную продукцию качественной, полезной и отражающей традиции страны. Такую команду дизайнеров и бизнес-наставников, которая принимала участие в акселераторе, одновременно собрать в одном месте почти невозможно, и именно онлайн-формат позволяет это сделать.

«Раньше не было такого доверия заказчика обучению онлайн, но карантин поставил всех в ситуацию, когда других вариантов нет, и этот способ показал свою дееспособность. Продукт получился очень востребованным на рынке», — рассказывает Затуливетер.

«До карантина мы действовали немного в противовес бизнес-сообществу. С одной стороны, мы были уверены, что все делаем правильно, с другой, когда постоянно видишь, что делаешь не так как остальные, закрадываются сомнения. 2020 год показал, что мы не зря шли по этому пути, и нам было очень комфортно во время карантина. Может быть, мы начали чуть раньше, чем следовало, но это дало нам возможность чувствовать себя хорошо, когда случилось непредвиденное», — добавляет основательница «Альтуризма».

5 лет — возраст проекта

В 3 раза вырос доход за время пандемии

20 идей придумано командой для развития бизнеса

VResorts: виртуальные прогулки по отелям

Владимир Варнавский, основатель VResorts

Компания VResorts в сентябре 2020 года запустила сервис, с помощью которого туристы могут оценивать отели в виртуальной реальности перед бронированием.

«Как и многие технологичные компании travel-сегмента, мы сфокусировались на развитии продукта в пандемию. Эксперты готовятся к быстрому росту индустрии в среднесрочной перспективе, поэтому запуск в тестовом режиме — очень логичный шаг для теста продукта с низкими нагрузками.

Мы собрали несколько тысяч пользователей и получили фантастические отзывы: путешественники просят, чтобы мы добавили больше контента виртуальной реальности, и готовы переключиться на нашу платформу.

После запуска мы получили явное подтверждение интереса пользователей уже в виде отзывов на готовый продукт и первых бронирований. Отели в 7 странах платят нам за наши услуги, что подтверждает и их интерес», — рассказывает основатель и руководитель компании Владимир Варнавский.

Он добавляет, что главной проблемой, с которой столкнулись руководители в туристической отрасли, стала турбулентность. Весь год нужно было постоянно решать, сокращать затраты или, наоборот, строить планы для роста компании. Успех travel-проектов в 2020-2021 годах очень зависит от гибкости менеджмента. Кто-то успел переориентироваться на местный рынок, некоторые компании меняли продукт или бизнес-модель. В VResorts сделали продукт доступнее для отелей, предложив им подписку, и придумали инструмент для онлайн-демонстраций с панорамой на 360 градусов.

«Основатели и руководители компаний априори обладают достаточно высоким оптимизмом, который помогает вести команды вперёд. Много раз за год оптимистичным было не увольнять сотрудников и надеяться на лучшее, хотя цифры диктовали обратное. Пандемия научила быстрее и увереннее принимать сложные решения, а еще тезис "бери от инвесторов столько денег, сколько можешь взять" зазвучал более убедительно. Большинство компаний были бы не против вернуться в прошлое, взять немного больше денег и пережить пандемию с меньшим стрессом», — говорит Варнавский.

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Отели в 7 странах платят компании за услуги компании

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Travel Inspirator: агрегатор путешествий

Виктория Воскресенская, основательница Travel Inspirator

«Вообще не думала, запускать мне проект или нет, такого вопроса не стояло. Как только пришла идея, стало понятно, что она такая классная и полезная, что если не я, ее запустит кто-то другой. Поэтому мне нужно было срочно начинать, неважно, что там в мире происходит», — рассказывает основательница проекта Travel Inspirator Виктория Воскресенская.

Travel Inspirator — агрегатор спланированных путешествий по миру. Заходишь на сайт, покупаешь онлайн-гид — и путешествие у тебя в руках, а точнее, в телефоне. В гайды по городам и странам включены маршруты по всему региону, подборка отелей со ссылками, список интересных мест с отметками на карте. Сейчас у проекта уже 18 путеводителей, а в сентябре 2020 года, когда начались продажи, было всего три.

Старт оказался успешным, и за первый месяц Travel Inspirator заработал 190 тысяч рублей.

«Я была абсолютно уверена, что это лучший месяц в моей жизни. Я продавала гайды, которые сделала сама, на сайте, который также делала сама. Для меня это была огромная мотивация продолжать и показатель того, что спрос есть и идея востребована», — рассказывает Воскресенская.

В декабре выручка составила уже 430 тысяч рублей, в январе — 560 тысяч. С февраля в команде Travel Inspirator работает уже 6 человек, и к концу месяца они заработали первый миллион. «Это дает невероятный химический коктейль эмоций, и чем больше такого роста происходит, тем сильнее его хочется и дальше», — добавляет Воскресенская.

На 2021 год планы не менее грандиозные. Над приложением, в котором можно будет управлять всеми гайдами, уже работает команда, и к концу года обещает его запустить. Также в планах выход на различные торговые площадки, коллаборация с Комитетом по туризму и выпуск первых печатных путеводителей. Последнее не входило в изначальную концепцию проекта, но этого очень просят клиенты, чтобы была возможность читать их «в кресле, в приятной атмосфере и в большом формате».

«Секрет успешного проекта — в основателе и команде. Любая идея может стать работающим международным бизнесом. Если вы не можете не сделать так, как было у меня, и идея зажигает, то точно можно свернуть горы. А потом главное — вовремя найти команду, так как основатель — и сила и слабое место. И когда он все берет на себя, получается такое "узкое горлышко", когда развитие останавливается из-за того, что у него просто не хватает времени на все. Если получается набрать сильную команду, вас уже не остановить», — считает Воскресенская.

5 месяцев прошло со старта продаж

6 человек в команде

1 миллион рублей — выручка за февраль

Читайте интервью с компанией Travel Inspirator на RB.RU

Travelpayouts: туристическая партнерская сеть

Иван Байдин, руководитель партнерской программы Travelpayouts

Travelpayouts — туристическая партнерская сеть, объединяющая Aviasales, сервис поиска отелей Hotellook, а также партнерские программы рекламодателей для дополнительного заработка на туристическом рынке.

В этом году в партнерской сети Travelpayouts появилось 26 новых рекламодателей, компания сосредоточилась на подключении сервисов, которые работают именно на внутреннем рынке. Запустилась программа «Большая Страна», предлагающая путешествия по России, а также партнерские сервисы для поиска и бронирования санаториев на территории России и других стран. В США был всплеск интереса к аренде домов на колесах. Поэтому в Travelpayouts добавили предложения от RVshare с огромным парком машин-караванов.

«Нам удалось сохранить самое большое сообщество аффилиатов. Это 250 тысяч онлайн-предпринимателей, работающих с travel-тематикой. В частности, Travelpayouts выплатила партнёрам около $100 000 из собственных средств, чтобы компенсировать шквал отмен, с которым столкнулся рынок. Мы делали досрочные и даже авансовые выплаты партнерам и дали возможность отложенной оплаты наших счетов», — рассказывает руководитель программы Иван Байдин.

Кроме того, все это время компания выступала в роли «психологической поддержки», проводя бесчисленное количество времени, успокаивая партнеров и рассказывая, что можно и нужно делать в текущих условиях. «Кажется, нам удалось остаться людьми в это непростое время и сохранить хорошие отношения абсолютно со всеми», — добавляет Байдин.

За период пандемии компания не сократила ни одного сотрудника, а ближе к лету пригласила еще 17 специалистов. Важно было не допустить панику, поэтому команда ежедневно обсуждала новости, действия, последние изменения и текущие цифры бизнеса. «Еще раз убедился в том, что важна команда единомышленников, которая двигает бизнес вперед и не дает замереть ни на секунду, что бы ни происходило вокруг», — говорит руководитель программы.

В планах на 2021 год у Travelpayouts большой продуктовый релиз, который позволит тревел-брендам эффективно использовать канал партнерского маркетинга, запуск собственного образовательного продукта, а также пятый Travelpayouts Affiliate Summit, который собирает бренды, travel-блогеров и партнеров, чтобы обсудить новинки на рынке партнерского маркетинга в индустрии путешествий, пообщаться и завести новые знакомства.

$100 000 — компенсации, которые компания выплатила партнерам во время пандемии

250 тыс. онлайн-предпринимателей входят в сообщество проекта

26 рекламодателей привлек Travelpayouts во время пандемии

TripLunch: гастрономический туризм

Екатерина Баконина, основательница TripLunch

Международный гастрономический travel-проект TripLunch запустился в конце 2019 года и был ориентирован больше на Европу. Концепция заключалась в том, что любой человек, приехав за границу, может пойти в гости к местному жителю, посмотреть на быт изнутри и, конечно, попробовать местную кухню. Чтобы реализовать проект и разработать мощную онлайн-платформу для бронирования, основательница проекта Екатерина Баконина продала квартиру и вложила все средства в развитие. Но как только проект запустил первые туры, началась пандемия COVID-19, и границы закрыли.

TripLunch не прекратил развитие, и команда обратила свое внимание на Россию. «У нас гастрономического туризма как такового нет. Он сейчас в зачатке, и мы занимаемся его развитием», — рассказывает Екатерина Баконина. За период пандемии проект нарастил сотрудничество с российскими организаторами. Сейчас на сайте их уже более 1000, и это исключительно работа команды, учитывая, что затраты на рекламу были минимальными. Все организаторы проходят ручную модерацию, с каждым нужно пообщаться, чтобы узнать, что он может предложить путешественникам.

TripLunch развивает и онлайн-проекты. Один из самых ярких — «Гастрономические кругосветки» в социальных сетях. Люди из разных стран готовят в прямом эфире и рассказывают о том, что они готовят, историю блюд, а также региона, где они проживают.

«Четвертый сезон проекта был уже по России. Информации о наших гастрономических локациях практически нет. Многие узнавали не только о том, где и что можно попробовать, но и в каких мастер-классах принять участие. А потом приезжали в эти же места», — рассказывает основательница проекта.

«При минимальном бюджете мы через такие активности привлекаем людей к нам на сайт. А также — к участию в проекте, например, фермеров, у которых нет четкой базы, и часто их сложно найти. Получается коллаборация». Проект запустил уже 5 кругосветок и останавливаться не собирается.

Команда плотно работает и с европейскими организаторами, старается поддерживать контакты и продолжает устраивать онлайн-мероприятия. В ноябре 2020 года TripLunch стал финалистом всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и был отмечен на фестивале «Таврида» как перспективный и яркий проект.

1 год — исполнился проекту в конце 2020 г.

>1000 организаторов из России появились в проекте за время пандемии

5 онлайн-кругосветок запустила команда с начала пандемии

Фото на обложке: franz12, Shutterstock