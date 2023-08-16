Флиппинг доменов: что это такое и как на этом заработать

О нюансах и инструментах, которые помогают на этом заработать, — рассказываем в материале.

Перепродажа доменов — хорошая идея для побочного бизнеса: так, самое дорогое доменное имя cars.com было продано за $872 млн.

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$872 млн. Как сообщает GoDaddy, именно за столько было продано самое дорогое доменное имя cars.com. Такая сделка может обеспечить продавца на всю жизнь.

Возможно, вы слышали о таком виде заработка, как флиппинг (от англ. flipping — переворачивание): покупается дешевый дом в плохом состоянии, в него вкладывают время и деньги, а затем он продается с наценкой.

По сути так же работает и флиппинг доменов — приобретение ради продажи по более высокой цене.

Что такое домен?

Домен — это уникальное имя сайта, которое люди вводят в строку поиска, чтобы получить доступ к сайту. Если вернуться к примеру с перепродажей дома, домен можно сравнить с адресом.

Не все адреса одинаковы: некоторые находятся в лучших районах, чем другие. Этот принцип справедлив и в отношении доменов. Некоторые выглядят более привлекательными. Например, короткие адреса из одного слова очень трудно получить, и обычно они стоят намного дороже.

Что такое флиппинг доменов?

Согласно RCBJ, «инвестирование в доменное имя предполагает регистрацию или покупку доменного имени с целью его последующей перепродажи или сдачи в аренду, а не использование для сайта или бизнеса».

Иногда инвесторы просто покупают и продают доменные имена, ничего не делая с сайтом.

Можно подумать, что все хорошие доменные имена заняты. Но не стоит забывать о новых трендах, нишах и рыночных возможностях. Например, криптоиндустрия — относительно новая отрасль, поэтому в определенный период на рынке появились новые возможности для покупки таких доменов, как Crypto.com, CoinMarket.com, или даже что-то вроде CryptoNerd.com, которые могут продаваться за сотни и тысячи долларов.

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Есть и другие случаи, когда инвестор покупает сайт, который отличается хорошим названием или исторически пользовался большим авторитетом в домене, и инвестирует в повышение рейтинга, чтобы продать его дороже. Для этого можно улучшить контент на сайте, получить более релевантные обратные ссылки и улучшить UX или UI сайта.

Сколько денег нужно для заработка на доменах?

Трудно определить, какая сумма потребуется, чтобы начать заниматься флиппингом доменов. Хотя цена домена может начинаться от $10, в зависимостии от имени и расширения (.com, .co, net, .biz) она может достигать тысячи долларов. Важно также учесть авторитет домена и создан ли на нем уже сайт.

После приобретения домена может пройти много лет, прежде чем появится подходящий покупатель. Все это время владельцу придется платить за регистрацию домена. Это не так много, но сумма окажется существенной, если ему принадлежат сотни доменов.

Поучительная история произошла в США во время президентских выборов 2016 года: кандидат Джеб Буш не заплатил за регистрацию на своем сайте. Кто-то в администрации Трампа перехватил его и перенаправил трафик на сайт своего кандидата.

Лучше всего подобрать небольшое портфолио сайтов, чтобы убедиться, что хотя бы один из них будет продан и окупит все вложения. Несколько сотен долларов — неплохая сумма для начала.

Какие факторы учесть при покупке сайта?

1. Срок регистрации домена

Когда срок истекает, для него вводится льготный период выкупа (Redemption Grace Period, RGP) в 30-90 дней. В течение этого времени с владельцем свяжутся для продления срока действия его домена. Если ответа не будет и срок не будет продлен, домен выставляется на продажу.

Существуют сервисы по отбору доменов, которые позволяют людям участвовать в торгах на домены, как только начинается период RGP. Если владелец не продлит контракт, сайт перейдет к тому, кто предложит самую высокую цену.

Примеры таких площадок — Spamzilla.io, Dropcatch.com, NiDoma и Pool.

2. Длина названия

Доменные имена из одного слова являются сверхконкурентными и, следовательно, чрезвычайно ценными.

Их число ограничено, и поэтому они невероятно ценны для тех, кто занимается перепродажей. Их легко запомнить, произнести по буквам и ввести в URL-адрес.

Когда кто-то пытается создать успешный сайт, ему понадобится оценка высокого качества. Надежное доменное имя в этом поможет.

3. Географические названия

Локальные домены — отличный вариант для заработка, потому что они содержат слова, которые помогают в SEO.

Поисковые системы хотят помочь людям ответить на вопросы, которые они задают. Часто вопрос основан на местоположении.

Например, кто-то, кто вводит запрос «где поужинать», скорее всего, он ищет ресторан рядом с собой. Если домен содержит упоминание региона (например, Sacramentorestaurants.com), это служит ориентиром для пользователя.

Важно иметь в виду, что слово Sacramento не улучшает локальный рейтинг в SEO, но оно помогает с CTR (показателем кликабельности), потому что читатели будут ассоциировать домен с локальным результатом.

Малый бизнес, будь то уборка дома или салон красоты, всегда стремится к тому, чтобы стать локальным решением. Поэтому упоминание локации в доменном имени очень привлекательно для покупателей.

4. Высокий авторитет домена

Авторитет домена — это показатель ранжирования в поисковых системах, разработанный Moz, который предсказывает, степень вероятности, что веб-сайт займет первое место на страницах результатов поисковой выдачи. Диапазон оценки — от 1 до 100, причем более высокие баллы соответствуют большей способности ранжировать.

Можно увидеть, что сайт с высоким авторитетом домена помогает создать сайт или блог с высоким рейтингом.

Чтобы проверить авторитет домена, можно использовать такой инструмент, как Ahrefs. Введите доменное имя на сайте, чтобы узнать оценку авторитета домена и количество обратных ссылок на него. Это помогает оценить качество домена перед покупкой.

5. Новые расширения

Когда-то .com было единственным доступным расширением. Сейчас появилось множество других доменных расширений, таких как .net, .co, .biz и так далее.

Когда новое расширение становится доступным, вместе с ним для покупки открываются и все сверхконкурентные доменные имена. Например, cars.com продается за безумную сумму денег, но если на рынке появится новое расширение, например .nyc, домен cars.nyc можно будет приобрести дешевле.

Затем его можно будет выгодно перепродать, при условии, что у вас будут хорошие позиции, когда будет выпущено новое расширение.

Как искать доменные имена и зарабатывать на перепродаже

Поиск

Есть несколько способов приобрести доменные имена, и все зависит от целей. Как упоминалось ранее, можно приобрести свежий домен, который никому не принадлежал, домен, срок регистрации которого вышел, либо старый сайт, который можно улучшить и перепродать. В зависимости от целей, для этого можно использовать следующие площадки.

Spamzila.io

Для покупки доменов с истекшим сроком действия, владельцы которых либо не хотят больше работать, либо просто забыли оплатить регистрацию, поэтому регистратор выставил их на аукцион.

Для этого требуется потратить время и убедиться, что домен имеет чистую историю, никогда не подвергался штрафам и не является торговой маркой, от которой позже придется отказаться. Однако есть вероятность приобрести домен стоимостью в тысячи долларов.

Flippa

На сайте говорится:

«Flippa — это глобальный рынок цифровой недвижимости №1. Здесь владельцы онлайн-бизнеса встречаются для торговли активами, от блогов до SaaS, приложений и eCommerce, и многого другого».

Площадка позволяет владельцу сайта и покупателю контролировать продажу. Владелец может запросить желаемую цену, договориться и раскрывать на сайте столько информации, сколько пожелает. Просмотрев недавние сделки на Flippa, можно понять, по какой цене продаются сайты.

EmpireFlippers

Это еще одна площадка для покупки и продажи сайтов. Большинство из выставленных здесь сайтов имеют положительную рентабельность инвестиций, и в значительной степени это покупка полноценного бизнеса.

Ресурс отличается тем, что он предлагает отчеты о прибыли и убытках. Можно изучить не только нишу и цену сайта, но и то, как и сколько он зарабатывает каждый месяц.

Основываясь на этих данных, можно принять более обоснованное решение о покупке.

Оценка

История ресурса

История сайта — важный фактор, влияющий на стоимость домена. Знаете ли вы, что если Google в прошлом наказывал домен за «методы черной шляпы» (Black hat SEO), это будет продолжаться даже после того, как доменное имя сменит владельца?

Как убедиться, что это хороший домен?

Инструмент Wayback Machine позволяет просмотреть каждую версию указанного домена на протяжении всей его жизни. Эта информация позволит понять, какой была структура сайта, какой контент он производил, и как домен использовался в целом.

Обратные ссылки

Количество обратных ссылок на сайт — отличный показатель его ценности.

Люди покупают новые домены, потому что новый домен либо лучше соответствует их бренду, либо нужен для запуска нового сайта с высоким рейтингом. Обратные ссылки — это важная часть успешной SEO-стратегии.

Эффективная стратегия построения ссылок может создать сайт или сломать его, а также дать веб-разработчику прочную основу для начала. Многие готовы заплатить большие деньги, чтобы приобрести сайт, который уже попал в выдачу.

Проверка истории рассылки спама

Представьте, что купили сайт с хорошим трафиком, который попадает в верхние строчки выдачи, зарабатывает деньги, а в дополнение к нему прилагается список электронных адресов для рассылки.

Звучит здорово, но есть вероятность, что этот список ничего не стоит, если сайт попал в базу ресурсов, рассылающих спам. В этом случае весь сайт может получить плохую репутацию.

Чтобы проверить email-адреса, можно использовать такой инструмент, как Mailgun. Он предупредит, если они находятся под угрозой или уже попали в черный список.

Улучшение

Разумеется, заработать можно и на перепродаже домена. Но можно сделать его намного ценнее, создав на нем сайт или улучшив существующий. Надежные домены можно приобрести, но если вы хотите увеличить прибыль от продажи вашего сайта, возможно, вам захочется вложить средства в некоторые обновления.

Точно так же, как при переоборудовании дома, придание веб-сайту некоторой привлекательности позволит повысить реальную ценность. Для начала потребуется выполнить все шаги, которые делают сайт успешным.

Чтобы повысить авторитет домена, следует увеличить число входящих ссылок на сайт. Цель — направить на свою страницу как можно больше трафика.

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Как ИИ-копирайтеры меняют SEO

Чтобы улучшить внутренние ссылки на сайт, изучите контент, который уже есть на сайте. Проведите небольшое исследование ключевых слов и публикуйте контент, который не только будет ранжироваться с помощью SEO, но и будет связан с другим контентом на сайте.

Создавайте контент, соответствующий нише сайта, но убедитесь, что этот контент помогает сайту завоевать авторитет в тематике. Если вы хотите заработать на продаже доменов с истекшим сроком регистрации, нужно будет повысить оценку авторитета домена, и улучшение SEO — единственный способ сделать это.

Гораздо лучше продавать сайт с целевым релевантным трафиком, чем сайт, на котором трафика нет совсем.

Продажа

Можно продать домен таким же, каким он был куплен. В зависимости от того, какая площадка для этого используется, придется предоставлять разные данные, например каналы монетизации или отчеты о доходах.

Можно воспользоваться услугой условного депонирования: третья сторона будет держать домен и деньги, чтобы гарантировать, что продажа пройдет успешно. Некоторые сайты, такие как EmpireFlippers.com будет выступать в качестве эскроу-сервиса во время продажи, а также продвигать домен.

Как только покупатель определен, можно приступать к передаче домена. Процесс выглядит следующим образом:

Покупателю передают код авторизации. Он переводит средства в эскроу-компанию. Если обе стороны согласятся, что все в порядке, посредник переводит денежные средства продавцу.

Есть ли риски?

Да, любые инвестиции представляют собой риск, и флиппинг доменов — не исключение.

Только представьте, сколько существует доменных имен. Могут пройти годы, прежде чем найдется покупатель. Чтобы снизить риск, не стоит класть все яйца в одну корзину. Купите несколько доменов, чтобы продажа одного из них восполнила стоимость остальных.

Описанные выше шаги помогают улучшить домен и значительно повышают шансы на то, что кто-то захочет его приобрести.

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Фото на обложке: Olivier Le Moal / Shutterstock