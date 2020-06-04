Роботы-уборщики: как они работают и чем помогают в борьбе с коронавирусом

Однако способность роботов выполнять простые действия вместо людей оказалась очень востребованной в период пандемии.

Люди используют роботов уже несколько десятилетий, но мы редко встречаем их в обычной жизни. Чаще всего они собирают автомобили или выполняют другие операции в тяжелой промышленности. Если роботы и появляются в сфере услуг, их в основном используют для привлечения внимания и создания вау-эффекта — ярким примером может послужить первый в мире роботизированный отель в Японии.

Еще в марте CEO компании UVD Robotics Пер Юул Нильсен заявил, что коронавирус спровоцировал рост спроса на роботов-уборщиков, выполняющих глубокую очистку поверхностей с помощью интенсивного УФ-излучения.

Ультрафиолет качественно дезинфицирует помещения, но опасен для человека. Самостоятельно перемещающийся механизм с голосовой системой управления отлично заменяет людей при выполнении этой задачи.

Изначально роботы для очищения пола создавались для больниц и других медицинских учреждений, где риск распространения вируса особенно высок. Сейчас их часто заказывают коммерческие организации, которые стремятся обеспечить чистоту, но главное — вновь вселить в клиентов уверенность в собственной безопасности.

Фото: UVD Robotics

В Сингапуре, где достижения современной робототехники пользуются особой популярностью, аналогичные устройства применяет сеть торговых центров Frasers Property. УФ-роботы очищают помещения в ночное время, чтобы обеспечить безопасность покупателей и персонала при открытии торговых точек. Сингапурский Northpoint City планирует первым заказать роботов Sunburst UV у компании PBA Group, позже такие же устройства появятся еще в 13 организациях по всему городу.

«Нам очень важно обеспечить здоровье и безопасность наших сотрудников, арендаторов и покупателей в период пандемии COVID-19, — рассказывает Лоу Чи Ва, CEO Frasers Property Retail. — Использование AMR (автономных мобильных роботов) в торговых центрах позволит нам повысить безопасность сотрудников и освободить их от выполнения трудоемких задач по уборке».

Деррик Яп, глава PBA Group, считает, что роботы могут взять на себя «опасную, скучную и грязную работу». Это мнение отражает основные ожидания от коммерческого использования роботов в нынешних условиях.

«Эта работа опасна для человека, ультрафиолет нельзя использовать, если в помещении есть люди», — поясняет Яп, имея в виду обеззараживающее излучение. Современные роботы отключают УФ-излучение, если обнаруживают человека в непосредственной близости.

«Кроме того, это скучная работа из-за постоянной повторяемости действий и грязная из-за COVID-19», — добавляет он.

Робот, состоящий из нескольких флуоресцентных ламп на движущейся базе, самостоятельно очистит помещение и автоматически перезарядится после окончания процесса — человеку остается только запрограммировать его маршрут.

Очистка полов — лишь один из вариантов применения робототехники в борьбе с вирусом. Израильский стартап Robotemi создал робота-помощника Temi, оснащенного термометром и тепловой камерой. Он используется в сотнях больниц, медицинских центров, домов престарелых и корпоративных зданий в Азии. У робота даже есть раковина, чтобы люди могли помыть руки.

CEO Robotemi Галь Горен заявил: «Сейчас в Китае сотрудник должен измерить температуру, прежде чем войти в офис. Temi встречает его у входной двери».

Китайское приложение Meituan Dianping использовало роботов для бесконтактной доставки в Пекине в пик пандемии. Этот робот способен перевозить до 100 кг товаров. За один рейс он доставлял от трех до пяти заказов людям, оставшимся дома из-за карантина.

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Фото на обложке: Robotemi