10 стратегий, которые помогут стартапу привлечь клиентов и сэкономить бюджет

Что лежит в основе успешного стартапа? В первую очередь, это эффективное привлечение, вовлечение и удержание клиентов на всех этапах жизненного цикла — от идеи до IPO. Венчурная компания LETA Capital поделилась советами о том, как молодому бизнесу привлечь клиентов без лишних затрат. LETA Capital инвестирует в быстрорастущие технологические стартапы, основанные русскоговорящими предпринимателями, которые строят международные ИТ-компании.

Производите качественный и SEO-оптимизированный контент

SEO (Search engine optimization, поисковая оптимизация) — набор методов, которые позволяют оптимизировать сайт, контент и ссылки так, чтобы их легко находили поисковые системы, например, Google, Яндекс, Bing, Yahoo! и прочие.

SEO-оптимизированные сайты и контент привлекают больше посетителей из поисковой системы (органический трафик), если они занимают высокие позиции на странице результатов. Эти посетители могут стать будущими клиентами.

Как действовать

Создавайте публикации, отвечающие на вопросы и раскрывающие термины, которые ищут ваши идеальные клиенты.

Создавайте образовательный контент.

Публикуйте как общую, так и отраслевую информацию.

Перерабатывайте прошлые тексты так, чтобы они соответствовали последним SEO-рекомендациям.

Используйте качественные визуальные эффекты.

Создавайте интерактивный контент (инфографика, тесты, челенджи, калькуляторы).

За какими показателями эффективности следить

Количество просмотров страниц и посетителей сайта; число активных и новых подписчиков; рейтинг ключевых слов, по которым ранжируется сайт; средняя продолжительность сессии; количество комментариев.

Добавляйте компанию в популярные онлайн-каталоги

В поисках определенных продуктов или услуг потребители часто заходят в онлайн-каталоги. Такие сайты привлекают большой объем трафика и пользуются доверием у поисковых систем. А значит, велик шанс, что страница каталога с названием вашей компании появится на первой странице Google.

Кроме того, чем популярнее и надежнее ссылки, ведущие на сайт, тем выше алгоритм Google PageRank его ранжирует. К тому же показатели конверсии для потенциальных клиентов, использующих онлайн-каталоги, как правило, выше, поскольку они точно намерены приобрести продукт.

Как действовать

Создайте профиль компании или подтвердите право собственности на него во всех актуальных онлайн-каталогах (общих и отраслевых).

Выясните, как правильно заполнять профиль и создавать подходящий контент.

Мотивируйте клиентов оставлять отзывы на ваши продукты и услуги.

Загляните на страницы конкурентов и проанализируйте их деятельность на платформе.

За какими показателями эффективности следить

Объем и качество отзывов; источники трафика; индекс потребительской лояльности; рефералы клиентов; показатель кликабельности; показатель отказов; показатель преобразования лидов в клиенты; эффективность призыва к действию.

Не работайте на LinkedIn: пусть ваша страница работает на вас

Вот несколько лайфхаков по использованию LinkedIn, которые актуальны на 2022 год.

Автопросмотр* (через сторонние программы) позволяет автоматически просматривать людей с помощью фильтров поиска, чтобы получать больше запросов на подключение от целевой аудитории.

Веб-скрейпинг компаний и людей* (через сторонние программы) — эффективный способ экспортировать списки потенциальных клиентов в удобном формате, например в CSV, XLS и JSON.

LinkedIn Sales Navigator — инструмент для поиска потенциальных клиентов от LinkedIn. Всем новым пользователям доступна одномесячная бесплатная пробная версия.

Парсинг LinkedIn с помощью Google позволяет находить любого пользователя LinkedIn независимо от того, входит ли он в вашу сеть. Для этого можно воспользоваться логическими операторами Google, такими как intitle:LinkedIn, profile NOT qualification и прочими. Это метод особенно пригодится, если поисковой лимит на LinkedIn исчерпан.

* Пользовательское соглашение LinkedIn запрещает автопросмотр и веб-скрейпинг, поэтому ваш профиль может быть заблокирован.

Как действовать

Откройте доступ к странице и публикациям компании — так LinkedIn сможет проиндексировать и продвигать их заинтересованным пользователям.

Оптимизируйте контент на LinkedIn под SEO-требования Google, чтобы увеличить шансы получить органический трафик.

Придумайте хэштег для компании, используйте его в каждой публикации и отслеживайте, как с ним взаимодействуют пользователи.

Используйте логические операторы, чтобы сузить или расширить поиск по ключевым словам и находить конкретные результаты.

Создавайте пресс-релизы для продвижения в СМИ

Пресс-релизы отлично подходят для SEO-оптимизации (повышают количество обратных ссылок), особенно если они оптимизированы для ключевых слов и фраз, которые использует целевая аудитория.

Обычно пресс-релизы используются, чтобы объявить о запуске стартапа, получении финансирования, назначении новых сотрудников, выпуске/обновлении продуктов, заключении сотрудничеств, открытии новых точек, получении наград и прочего.

Как действовать

Пресс-релиз можно создать как самостоятельно с нуля, так и с помощью общедоступных шаблонов.

Когда все будет готово, нужно продумать способы распространения.

Один из вариантов — использовать сервисы для распространения пресс-релизов (многие из них доступны по стоимости стартапам, а также малым и средним бизнесам).

Есть и другой способ — найти email-адреса и контактные данные журналистов, а затем разослать им «холодные» письма.

Какие слова можно использовать в заголовке

Подтверждает; раскрывает; запускает; открывает возможности; анонсирует; демонстрирует.

Создайте профиль бизнеса или подтвердите право собственности на него в Google, Bing, Apple, «Яндексе» и прочих сервисах

Благодаря этому название компании будет появляться в результатах, когда пользователь ищет местные бизнесы или использует ключевые слова. Вы также сможете отвечать на комментарии, добавлять промо-акции и сведения о продуктах/услугах, отправлять и получать личные сообщения, оставлять ответы в разделе часто задаваемых вопросов.

Отслеживайте отзывы на свои товары и услуги

Потенциальные клиенты, которые читают отзывы, на 67% чаще совершают покупку, поскольку обычно заранее изучают продукт.

Запустите почтовую рассылку

В рамках email-кампаний сегментируйте пользователей на основе критериев, связанных с показателями эффективности продаж. Это позволит рассылать сообщения, рассчитанные на конкретную аудиторию. Чем сильнее заинтересован читатель, тем с большей вероятностью он совершит покупку.

Занимайтесь гостевым блоггингом

Гостевой блоггинг — создание публикаций, которые будут размещены на сторонних ресурсах, таких как сайты партнеров, лидеров мнений и изданий. Это отличный способ привлечь органический трафик, охватить разные аудитории и улучшить рейтинг в поисковых системах.

Используйте перекрестный маркетинг

Сотрудничайте с другими компаниями со схожим целевым рынком или аудиторией (но не с прямыми конкурентами). Делитесь контентом друг друга, запускайте совместные конкурсы, организуйте мероприятия, семинары и вебинары.

Запустите собственную реферальную программу

Побуждайте текущих клиентов и партнеров рекомендовать ваши продукты и услуги в своем окружении. Сформируйте круг сторонников (адвокатов бренда), которые помогут охватить большее количество потенциальных клиентов.

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Фото на обложке: MIA Studio / Shutterstock