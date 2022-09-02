Угроза Маску и Безосу: чем известен индийский миллиардер Гаутам Адани

В материале — история успеха Гаутама Адани, первого азиата, попавшего в топ-3 богатейших людей мира.

Уже два года Илон Маск и Джефф Безос по очереди возглавляют рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Теперь у них, похоже, появился новый конкурент — индийский миллиардер и основатель многонационального конгломерата Adani Group Гаутам Адани. Согласно Bloomberg Billionaires Index, его капитал составляет $137 млрд по данным на август 2022 года.

Молодой миллиардер из Гуджарата — карьера и ранние этапы жизни

Гаутам Адани родился 24 июня 1962 года в городе Ахмадабад, штат Гуджарат (Индия). С юных лет Адани был амбициозным и решительным. Он мало интересовался учебой и в подростковом возрасте ушел из школы. После этого он поступил в Гуджаратский университет, но так и не закончил его.

Адани не проявил интереса к семейному текстильному бизнесу и переехал в Мумбаи, когда ему исполнилось 18 лет. Там он устроился сортировщиком алмазов в Mahindra Brothers, а спустя несколько лет запустил собственный алмазный бизнес. Дело процветало — и уже к 20 годам Адани превратился в миллионера.

В это время его старший брат приобрел завод по производству пластмассы в Ахмадабаде и попросил Адани помочь ему с управлением. Адани вернулся в родной город и начал работать вместе с братом. Вскоре он запустил торговлю сырьевыми товарами, импортируя поливинилхлорид (ПВХ), ключевое сырье для изготовления пластика, а также посетил Южную Корею, где заключил сделку по импорту PVC.

В 1988 году Адани учредил Adani Exports Limited, известную сегодня как Adani Enterprises Ltd. Изначально компания занималась сельскохозяйственной продукцией и электроэнергией, но со временем расширилась. В том же году Адани основал бизнес по торговле сырьем Adani Group.

Либерализация и экономические реформы, запущенные в Индии в 1991 году, способствовали увеличению доходов и прибыли бизнеса Адани. Благоприятная бизнес-среда позволила ему стремительно расширять свою деятельность.

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В 1993 году правительство Гуджарата пригласило частные компании для управления портом Мундра, и в 1995 году Адани выиграл контракт. Первоначально за это отвечала компания Mundra Port & Special Economic Zone Ltd, которая позже превратилась в Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ). Сегодня это крупнейший частный многопортовый оператор Индии.

В 1996 году Адани основал Adani Power Limited, дочернее подразделение Adani Group, которое занимается электроэнергией. Adani Power Limited — крупнейший частный производитель электроэнергии и крупнейший производитель солнечной энергии в Индии.

Семья бизнес-магната

Гаутам Адани женат на Прити Адани, и у них двое сыновей. Прити занимает должность доверительного управляющего Adani Foundation. Она сосредоточена на вопросах обучения и руководит несколькими кампаниями по образованию детей.

Старший сын Адани — Каран — окончил факультет экономики в Университете Пердью в США. С 1 января 2016 года он занимает должность CEO Adani Ports, в развитии которой участвовал еще с 2009 года. Каран также занимается управлением Adani Group, где курирует ежедневные операции.

Adani Group и ее подразделения

Adani Group — третий конгломерат в Индии, чья рыночная капитализация превысила $200 млрд. Сегодня это ключевой игрок в таких сферах, как добыча и продажа угля, разведка нефти и газа, управление портами, мультимодальная логистика и производство электроэнергии.

Всего за месяц акции Adani Group выросли более чем на 120%, а Adani Wilmar — на 87%. Среди причин называют российско-украинский конфликт.

Когда поставки подсолнечного масла были прерваны, потребители переключились на альтернативные масла, а Индонезия — крупнейший производитель и экспортер пальмового масла — была вынуждена сократить поставки, чтобы обеспечить нужды внутреннего рынка. Рост цен помог Adani Wilmar улучшить финансовые результаты.

В рамках Adani Group работают несколько подразделений, которые, среди прочего, занимаются производством возобновляемой энергии, транспортировкой и городским газоснабжением.

Adani Ports — один из самых экологичных портовых операторов в мире. Уже сейчас, задолго до конца 2022 года, компания перевезла рекордные 300 млн т грузов через свою сеть из 12 портов.

Adani Total Gas недавно присоединилась к сектору инфраструктуры для электромобилей — компания запустила свою первую зарядную станцию в Ахмадабаде.

Adani Enterprises Limited (AEL) объявила о том, что в течение следующих нескольких лет планирует вложить более $690 млн в такие сферы, как новая энергия, аэропорты и дороги. В течение следующих трех лет аэропортовый бизнес компании также получит почти $176 млн.

Adani Group и акции телекомпании NDTV

23 августа 2022 года Adani Group объявила, что косвенно приобрет 29,18% акций телекомпании NDTV (New Delhi Television Limited). Это — одна из немногих медиа-групп Индии, которая критикует политику правящей администрации.

Adani Group также заявила о намерении приобрести еще одну долю в 26% в соответствии с индийскими нормативами. Сама NDTV заявила, что это произошло «без участия, разговора и одобрения основателей NDTV».

NDTV сообщил фондовым биржам, что до 26 ноября 2022 года его учредителям — Праной Рою и Радхике Рой — запрещено проводить сделки с ценными бумагами. Ограничение наложено Советом по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI, Securities and Exchange Board of India). Это означает, что Adani Group потребуется одобрение регулятора, чтобы приобрести долю в новостном канале.

26 августа Adani Enterprises направила регулятивный документ на фондовые биржи, сообщив, что для выделения акций NDTV его подразделению Vishvapradhan Commercial не требуется предварительное одобрение SEBI.

Интересные факты

Адани был одним из заложников в отеле «Тадж Махал» во время террористической атаки на Мумбаи, которую называют «вторым 11 сентября». Вместе с другими заложниками Адани прятался в подвале отеля и на следующее утро был спасен Гвардией национальной защиты Индии.

В детстве, во время школьной экскурсии, Адани посетил порт Кандла. Его поразили масштабы порта, и он пообещал себе построить такой же, когда вырастет. Это обещание было выполнено в 1988 году, когда Адани выиграл контракт на строительство и эксплуатацию порта Мундра, который он впоследствии расширил, сделав крупнейшим грузовым портом в Индии.

В северо-западной части города Мумбаи расположен оживленный пригород под названием Боривали — это одно из любимых мест среди тех, кто приезжает из Гуджарата. Именно в Боривали в 1978 году Адани начал свой путь к успеху.

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Фото на обложке: Fortune India