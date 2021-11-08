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Подборка: топ-7 приложений для концентрации

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Интернет — это вечный источник дофамина, который находится всего в одном клике. Неудивительно, что сосредоточиться на работе бывает так трудно. К счастью, есть множество приложений, которые помогут исключить отвлекающие сайты, заблокировать социальные сети или установить график их просмотра. Рассказываем о лучших приложениях для концентрации и кому они подойдут.

Подборка: топ-7 приложений для концентрации

Величайшие умы нашего поколения круглые сутки трудятся над тем, чтобы повысить вовлеченность пользователей интернета (иными словами, сделать все, чтобы мы все свободное время смотрели и лайкали ленту). Противостоять этому практически невозможно.

Поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы использовать специальные инструменты, помогающие стать дисциплинированнее. Не стоит путать их с родительским контролем: приложения для концентрации помогают выработать полезные привычки.

У лучших инструментов есть следующие функции:

  • блокировать сайты и/или приложения (которые определил пользователь),
  • устанавливать расписание и/или таймер,
  • затруднять или исключать возможность отключить приложение,
  • поощрять пользователя.

Рассмотрим их особенности.

Freedom (Windows, macOS, iOS, Android, Chrome)

Большинство блокировщиков работают только на одном устройстве. Freedom одновременно ограничивает доступ к отвлекающим сайтам и приложениям сразу на всех гаджетах.

Для этого настройте список запретных ресурсов, а затем начните или запланируйте сессию. В приложении есть режим локдауна — то есть во время сессии список нельзя будет отредактировать. Также в нем можно включить специальные аудиотреки для концентрации, например фоновый шум из кофейни или звуки природы.

Минус в том, что бесплатная версия отсутствует. Доступен лишь ограниченный пробный период в шесть сессий. Этого должно быть достаточно, чтобы понять, поодходит ли вам этот инструмент.

Стоимость: премиум-план начинается от $6,99 в месяц.

Serene (macOS)

Это не просто блокировщик: это система продуктивности, созданная вокруг периодов глубокой концентрации. Пользователю также нужно подготовить список отвлекающих сайтов и приложений. Но это еще не все.

Приложение построено вокруг планирования дня. Нужно указать, сколько дел предстоит выполнить, и сколько времени для этого потребуется. Затем следует нажать кнопку Go Serene и запустить таймер.

После этого будут заблокированы все отвлекающие факторы, включится фоновая музыка, а приложение напомнит, что пора сфокусироваться. Каждый раз, когда вы попытаетесь открыть запрещенный сайт, вы увидите уведомление с обратным таймером.

Все эти элементы отлично работают вместе — сервис не просто блокируется, но и напоминает пользователю, чего ему хотелось бы достичь.

С помощью сервиса Zapier приложение Serene можно интегрировать с Trello, Asana или Todoist.

Стоимость: $4 в месяц. Бесплатный пробный период ограничен 10 часами работы.

Cold Turkey Blocker (Windows, macOS)

Это приложение можно настраивать в соответствии с потребностями пользователя.

Создайте списки сайтов и приложений, установите график блокировки. Например, в течение рабочего дня можно ограничить доступ к социальным медиа и видео, а вечером — рабочие приложения, например Slack.

Есть и режим Frozen Turkey, который полностью закрывает доступ к компьютеру: если включить его, экран будет черным до окончания запланированной блокировки.

Поскольку это системный инструмент, а не расширение для браузера, его нельзя обойти простыми способами, сменив браузер или поменяв настройки времени и языка.

Стоимость: план Pro с неограниченными возможностями блокировки обходится в $39.

LeechBlock NG (Chrome, Firefox, Edge, Opera)

Это бесплатный сервис, который работает в большинстве браузеров. Он позволяет создавать стоп-листы сайтов и настраивать разные режимы ограничений: блокировать сразу или задать правила. Например, разрешить доступ к YouTube на 20 минут в день или 4 минуты в Twitter каждый час. Можно быть еще точнее и разрешить себе просматривать Instagram по 5 минут каждый час с 8 утра до 5 вечера.

Это очень широкие возможности, особенно для бесплатного приложения. И оно позволяет блокировать настройки во время сессий ограниченного доступа. Единственный минус в том, что это расширение для браузера, и его легко обойти.

Стоимость: бесплатно.

RescueTime (Windows, macOS, Android)

Это не просто блокировщик — в первую очередь это одно из лучших приложений для контроля времени. Но у него есть и функция FocusTime, которая позволяет ограничить доступ к отвлекающим ресурсам, используя статистику экранного времени.

RescueTime позволяет разделить приложения на продуктивные, отвлекающие и очень отвлекающие. После пользователь может заблокировать одну категорию или все, кроме нужной. Это очень удобно, потому что не приходится создавать отдельный блок-лист.

RescueTime можно интегрировать с Zapier и автоматизировать работу приложения.

Стоимость: $12 в месяц. Обратите внимание на то, что бесплатная версия RescueTime не позволяет блокировать отвлекающие ресурсы.

Forest (Android, iOS, Chrome)

Это приложение помогает не тратить время на телефон. Оно работает просто: при запуске пользователь сажает дерево. После гаджет нужно отложить на 25 минут. Если запустить другое приложение, то дерево погибнет.

Со временем у пользователя вырастает уже целый лес — напоминание о времени, которое было сэкономлено. Forest сотрудничает с фондом Trees for the Future, и если оплатить подписку, то за время концентрации будут перечислены средства на посадку реальных деревьев.

Есть и расширение для Chrome, которое позволяет выращивать деревья на компьютере. Оно работает примерно так же, как и остальные сервисы из списка, но позволяет открывать сайты из стоп-листа. Однако при этом появляется зловещее уведомление: «Из-за этого ваше маленькое, милое дерево может погибнуть». И через некоторое время так и произойдет.

Да, это манипуляция, но она позволяет разумно распоряжаться временем.

Стоимость: бесплатно для Chrome и Android, $1,99 для iPhone. Продвинутая версия для Android обойдется в $1,99 и дает возможность синхронизировать версии для разных приложений и выращивать разные деревья.

SelfControl (Mac)

Приложение выглядит довольно лаконично: есть список запретных ресурсов, настройка срока блокировки и кнопка запуска. Но главное преимущество в том, что блокировку нельзя отменить.

Просто закрыть приложение, удалить его или перезапустить компьютер не поможет — доступ к ресурсам по-прежнему будет ограничен. Единственное решение — полная переустановка системы.

Это по-настоящему мощный инструмент для блокировки отвлекающих факторов. Он подходит тем, кто не уверен в своей силе воли.

Стоимость: бесплатно.

Источник.

Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock

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