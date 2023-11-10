5 трендов в фудтехе, на которые делают ставку инвесторы

Несмотря на общий спад инвестиций, фудтех продолжает получать финансирование. Это не только экспериментальные продукты вроде шоколада без какао, но и вполне традиционные: кофейни, быстрорастворимая лапша и смеси для детского питания.
Crunchbase изучил статистику более 500 раундов, связанных с продуктами питания и напитками, и выделил 5 главных трендов.
Стартапы в области пищевых инноваций можно разделить на две категории: хорошо известные продукты и авангардные эксперименты.
- Первая группа включает компании, которые создают новые и улучшенные версии того, что нам и так нравится, будь то кофе, сухие завтраки или виски.
- Представители второй группы преимущественно сосредоточены на поиске необычных вкусов и форм. Представьте напиток из грибов, жвачку с кофеином или шоколад без какао.
Тенденции в области финансирования фудтех-стартапов 2023 года показывают, что оба этих подхода привлекают внимание инвесторов.
Crunchbase изучил статистику более 500 раундов, связанных с продуктами питания и напитками, и выделил 5 главных трендов.
Тренд 1: здоровая и удобная еда
Постоянный посетители фастфуда и магазинов у дома давно заметили, что готовая к употреблению еда редко бывает полезной. Однако если некоторые из этих стартапов добьются цели, мы получим больше вариантов, которые будут одновременно питательными и удобными.
В список вошли 8 компаний, которые привлекли инвестиции в этом году.
|Название
|Описание
|Привлечено в последнем раунде
|Bobbie
|органическая смесь для детского питания по подписке
|$70 млн
|Bonumose
|альтернативные подсластители для масс-маркета
|$34,7 млн
|Everytable
|сеть ресторанов навынос, где цены варьируются в зависимости от местного медианного дохода
|$25 млн
|Eat the Change
|информационная платформа, которая продвигает экологичное и здоровое питание
|$14 млн
|Gooder Foods
|переработанные продукты питания
|$13 млн
|Immi
|быстрорастворимая и богатая белком лапша с низким содержанием углеводов
|$10 млн
|IQ Bar
|протеиновые батончики и гидратационные смеси
|$6,2 млн
|Seven Sundays
|хлопья для завтрака с натуральными подсластителями, обогащенные питательными веществами
|$6 млн
Разумеется, в этой области присутствуют не только стартапы. В большинстве розничных магазинов уже можно найти протеиновые батончики, соки холодного отжима и готовые салаты.
Кроме того, немало преуспевающих стартапов были поглощены компаниями, которые прославились далеко не здоровыми продуктами. Например, в 2017 году Mars выложил $5 млрд за производителя здоровых снеков Kind Snacks.
Тренд 2: безалкогольные напитки
Рынок безалкогольных напитков растет, отчасти благодаря молодым покупателям, которые употребляют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения. И венчурные инвесторы это замечают.
По данным Crunchbase, в прошлом году стартапы в этой области получили рекордное финансирование – свыше $414 млн. Несмотря на общий спад инвестиций в этом году, здесь по-прежнему закрываются сделки.
|Название
|Описание
|Привлечено в последнем раунде
|Lucky Saint
|производство и поставки безалкогольного пива
|Athletic Brewing
|производство безалкогольного крафтового пива
|$9,1 млн
|Tost Beverages
|безалкогольные игристые напитки
|$5,8 млн
|Aplós
|безалкогольные напитки
|$5,5 млн
|Boisson
|безалкогольные напитки
|$5,0 млн
Тренд 3: ферментированная еда
Человечество ферментирует еду и напитки более 12 тысяч лет. Однако в последнее время варианты этого древнего процесса привлекают много внимания и капитала инвесторов, которые воспринимают это как путь к новым продуктам питания и напиткам.
Среди компаний, бизнес-модель которых строится вокруг ферментирования, Crunchbase выделяет 9 стартапов, получивших инвестиции в этом году. Список не включает пивоварни.
|Название
|Описание
|Привлечено в последнем раунде
|Prime Roots
|мясные деликатесы на базе мицелия
|$30 млн
|Planet A Foods
|шоколад без какао
|$21,8 млн
|Eden Breq
|молочные продукты точного ферментирования
|$15,4 млн
|My Forest Foods
|экопродукты на основе мицелия, выращенного на вертикальных фермах
|$15 млн
|Berkeley Yeast
|штаммы дрожжей для пивоваров и не только
|$10,5 млн
|Aqua Cultured Foods
|альтернативные морепродукты на базе ферментации
|$5,5 млн
|WNWN Food Labs
|альтернативные ингредиенты на базе ферментации
|$5,4 млн
|Meati
|альтернативное мясо на основе грибов
|—
Тренд 4: альтернативный белок
Альтернативный белок уже много лет остается популярным сектором среди инвесторов, и мы по-прежнему видим, что здесь заключается много сделок как на стадии посева, так и на более поздних стадиях.
В этом году инвестиции получали разнообразные проекты – от тех, что создают белок из углекислого газа, до тех, кто производит клеточную говядину и свинину.
|Название
|Описание
|Привлечено в последнем раунде
|Air Protein
|обогащенная белком еда из углекислого газа
|$75 млн
|Daiz
|растительное мясо
|$47,6 млн
|No Meat Factory
|со-производитель альтернативных белковых продуктов
|$42 млн
|Meatable
|«мясо без вины»
|$34,1 млн
|Umiami
|продукты на растительной основе
|$34 млн
|BlueNalu
|здоровые и безопасные морепродукты
|$33,5 млн
|Konscious Foods
|морепродукты на растительной основе для ресторанов, кейтеринга, кафе и фабрик-кухонь
|$19,6 млн
|New School Foods
|морепродукты на растительной основе
|$12 млн
|This
|альтернативное мясо на растительной основе
|$11,8 млн
|Aqua Cultured Foods
|альтернативные морепродукты на базе ферментации
|$5,5 млн
|Meati
|альтернативное мясо на основе грибов
|—
Тренд 5: кофеин
Большая часть из того, что мы потребляем, не существовала бы без кофеина (включая и этот текст). К счастью, наш неутолимый аппетит к этому стимулятору продолжает вдохновлять и фаундеров, и инвесторов.
В этот список попали 8 стартапов, которые специализируются на инновациях в кофе и привлекли инвестиции в этом году.
|Название
|Описание
|Привлечено в последнем раунде
|Blank Street Coffee
|сеть кофеен, которая превращает напиток в ритуал
|$20 млн
|A Shoc Beverage
|здоровые и функциональные энергетические напитки
|$14,1 млн
|Rev Energy Gum
|жвачка, в каждой порции которой содержится столько же кофеина, сколько в чашке кофе
|$6 млн
|Jot
|концентрированный кофе для создания латте, американо или эспрессо
|$6 млн
|Wandering Bear Coffee
|охлажденные кофейные напитки
|$5 млн
|Javy Coffee
|быстрый, простой и удобный кофе
|$4,7 млн
|Explorer Cold Brew
|холодные кофейные концентраты
|$2,5 млн
|Bean Box
|кофе от ремесленников по подписке
|$24,5 тыс.
Фото на обложке: stockcreations /
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