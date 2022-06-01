Как бесплатно и быстро открыть бизнес и расчетный счет? Гид от МБМ

Открыть бизнес в Москве можно всего за пару кликов. Сделать это можно с помощью сервиса «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» на портале mbm.mos.ru.

Одна из ключевых задач на старте — открытие компании или ИП. Зарегистрировать свое дело, определиться с налоговым режимом в зависимости от будущего бизнеса, сразу открыть расчетный счет без уплаты госпошлины, не выходя из дома, поможет специальный сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ». Он разработан командой ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), которая оказывает комплексную поддержку от города, в том числе при запуске стартапа — от выбора идеи до консультаций по вопросам ведения своего дела.

«Дистанционная регистрация бизнеса под ключ»: быстрый старт с поддержкой от города

С чего начать, на какие аспекты необходимо обратить внимание в первую очередь при создании бизнеса? Предлагаем пошаговый порядок действий для тех, кто хочет открыть свое дело.

1. Выберите организационно-правовую форму.

Ознакомиться с особенностями ведения ИП и ООО можно на mbm.mos.ru. Если вам нужна более подробная консультация, ее окажут в МБМ бесплатно в удобном для вас формате: онлайн на портале mbm.mos.ru, по телефону +7 (495) 225-14-14 или лично в одном из центров услуг для бизнеса, расположенных в разных округах Москвы.

И не только по вопросам выбора организационно-правовой формы, но и по другим — от налогообложения до подбора мер поддержки для стартапа.

2. Определитесь с налоговым режимом.

Подобрать его для конкретного бизнеса не так просто: необходимо учесть нюансы и требования, которые могут повлиять на выбор налоговой системы. Подходит ли вашему бизнесу льготный налоговый режим, позволяющий оптимизировать отчетность при ведении своего дела? И если да, то какой из них выбрать?

С помощью сервиса «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» можно подобрать налоговый режим для максимальной выгоды. Вам нужно будет лишь ответить на семь вопросов о вашем деле, и вы узнаете лучший вариант системы налогообложения.

3. Подайте заявку на регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета в банке.

Ознакомьтесь с условиями банков и подайте заявку на бесплатную регистрацию компании или ИП и открытие расчетного счета. Банк самостоятельно займется оформлением документов и возьмет на себя взаимодействие с налоговой.

Дополнительно предоставит бонусы — например, помощь в начале продаж на маркетплейсах, возможность бесплатного размещения вакансий на специализированных сайтах, ведение онлайн-бухгалтерии и многое другое. А если возникнут сложности с подготовкой документов, то можно обратиться за помощью в МБМ, оставив заявку на портале mbm.mos.ru.

Если вы решили начать свое дело с использованием готовой бизнес-модели, ознакомьтесь с каталогом франшиз, подберите помещение и пройдите обучение для франчайзи на странице спецпроекта «Гайд по открытию — франшиза». А если хотите стать самозанятым, то зарегистрировать свое дело и начать зарабатывать с поддержкой от города можно с помощью еще одного спецпроекта от МБМ — экосистемы «Все о самозанятости от А до Я».

После открытия бизнеса и расчетного счета вы сможете продолжать получать поддержку в МБМ: проходить бесплатное обучение для начинающих и опытных предпринимателей в программах наставничества и акселерации, обращаться за консультациями по вопросам ведения своего дела и пользоваться онлайн-продуктами для оптимизации бизнес-процессов, включая адресный подбор мер поддержки.

О возможностях для делового сообщества и мерах поддержки можно узнать на портале mbm.mos.ru, который предоставляет эффективные инструменты для развития. Все привилегии московских предпринимателей доступны после регистрации в личном кабинете.

Фото на обложке: Ivan Kurmyshov / Shutterstock