Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

5 трендов в фудтехе, на которые делают ставку инвесторы

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Несмотря на общий спад инвестиций, фудтех продолжает получать финансирование. Это не только экспериментальные продукты вроде шоколада без какао, но и вполне традиционные: кофейни, быстрорастворимая лапша и смеси для детского питания. 

Crunchbase изучил статистику более 500 раундов, связанных с продуктами питания и напитками, и выделил 5 главных трендов.

5 трендов в фудтехе, на которые делают ставку инвесторы

Стартапы в области пищевых инноваций можно разделить на две категории: хорошо известные продукты и авангардные эксперименты.

  • Первая группа включает компании, которые создают новые и улучшенные версии того, что нам и так нравится, будь то кофе, сухие завтраки или виски.
  • Представители второй группы преимущественно сосредоточены на поиске необычных вкусов и форм. Представьте напиток из грибов, жвачку с кофеином или шоколад без какао.

Тенденции в области финансирования фудтех-стартапов 2023 года показывают, что оба этих подхода привлекают внимание инвесторов.

Все игроки FinTech России — по ссылке

Crunchbase изучил статистику более 500 раундов, связанных с продуктами питания и напитками, и выделил 5 главных трендов.

Тренд 1: здоровая и удобная еда

Постоянный посетители фастфуда и магазинов у дома давно заметили, что готовая к употреблению еда редко бывает полезной. Однако если некоторые из этих стартапов добьются цели, мы получим больше вариантов, которые будут одновременно питательными и удобными.

В список вошли 8 компаний, которые привлекли инвестиции в этом году.

Название Описание Привлечено в последнем раунде
Bobbie органическая смесь для детского питания по подписке $70 млн
Bonumose альтернативные подсластители для масс-маркета $34,7 млн
Everytable сеть ресторанов навынос, где цены варьируются в зависимости от местного медианного дохода $25 млн
Eat the Change информационная платформа, которая продвигает экологичное и здоровое питание $14 млн
Gooder Foods переработанные продукты питания $13 млн
Immi быстрорастворимая и богатая белком лапша с низким содержанием углеводов $10 млн
IQ Bar протеиновые батончики и гидратационные смеси $6,2 млн
Seven Sundays хлопья для завтрака с натуральными подсластителями, обогащенные питательными веществами $6 млн

Разумеется, в этой области присутствуют не только стартапы. В большинстве розничных магазинов уже можно найти протеиновые батончики, соки холодного отжима и готовые салаты.

Кроме того, немало преуспевающих стартапов были поглощены компаниями, которые прославились далеко не здоровыми продуктами. Например, в 2017 году Mars выложил $5 млрд за производителя здоровых снеков Kind Snacks.

Тренд 2: безалкогольные напитки

Рынок безалкогольных напитков растет, отчасти благодаря молодым покупателям, которые употребляют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения. И венчурные инвесторы это замечают.

По данным Crunchbase, в прошлом году стартапы в этой области получили рекордное финансирование – свыше $414 млн. Несмотря на общий спад инвестиций в этом году, здесь по-прежнему закрываются сделки.

Название Описание Привлечено в последнем раунде
Lucky Saint   производство и поставки безалкогольного пива
Athletic Brewing производство безалкогольного крафтового пива $9,1 млн
Tost Beverages безалкогольные игристые напитки $5,8 млн
Aplós безалкогольные напитки $5,5 млн
Boisson безалкогольные напитки $5,0 млн

 

Тренд 3: ферментированная еда

Человечество ферментирует еду и напитки более 12 тысяч лет. Однако в последнее время варианты этого древнего процесса привлекают много внимания и капитала инвесторов, которые воспринимают это как путь к новым продуктам питания и напиткам.

Среди компаний, бизнес-модель которых строится вокруг ферментирования, Crunchbase выделяет 9 стартапов, получивших инвестиции в этом году. Список не включает пивоварни.

Название Описание Привлечено в последнем раунде
Prime Roots мясные деликатесы на базе мицелия $30 млн
Planet A Foods шоколад без какао $21,8 млн
Eden Breq молочные продукты точного ферментирования $15,4 млн
My Forest Foods экопродукты на основе мицелия, выращенного на вертикальных фермах $15 млн
Berkeley Yeast штаммы дрожжей для пивоваров и не только $10,5 млн
Aqua Cultured Foods альтернативные морепродукты на базе ферментации $5,5 млн
WNWN Food Labs альтернативные ингредиенты на базе ферментации $5,4 млн
Meati альтернативное мясо на основе грибов

 

Тренд 4: альтернативный белок

Альтернативный белок уже много лет остается популярным сектором среди инвесторов, и мы по-прежнему видим, что здесь заключается много сделок как на стадии посева, так и на более поздних стадиях.

В этом году инвестиции получали разнообразные проекты – от тех, что создают белок из углекислого газа, до тех, кто производит клеточную говядину и свинину.

Название Описание Привлечено в последнем раунде
Air Protein обогащенная белком еда из углекислого газа $75 млн
Daiz растительное мясо $47,6 млн
No Meat Factory со-производитель альтернативных белковых продуктов $42 млн
Meatable «мясо без вины» $34,1 млн
Umiami продукты на растительной основе $34 млн
BlueNalu здоровые и безопасные морепродукты $33,5 млн
Konscious Foods морепродукты на растительной основе для ресторанов, кейтеринга, кафе и фабрик-кухонь $19,6 млн
New School Foods морепродукты на растительной основе $12 млн
This альтернативное мясо на растительной основе $11,8 млн
Aqua Cultured Foods альтернативные морепродукты на базе ферментации $5,5 млн
Meati альтернативное мясо на основе грибов

 

Тренд 5: кофеин

Большая часть из того, что мы потребляем, не существовала бы без кофеина (включая и этот текст). К счастью, наш неутолимый аппетит к этому стимулятору продолжает вдохновлять и фаундеров, и инвесторов.

В этот список попали 8 стартапов, которые специализируются на инновациях в кофе и привлекли инвестиции в этом году.

Название Описание Привлечено в последнем раунде
Blank Street Coffee сеть кофеен, которая превращает напиток в ритуал $20 млн
A Shoc Beverage здоровые и функциональные энергетические напитки $14,1 млн
Rev Energy Gum жвачка, в каждой порции которой содержится столько же кофеина, сколько в чашке кофе $6 млн
Jot концентрированный кофе для создания латте, американо или эспрессо $6 млн
Wandering Bear Coffee охлажденные кофейные напитки $5 млн
Javy Coffee быстрый, простой и удобный кофе $4,7 млн
Explorer Cold Brew холодные кофейные концентраты $2,5 млн
Bean Box кофе от ремесленников по подписке $24,5 тыс.

 

Источник.

Фото на обложке: stockcreations / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Человечеству нужен новый источник еды» — интервью с основателем компании-производителя белка из насекомых FlyFeed
  2. 2 Сможет ли производство альтернативных источников белка повторить успех зеленой энергетики?
  3. 3 10 молодых российских производителей альтернативной еды
  4. 4 4 тренда на рынке DeepFoodTech: как стартапы делают открытия и производят новые продукты
  5. 5 Создание инновационной культуры для разработки DeepFoodTech-продуктов — практический гайдлайн
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2023

Поиск инновационных компаний в сферах Fintech | BankTech | InvestTech

12 ноября 2023

Студенческий агротех-акселератор

12 ноября 2023

Экологические премии Правительства Москвы

14 ноября 2023

FranchCamp

14 ноября 2023

Отбор прорывных ИТ-решений для бизнеса

Все ВОЗМОЖНОСТИ