Пять лайфхаков для правильного выбора профессии

Найти свое призвание непросто. Обычно это происходит методом проб и ошибок, и иногда на это уходит много лет. Коуч и писатель Эмили Смит рассказала, что помогло ей и ее клиентам выбрать свою профессию мечты.

Традиционные советы часто не работают

Перед тем, как определиться с профессией, мы неизбежно совершаем ошибки. Вот как не стоит принимать решение.

Выбирать профессию, ориентируясь только на зарплаты

Еще в университете я начала мечтать о карьере в корпоративных финансах. Меня привлекала не сама работа, а финансовые возможности. Там можно было много заработать, и только из-за этого сфера финансов казалась лучшим выбором.

Окружающим меня людям нравилась эта профессия, и я думала, что она подойдет и мне. Но во время поиска работы я думала только о том, как бы быстрее выплатить студенческий заем, и не учитывала другие факторы.

Я не обращала внимания на культуру компаний, карьерные перспективы, возможность сохранять баланс между работой и жизнью, ежедневные задачи и необходимые качества. После окончания университета я стала специалистом по работе с клиентами, но спустя пять лет поняла, что мои приоритеты изменились. Я пыталась понять, чего я действительно хочу от карьеры.

Думать, что единственный подходящий карьерный путь — предпринимательство

Затем я задумалась о том, чтобы заняться бизнесом. После моего опыта это казалось отличным выходом.

Однако предпринимательство подходит не всем. Я поняла, что хотела бы совмещать бизнес с основной работой. Фактически все, что нас привлекает в предпринимательстве, можно получить и не отказываясь от работы по найму.

Не учитывать свои интересы

Когда мы работаем по призванию, это полезно не только для нас, но и для окружающих. Чем больше мы заботимся о своей работе, мы полнее проявляем себя во всех сферах.

Приступать к работе, не задумываясь, насколько она вам подойдет — ошибка, даже если мы делаем это из финансовых побуждений. Рано или поздно мы осознаем, что выбор был неверным.

По моему опыту, лучше потратить время на то, чтобы наметить свой карьерный путь, а потом уже приступать к поиску. У меня и моих клиентов в среднем это занимает три месяца.

Работа, которая не подходит нам, приводит к проблемам в общении с коллегами и недостаточной производительности.

Как определить, какая профессия вам подойдет

Чтобы не ошибиться с выбором карьеры, учитывайте свой тип личности, сильные стороны и интересы. В поиске поможет стратегия, которая включает следующие этапы.

Побольше узнайте о себе

Чем больше вы понимаете себя, тем лучшие решения принимаете. Проанализируйте, что вам нравится и что не нравится в текущей работе или в предыдущих проектах.

Задайте себе вопрос: какие задания лишают вас сил, а какие — наполняют энергией?

После этого узнайте больше о себе. Чаще всего компании используют для этого тест «16 типов личности». Он дает представление о том, как вы думаете, работаете с другими и используете свою энергию.

Тесты заставляют нас задуматься о собственной уникальности, рассказывают нам о наших сильных сторонах и пользе, которую мы можем оказать обществу.

Руководствуйтесь тем, как предпочитаете работать

Затем стоит определить, как вам комфортнее трудиться. Любите ли вы следовать инструкциям или предпочитаете свободу действий? Нравится ли вам работать рядом с коллегами или вам удобнее сидеть отдельно? Нужно ли вам разнообразие, или вас устраивают монотонные задачи?

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Если выбрать работу без учета этих особенностей, вы можете попасть в некомфортные условия, и ваша продуктивность будет страдать.

Определите, как лучше применить ваши навыки

Подумайте, что вам удается, за что хорошо платят, и что сейчас востребовано. Составьте список из того, что вам нравится. Главное — отметить все идеи, даже те, которые не имеют смысла или не связаны с карьерой.

Эти методики я использую вместе с клиентами. Например, один из них очень любил снимать видеоклипы. Это не имело ничего общего с его текущей работой в сфере недвижимости или опытом в финансах, однако это его увлекало его.

Затем изучите, в каких профессиях и отраслях нужно то, что вам нравится и удается. Изучите уровень зарплат и убедитесь, что такой доход и образ жизни вас устраивает. Какова миссия этой работы или компании? Если она противоречит вашим ценностям, вам будет трудно получать удовольствие от карьеры.

Изучите как можно больше вариантов

После того, как выберете несколько профессий, представьте, каково это — работать в этой сфере.

Пройдите обучение, получите сертификат по этим профессиям и попытайтесь поработать в качестве фрилансера. Попробуйте пообщаться с представителями отрасли и спросить об их ежедневных обязанностях. Возможно, они вам не понравятся, и это нормально: интерес к чему-то не означает, что с этим нужно связать жизнь.

Спросите совета у окружающих

Чем больше представителей профессии вы встретите, тем лучше. Договоритесь о 20-минутном звонке и заранее приготовьте вопросы. Узнайте, что им нравится и не нравится в работе и соотнесите это со своими потребностями.

Невозможно предсказать, кто посоветует вам подходящую профессию. Если те, с кем вы общались, не смогли помочь, попросите рекомендовать того, кто бы смог. Расскажите о своих целях друзьям и родным — возможно, это сделают они.

При этом не стоит забывать, что идеалов не существует. Если какие-то аспекты карьеры вас не устраивают, но вы можете с этим смириться — это нормально.

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