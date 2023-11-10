5 трендов в фудтехе, на которые делают ставку инвесторы

Crunchbase изучил статистику более 500 раундов, связанных с продуктами питания и напитками, и выделил 5 главных трендов.

Несмотря на общий спад инвестиций, фудтех продолжает получать финансирование. Это не только экспериментальные продукты вроде шоколада без какао, но и вполне традиционные: кофейни, быстрорастворимая лапша и смеси для детского питания.

Стартапы в области пищевых инноваций можно разделить на две категории: хорошо известные продукты и авангардные эксперименты.

Первая группа включает компании, которые создают новые и улучшенные версии того, что нам и так нравится, будь то кофе, сухие завтраки или виски.

Представители второй группы преимущественно сосредоточены на поиске необычных вкусов и форм. Представьте напиток из грибов, жвачку с кофеином или шоколад без какао.

Тенденции в области финансирования фудтех-стартапов 2023 года показывают, что оба этих подхода привлекают внимание инвесторов.

Crunchbase изучил статистику более 500 раундов, связанных с продуктами питания и напитками, и выделил 5 главных трендов.

Тренд 1: здоровая и удобная еда

Постоянный посетители фастфуда и магазинов у дома давно заметили, что готовая к употреблению еда редко бывает полезной. Однако если некоторые из этих стартапов добьются цели, мы получим больше вариантов, которые будут одновременно питательными и удобными.

В список вошли 8 компаний, которые привлекли инвестиции в этом году.

Название Описание Привлечено в последнем раунде Bobbie органическая смесь для детского питания по подписке $70 млн Bonumose альтернативные подсластители для масс-маркета $34,7 млн Everytable сеть ресторанов навынос, где цены варьируются в зависимости от местного медианного дохода $25 млн Eat the Change информационная платформа, которая продвигает экологичное и здоровое питание $14 млн Gooder Foods переработанные продукты питания $13 млн Immi быстрорастворимая и богатая белком лапша с низким содержанием углеводов $10 млн IQ Bar протеиновые батончики и гидратационные смеси $6,2 млн Seven Sundays хлопья для завтрака с натуральными подсластителями, обогащенные питательными веществами $6 млн

Разумеется, в этой области присутствуют не только стартапы. В большинстве розничных магазинов уже можно найти протеиновые батончики, соки холодного отжима и готовые салаты.

Кроме того, немало преуспевающих стартапов были поглощены компаниями, которые прославились далеко не здоровыми продуктами. Например, в 2017 году Mars выложил $5 млрд за производителя здоровых снеков Kind Snacks.

Тренд 2: безалкогольные напитки

Рынок безалкогольных напитков растет, отчасти благодаря молодым покупателям, которые употребляют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения. И венчурные инвесторы это замечают.

По данным Crunchbase, в прошлом году стартапы в этой области получили рекордное финансирование – свыше $414 млн. Несмотря на общий спад инвестиций в этом году, здесь по-прежнему закрываются сделки.

Название Описание Привлечено в последнем раунде Lucky Saint производство и поставки безалкогольного пива Athletic Brewing производство безалкогольного крафтового пива $9,1 млн Tost Beverages безалкогольные игристые напитки $5,8 млн Aplós безалкогольные напитки $5,5 млн Boisson безалкогольные напитки $5,0 млн

Тренд 3: ферментированная еда

Человечество ферментирует еду и напитки более 12 тысяч лет. Однако в последнее время варианты этого древнего процесса привлекают много внимания и капитала инвесторов, которые воспринимают это как путь к новым продуктам питания и напиткам.

Среди компаний, бизнес-модель которых строится вокруг ферментирования, Crunchbase выделяет 9 стартапов, получивших инвестиции в этом году. Список не включает пивоварни.

Название Описание Привлечено в последнем раунде Prime Roots мясные деликатесы на базе мицелия $30 млн Planet A Foods шоколад без какао $21,8 млн Eden Breq молочные продукты точного ферментирования $15,4 млн My Forest Foods экопродукты на основе мицелия, выращенного на вертикальных фермах $15 млн Berkeley Yeast штаммы дрожжей для пивоваров и не только $10,5 млн Aqua Cultured Foods альтернативные морепродукты на базе ферментации $5,5 млн WNWN Food Labs альтернативные ингредиенты на базе ферментации $5,4 млн Meati альтернативное мясо на основе грибов —

Тренд 4: альтернативный белок

Альтернативный белок уже много лет остается популярным сектором среди инвесторов, и мы по-прежнему видим, что здесь заключается много сделок как на стадии посева, так и на более поздних стадиях.

В этом году инвестиции получали разнообразные проекты – от тех, что создают белок из углекислого газа, до тех, кто производит клеточную говядину и свинину.

Название Описание Привлечено в последнем раунде Air Protein обогащенная белком еда из углекислого газа $75 млн Daiz растительное мясо $47,6 млн No Meat Factory со-производитель альтернативных белковых продуктов $42 млн Meatable «мясо без вины» $34,1 млн Umiami продукты на растительной основе $34 млн BlueNalu здоровые и безопасные морепродукты $33,5 млн Konscious Foods морепродукты на растительной основе для ресторанов, кейтеринга, кафе и фабрик-кухонь $19,6 млн New School Foods морепродукты на растительной основе $12 млн This альтернативное мясо на растительной основе $11,8 млн Aqua Cultured Foods альтернативные морепродукты на базе ферментации $5,5 млн Meati альтернативное мясо на основе грибов —

Тренд 5: кофеин

Большая часть из того, что мы потребляем, не существовала бы без кофеина (включая и этот текст). К счастью, наш неутолимый аппетит к этому стимулятору продолжает вдохновлять и фаундеров, и инвесторов.

В этот список попали 8 стартапов, которые специализируются на инновациях в кофе и привлекли инвестиции в этом году.

Название Описание Привлечено в последнем раунде Blank Street Coffee сеть кофеен, которая превращает напиток в ритуал $20 млн A Shoc Beverage здоровые и функциональные энергетические напитки $14,1 млн Rev Energy Gum жвачка, в каждой порции которой содержится столько же кофеина, сколько в чашке кофе $6 млн Jot концентрированный кофе для создания латте, американо или эспрессо $6 млн Wandering Bear Coffee охлажденные кофейные напитки $5 млн Javy Coffee быстрый, простой и удобный кофе $4,7 млн Explorer Cold Brew холодные кофейные концентраты $2,5 млн Bean Box кофе от ремесленников по подписке $24,5 тыс.

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