Лучшие биржи фриланса. Как начать работать удаленно

В последние месяцы многие люди попали под сокращение и начали искать новые карьерные возможности в интернете — из-за этого биржи фриланса переживают новый всплеск популярности. В этой статье разберемся, что из себя представляют такие сайты, какие виды бирж есть в России и за рубежом и как новичку приступить к работе на них.

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Биржа фриланса — что это?

Биржа фриланса — это онлайн-платформа, на которой компания может найти и нанять специалиста для удаленной работы. Такие сайты особенно популярны в цифровом бизнесе. Они выступают в качестве посредника, обеспечивая безопасное и удобное привлечение удаленных экспертов для выполнения разовых задач.

На бирже фриланса можно найти таких специалистов, как дизайнер, маркетолог, копирайтер и разработчик. Работают биржи по-разному. Например, известный зарубежный сайт Upwork использует специальные алгоритмы, которые анализируют заказ и предлагают подходящих исполнителей еще до нажатия кнопки «Поиск».

Этот же процесс работает и в обратном направлении: алгоритмы Upwork предлагают фрилансерам подходящие задания, основываясь на содержании их профилей. При этом у исполнителей также остается возможность самостоятельно искать проекты и отвечать на приглашения клиентов. Чем больше успешно завершенных проектов, тем лучше шансы привлечь новых заказчиков.

Биржи фриланса могут различаться типом предлагаемой работы (разовые проекты с фиксированными ставками или текущие проекты с почасовой оплатой), предоставляемых услуг (разработка, дизайн, копирайтинг и так далее), моделей взаимодействия, географических предпочтений и так далее. Рассмотрим их виды в следующем разделе.

Лучшие биржи фриланса

За рубежом

Для всех

Этот сайт пригодится не только фрилансерам, но и тем, кто ищет полноценную удаленную занятость. Предложения можно сортировать по типу работы. О мошенниках можно не беспокоиться: все вакансии на FlexJobs тщательно проверяются. Однако за постоянный доступ к ним придется заплатить.

SolidGigs рекомендуется тем, кто хочет быстро найти работу. Еженедельно команда этого ресурса делает рассылку с 2% лучших предложений со всего интернета. На сайте также можно найти библиотеку с курсами, шаблонами, скриптами и другими инструментами, которые помогут фрилансерам найти больше проектов, поднять прайс, привлечь более серьезных клиентов и вывести бизнес на новый уровень.

На этом сайте представлены проекты, за которые заказчики готовы платить от $5. Fiverr подойдет начинающим специалистам, которые хотят собрать портфолио.

Upwork — крупнейшая биржа для фрилансеров со всего мира. На ней зарегистрированы более 12 млн исполнителей и 5 млн заказчиков, ежегодно там прибавляется по 3 млн заданий. Upwork берет комиссию в 20%. Ресурс подходит для новичков, но на нем много проектов с низкой оплатой. Более выгодные заказы стоит искать на специализированных сайтах.

Подойдет тем, у кого есть портфолио и опыт. Здесь труднее зарегистрироваться, но если вы пройдете проверку, то получить работу будет легко. Сайт специализируется на маркетинге, социальных сетях и копирайтинге.

Сайт собирает предложения из других источников. На нем легко найти удаленную работу или вакансию в местной компании. Пользоваться им можно бесплатно.

Ресурс предназначен для студентов или недавних выпускников. На нем представлены вакансии для фрилансеров на неполный рабочий день. Здесь можно найти первую работу, которая даст полезные контакты и опыт.

На этом сайте есть множество проектов — как разовых, так и постоянных. Бесплатно можно откликнуться только на восемь предложений. Комиссия может составить $3-5 или 3-5% за заказ (по сравнению с другими ресурсами это недорого).

Здесь легко создать профиль с описанием опыта, а это повышает шансы заинтересовать потенциальных работодателей. Комиссия составляет примерно 9%, пользователю также доступны несколько бесплатных заявок.

ServiceScape начал работать в 2020 году. Это международная биржа для фрилансеров с самыми разными навыками и опытом, но особое внимание там уделяется графическому дизайну, копирайтингу, редактуре и переводу. У ServiceScape уже есть 259 тысяч завершенных проектов и более 79 тысяч клиентов. Сайт подходит для сотрудничества со стартапами и малым и средним бизнесом.

Этот сайт не обеспечивает безопасность сделок, поэтому лучше заключить договор или встретиться с заказчиком лично. Большинство клиентов ищут исполнителей для срочных задач. Удаленную работу можно найти в разделе для крупных городов.

Для копирайтеров

Здесь есть много высокооплачиваемых заказов для фрилансеров, которые занимаются написанием текстов, редактурой и созданием всех видов контента. Кроме того, на Contena можно найти полноценную удаленную работу.

Этот сайт выглядит как доска объявлений, которая обновляется с понедельника по пятницу и предлагает пишущим фрилансерам свежие заказы.

Не обращайте внимания на название ресурса: здесь можно найти любые проекты — от ведения блога до редактуры и копирайтинга. Blogging Pro полностью бесплатен.

Сайт для тех, кто мечтает о карьере журналиста. Помимо типичных проектов для копирайтеров и редакторов, на нем можно найти вакансии в медиа.

После легкой регистрации вы начнете ежедневно получать рассылку с самыми актуальными предложениями для фрилансеров. Подписка бесплатна.

Этот ресурс подходит как начинающим, так и опытным фрилансерам. Вакансии легко отфильтровать по типу работы и необходимому опыту. Сайт бесплатен.

Сайт существует уже много лет. Здесь можно посмотреть имеющиеся вакансии и сформировать ленту по ключевым словам, чтобы сразу видеть новые.

Вы можете не только подписаться на рассылку с вакансиями, но и подать заявку, чтобы писать тексты для этого ресурса. Платят хорошо, но пройти отбор непросто.

На Media Bistro много категорий задач, в том числе копирайтинг и редактура. Заказы разнообразны — от редактирования книг до создания PR-контента, так что каждый найдет для себя как минимум несколько подходящих вариантов.

Этот сайт создан для технических писателей, которые могут писать руководства по выставлению счетов, платежам, блокчейну и многому другому. Новичкам найти работу на Due может быть трудно, так как ресурс специализируется на долгосрочных проектах, но, если у вас уже есть знания в этой области, попробовать точно стоит.

На PubLoft представлены высокооплачиваемые проекты от надежных клиентов. При этом взаимодействовать с ними не понадобится: сайт обещает фрилансерам, что им не придется искать заказчиков или общаться с ними. Комиссия начинается от $150 за проект. Вы будете заниматься работой, а PubLoft — отношениями с клиентами.

Contently — это ресурс, на котором представители творческих профессий могут бесплатно разместить портфолио и получить заказы от сотен успешных брендов со всего мира. Contently самостоятельно связывает исполнителя с клиентами. Для этого нужно, чтобы команде аккаунт-менеджеров понравилось ваше портфолио.

Для дизайнеров

Этот сайт отличается от обычных бирж фриланса: здесь клиенты создают конкурс, а дизайнеры отправляют свои работы. Плату за проект получает только победитель. 99 Designs подойдет специалистам, которым нужно создать портфолио.

Это не биржа фриланса как таковая, но дизайнерам этот ресурс точно пригодится. На нем можно выложить свои работы, а поскольку у профиля на Behance больше шансов появиться в начале поисковой выдачи, чем у персонального сайта, заказчики заметят вас раньше.

Если вы мечтаете поработать в перспективной компании, начните свой путь с Angel List. На этом сайте исполнителей ищут самые разные стартапы, так что вы сможете познакомиться с этой культурой и, возможно, получить шанс на долгосрочное трудоустройство.

Эта биржа похожа на 99 Designs, но на ней меньше дизайнеров и ниже расценки. Оба этих фактора благоприятны для новичков: здесь не нужно конкурировать со множеством опытных специалистов, поэтому шансы на победу выше.

Начать с этого сайта стоит тем дизайнерам, которые специализируются на логотипах: на Envato Studio это самая популярная категория заказов.

Эта площадка больше подойдет для опытных дизайнеров. На Coroflot вы размещаете портфолио, а клиенты — задачи. Посредником является сам сайт, который устанавливает связи между фрилансерами и заказчиками.

Здесь найти проекты могут и дизайнеры, и разработчики. Потребуется потратить некоторое время на сортировку задач, но после этого их поиск станет заметно проще.

Этот сайт подходит только дизайнерам. Он бесплатен для фрилансеров, и зарегистрироваться на нем просто: списков ожидания и пригласительных кодов нет.

Это сообщество одобряет лишь очень небольшой процент заявок от дизайнеров. Но прошедшие отбор кандидаты получают доступ к заказам от таких компаний, как Apple, Facebook и Google. Они постоянно публикуют задачи для дизайнеров, художников, фотографов, продюсеров и специалистов по рекламе.

Для разработчиков

Это один из лучших сайтов для разработчиков-фрилансеров, который заслужил себе хорошую репутацию благодаря тщательной проверке как заказчиков, так и исполнителей. Большинство заданий на нем закрываются менее чем за 48 часов.

Благодаря публикациям на TechCrunch, The Wall Street Journal и CNBC Lorem быстро стал популярным ресурсом для размещения краткосрочных проектов по разработке сайтов. Клиентов особенно привлекает отсутствие ежемесячной платы за публикацию задач. За выполнение одной из них обычно можно заработать от $25 до $250. Команда Lorem тратит много времени на ручную проверку фрилансеров, поэтому для регистрации вам придется подождать одобрения заявки.

Здесь регистрация не займет много времени: вы практически сразу же сможете откликаться на задания. Этот сайт специализируется на проектах средней и высокой сложности, так что больше подойдет опытным специалистам.

Это бесплатный ресурс с задачами как для разработчиков, так и для дизайнеров.

На этом сайте ищут самых разных исполнителей — от разработчиков до гуру кибербезопасности. 10x Management подойдет тем, кто получил узкую техническую специальность, или тем, кто планирует ее получить и изучает перспективы.

Это тоже площадка как для разработчиков, так и для дизайнеров. Gigster подбирает фрилансеров для проектов с помощью ИИ. Подойдет тем, у кого уже есть опыт.

Talent Cupboard — ресурс, который подходит новичкам: на нем можно создать резюме и найти первых клиентов.

Здесь ищут исключительно специалистов по работе с WordPress. Спектр задач может быть самым широким — от настройки тем до подключения плагинов.

Этот сайт объединяет разработчиков и дизайнеров. Это довольно простой ресурс с заданиями. Поиск можно настроить по оплате, необходимым навыкам и дедлайну.

Если вы опытный программист, YouTeam поможет найти удаленную работу или внештатную подработку. Большинство пользователей сайта не являются фултайм-фрилансерами, поэтому вы сможете взять на себя долгосрочные проекты, даже если уже работаете в ИТ-компании. Перед регистрацией на YouTeam заказчики и исполнители проходят тщательную проверку.

Для фотографов

Этот сайт уже упоминался выше, но он подходит и для фотографов. Здесь можно найти моделей, которые хотят собрать портфолио и готовы сами подготовить съемку.

Это ресурс, который пригодится начинающим travel-фотографам.

Это подраздел сайта Creative Jobs Central, довольно типичная биржа фриланса для фотографов. За премиум-аккаунт придется заплатить, но взамен вы получите доступ к заданиям от более чем тысячи компаний, которые регулярно ищут новых специалистов. Кроме того, это отсеивает любителей и снижает конкуренцию. Перед оплатой аккаунта можно бесплатно зарегистрироваться и изучить ресурс.

Каждой великой истории нужна отличная иллюстрация. Если вы хотите начать карьеру в фотожурналистике, идите на этот сайт. Он предлагает не только задачи по написанию текстов, но и прочие варианты, связанные с журналистикой.

Этот ресурс больше похож на маркетплейс для фотографий. Если у вас есть снимки, на которых вы хотите заработать деньги, попробуйте отправить их сюда.

Для маркетологов

Здесь есть задачи для маркетологов, SEO-специалистов и разработчиков. Сайт берет на себя почти весь процесс поиска, но после 15 откликов просит внести оплату.

Это стандартный портал с вакансиями, на котором можно искать специалистов из всех отраслей, в том числе из маркетинга. Легко увидеть, когда было опубликовано сообщение, где находится работодатель и какой специалист требуется. Сайт полностью бесплатен.

Еще один ресурс, который поможет вам наладить контакты. Он фокусируется на маркетологах, но также размещает задачи для разработчиков и креативщиков.

Для виртуальных ассистентов

Belay — это компания, которая помогает клиентам находить виртуальных личных помощников. Это по умолчанию удаленная работа, поэтому стоит проверить, есть ли там какие-либо подходящие вам предложения.

Еще одна компания, которая привлекает людей, желающих получить внештатную работу виртуальным помощником.

На этом сайте есть разные задачи для виртуальных ассистентов, в том числе написание текстов, ввод данных и исследования. Чтобы получить доступ к заказам, нужно пройти быстрый тест на оценку способностей. На ClickWorker публикуются объявления даже от таких крупных компаний, как PayPal.

Преимущество этого сайта в том, что вы можете быстро найти задачу – буквально за час. У заказчиков всегда есть работа для виртуальных помощников. Недостаток Amazon Mechanical Turk в том, что за многие проекты на нем платят мало, поэтому советуем использовать ресурс в крайнем случае, либо тщательнее выбирать работу.

Этот сайт дает возможность пообщаться с другими виртуальными помощниками и найти подходящую работу для себя. Также на нем есть полезные советы и ссылки для начинающих ассистентов.

Если вы не хотите искать задачи самостоятельно, этот ресурс сделает все за вас. Фрилансера выбирают по его навыкам, в зависимости от того, что нужно клиенту. Ставки для начинающих не очень велики, но платформа предлагает обучение.

Если вам нужна удаленная работа на полный рабочий день, обратите внимание на Zirtual. Он ищет фрилансеров-ассистентов различных специальностей. Компания также предлагает им бонусы, что встречается среди таких ресурсов довольно редко.

Это еще один сайт, который ищет для своих клиентов фрилансеров, готовых выполнять самые разные задачи: от телефонных звонков до ввода данных.

Это сервис более высокого класса. Если у вас есть опыт или специальные навыки (например, знание иностранных языков), попробуйте стать виртуальным помощником с помощью этого сайта. Его заказчики обычно платят больше, а исполнители регулярнее получают работу.

Для монтажеров

Этот уже упоминавшийся здесь сайт также регулярно публикует вакансии для монтажеров и позволяет легко собрать большое портфолио.

Ресурс посвящен производству кино- и ТВ-контента. Его плюс в том, что вам не нужно перебирать неподходящие вакансии, недостаток — приходится конкурировать со множеством других людей. Сформулируйте свое отличие от остальных монтажеров и подготовьте сопроводительное письмо и портфолио.

Это еще один сайт, который фокусируется только на производстве медиаконтента. Базовая подписка стоят примерно $5 в месяц.

Этот ресурс объединяет поиск работы с нетворкингом, что очень полезно для карьеры видеоредактора.

Assemble — сайт для таких креативных специалистов, как режиссеры, копирайтеры, креативные директоры, фотографы, редакторы и видеохудожники. Поскольку ресурс работает с известными брендами, каждого исполнителя тщательно проверяют.

Для специалистов по продажам

Многие компании используют эту платформу для поиска сотрудников на полный рабочий день. Но они также регулярно публикуют большое количество вакансий для специалистов по продажам на неполный рабочий день. Исполнитель может получать $500-$10 тысяч в месяц: в эту сумму входят зарплата и комиссия от продаж.

Red Hat работает с клиентами более высокого уровня и нанимает фрилансеров и удаленных сотрудников, чтобы помочь им во всем — от разработки софта до продаж. Это ресурс подойдет опытным специалистам.

Salesforce известен как ведущий CRM-инструмент для компаний всех видов и размеров. У него также есть раздел с вакансиями App Exchange, где компании, сотрудничающие с Salesforce, могут публиковать объявления о поиске сотрудников — многим из них нужны внештатники.

Еще один сайт с множеством объявлений о поиске специалистов по продажам. Интересный нюанс: пользователь узнает, сколько сэкономил, не поехав в офис.

Для специалистов клиентской поддержки

Этот ресурс предназначен для фрилансеров всех профессий. Тем не менее, на нем есть много предложений для специалистов клиентской поддержки.

Еще один сайт для фрилансеров со множеством вакансий в клиентской поддержке.

Одна из немногих площадок, специализирующихся на работе в клиентской поддержке.

В России

Популярные площадки для фрилансеров есть, например, в этом материале Rusbase. О том, как фрилансеру найти клиентов без помощи бирж, читайте тут.

Биржа фриланса — как начать новичку

Выбрать подходящую биржу

Проверить модель ценообразования. Например, некоторые сайты используют фиксированные цены. Упоминавшийся выше Fiverrr сам устанавливает стоимость разных работ, будто создание логотипа или разработка сайта. Это подходит не всем.

Узнать количество пользователей-фрилансеров. Чем популярнее платформа, тем сложнее получить на ней заказ. Найти относительно новый сайт с небольшим количеством зарегистрированных исполнителей — лучший способ избежать ожесточенных битв за проекты.

Уточнить размер комиссии. Большинство бирж фриланса берут плату за предоставление доступа к заказам. В частности, Upwork взимает до 20% с каждого проекта: если вы возьмете заказ на $500, то на руки получите только $400. Перед регистрацией стоит разобраться, сколько именно будет забирать себе сервис.

Большинство бирж фриланса берут плату за предоставление доступа к заказам. В частности, Upwork взимает до 20% с каждого проекта: если вы возьмете заказ на $500, то на руки получите только $400. Перед регистрацией стоит разобраться, сколько именно будет забирать себе сервис. Убедиться, что биржа вам подходит. Проверьте, достаточно ли на ней заказов по вашей специальности. Если нет — поищите сайт, который сфокусирован на нужной вам нише.

Получить подтверждение аккаунта

В этом помогут следующие советы:

выбрать как можно более узкую нишу (например, не графический дизайн, а дизайн инфографики);

придумать выразительное описание профиля;

поставить свою настоящую фотографию;

добавить портфолио;

пройти профессиональное тестирование, даже если оно не является обязательным условием для регистрации.

Выделиться среди конкурентов

На бирже фриланса исполнитель может выделиться в двух местах: в профиле и в отклике на задачу. Дальше мы рассмотрим, как именно это сделать, но общий принцип звучит так: помните, что клиенты прежде всего заинтересованы в своих потребностях и целях. Держите эту мысль в голове, и ваш профиль и отклики уже будут лучше, чем у 95% фрилансеров, с которыми вы конкурируете.

Улучшить профиль

Дополнить заголовок. Это первое, что клиенты видят в профиле на Upwork, но большинство фрилансеров используют общее название, например, копирайтер или веб-дизайнер. Таким заинтересовать сложно: добавьте конкретику, уточнив свою нишу, подходящие типы проектов и результаты работы. Просто копирайтера лучше заменить на копирайтера для лендингов, которые приносят продажи, а веб-дизайнера — на веб-дизайнера для велнес-тренеров и предпринимателей.

Это первое, что клиенты видят в профиле на Upwork, но большинство фрилансеров используют общее название, например, копирайтер или веб-дизайнер. Таким заинтересовать сложно: добавьте конкретику, уточнив свою нишу, подходящие типы проектов и результаты работы. Просто копирайтера лучше заменить на копирайтера для лендингов, которые приносят продажи, а веб-дизайнера — на веб-дизайнера для велнес-тренеров и предпринимателей. Использовать ключевые слова. Заказчики используют биржи фриланса как поисковые системы. Они вводят ключевые слова, например, автор блога, веб-дизайнер или виртуальный помощник, и просматривают полученные результаты.

Именно поэтому важно использовать релевантные ключевые слова в описании профиля. Если вы пишете в блоге, напишите на своей странице «автор блога». Без этого можно даже не появиться в поисковой выдаче.

Выбрать подходящую фотографию. Нужно выбрать снимок, на котором вы выглядите профессионально и при этом дружелюбно: это поможет клиентам сопоставить имя с лицом и сразу сформировать более личную связь с вами.

Нужно выбрать снимок, на котором вы выглядите профессионально и при этом дружелюбно: это поможет клиентам сопоставить имя с лицом и сразу сформировать более личную связь с вами. Улучшить резюме. Если клиента заинтересовали заголовок и фотография, он зайдет в ваш профиль, чтобы узнать больше. Именно здесь вы можете обосновать, почему ему стоит вас нанять. Частая ошибка — это фокусировка на себе. Биография на бирже фриланса должна рассказывать не историю вашей жизни, а демонстрировать вашу пользу для заказчика.

Чтобы привлечь его внимание, расскажите о результатах своей работы («Я создаю стратегию для Pinterest, которая автоматически генерирует лиды»), почему вы попали в эту область («Я пять лет работал в корпоративном SMM и использую этот опыт, чтобы помогать малому бизнесу создавать собственную маркетинговую стратегию. Я люблю работать с людьми, которые хотят изменить мир к лучшему»), о свой квалифицированности («Я создал десятки сайтов для предпринимателей»).

Не добавляйте в профиль типичные описания из резюме (ориентированный на детали, надежный и так далее). Пусть о вашей надежности и опытности сообщит история о проделанной работе.

Составить портфолио. На некоторых биржах фриланса есть возможность разместить свое портфолио. Воспользуйтесь этим, чтобы продемонстрировать лучшие работы и показать клиентам свой профессионализм.

Улучшить отклики

Читать описания проектов. Этот совет может показаться очевидным, но он часто упускается из виду. Если в отклике нет ссылок на описание проекта и потребности клиента, ему может показаться, что фрилансер поленился изучить задачу и просто отправил заготовленный шаблон. Использовать шаблоны можно и нужно (об этом мы поговорим чуть позже), но их нужно менять так, чтобы заказчик видел: вы прочитали его задание очень внимательно.

Этот совет может показаться очевидным, но он часто упускается из виду. Если в отклике нет ссылок на описание проекта и потребности клиента, ему может показаться, что фрилансер поленился изучить задачу и просто отправил заготовленный шаблон. Использовать шаблоны можно и нужно (об этом мы поговорим чуть позже), но их нужно менять так, чтобы заказчик видел: вы прочитали его задание очень внимательно. Обращаться к потребностям и целям клиента. Еще раз повторим общее правило — клиенты прежде всего заинтересованы в своих потребностях и целях. Не стоит начинать отклик с описания своих достижений и опыта, лучше сразу показать, чем вы можете быть полезны конкретному заказчику. Это можно сделать, показав аналогичные проекты, которые вы делали в прошлом, или поделившись советом.

Еще раз повторим общее правило — клиенты прежде всего заинтересованы в своих потребностях и целях. Не стоит начинать отклик с описания своих достижений и опыта, лучше сразу показать, чем вы можете быть полезны конкретному заказчику. Это можно сделать, показав аналогичные проекты, которые вы делали в прошлом, или поделившись советом. Отправить ссылку на свой сайт или портфолио. Лучший способ продемонстрировать свой опыт — дать ссылку на портфолио. Его содержание убедит потенциального клиента в вашем профессионализме лучше, чем что бы то ни было.

Лучший способ продемонстрировать свой опыт — дать ссылку на портфолио. Его содержание убедит потенциального клиента в вашем профессионализме лучше, чем что бы то ни было. Составить шаблон. Он позволит быстро отправлять отклики, а на таких сайтах, как UpWork, это сильно повышает шансы получить заказ. Каждый отклик нужно адаптировать к конкретному клиенту, но наличие надежного шаблона гарантирует, что вы попадете в точку. Шаблон должен быть достаточно гибким, чтобы вы могли использовать его в качестве отправной точки в большинстве ситуаций. Можно создать и несколько его вариантов.

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