Угроза Маску и Безосу: чем известен индийский миллиардер Гаутам Адани

Уже два года Илон Маск и Джефф Безос по очереди возглавляют рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Теперь у них, похоже, появился новый конкурент — индийский миллиардер и основатель многонационального конгломерата Adani Group Гаутам Адани. Согласно Bloomberg Billionaires Index, его капитал составляет $137 млрд по данным на август 2022 года.
В материале — история успеха Гаутама Адани, первого азиата, попавшего в топ-3 богатейших людей мира.
Молодой миллиардер из Гуджарата — карьера и ранние этапы жизни
Гаутам Адани родился 24 июня 1962 года в городе Ахмадабад, штат Гуджарат (Индия). С юных лет Адани был амбициозным и решительным. Он мало интересовался учебой и в подростковом возрасте ушел из школы. После этого он поступил в Гуджаратский университет, но так и не закончил его.
Адани не проявил интереса к семейному текстильному бизнесу и переехал в Мумбаи, когда ему исполнилось 18 лет. Там он устроился сортировщиком алмазов в Mahindra Brothers, а спустя несколько лет запустил собственный алмазный бизнес. Дело процветало — и уже к 20 годам Адани превратился в миллионера.
В это время его старший брат приобрел завод по производству пластмассы в Ахмадабаде и попросил Адани помочь ему с управлением. Адани вернулся в родной город и начал работать вместе с братом. Вскоре он запустил торговлю сырьевыми товарами, импортируя поливинилхлорид (ПВХ), ключевое сырье для изготовления пластика, а также посетил Южную Корею, где заключил сделку по импорту PVC.
В 1988 году Адани учредил Adani Exports Limited, известную сегодня как Adani Enterprises Ltd. Изначально компания занималась сельскохозяйственной продукцией и электроэнергией, но со временем расширилась. В том же году Адани основал бизнес по торговле сырьем Adani Group.
Либерализация и экономические реформы, запущенные в Индии в 1991 году, способствовали увеличению доходов и прибыли бизнеса Адани. Благоприятная бизнес-среда позволила ему стремительно расширять свою деятельность.
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В 1993 году правительство Гуджарата пригласило частные компании для управления портом Мундра, и в 1995 году Адани выиграл контракт. Первоначально за это отвечала компания Mundra Port & Special Economic Zone Ltd, которая позже превратилась в Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ). Сегодня это крупнейший частный многопортовый оператор Индии.
В 1996 году Адани основал Adani Power Limited, дочернее подразделение Adani Group, которое занимается электроэнергией. Adani Power Limited — крупнейший частный производитель электроэнергии и крупнейший производитель солнечной энергии в Индии.
Семья бизнес-магната
Гаутам Адани женат на Прити Адани, и у них двое сыновей. Прити занимает должность доверительного управляющего Adani Foundation. Она сосредоточена на вопросах обучения и руководит несколькими кампаниями по образованию детей.
Старший сын Адани — Каран — окончил факультет экономики в Университете Пердью в США. С 1 января 2016 года он занимает должность CEO Adani Ports, в развитии которой участвовал еще с 2009 года. Каран также занимается управлением Adani Group, где курирует ежедневные операции.
Adani Group и ее подразделения
Adani Group — третий конгломерат в Индии, чья рыночная капитализация превысила $200 млрд. Сегодня это ключевой игрок в таких сферах, как добыча и продажа угля, разведка нефти и газа, управление портами, мультимодальная логистика и производство электроэнергии.
Всего за месяц акции Adani Group выросли более чем на 120%, а Adani Wilmar — на 87%. Среди причин называют российско-украинский конфликт.
Когда поставки подсолнечного масла были прерваны, потребители переключились на альтернативные масла, а Индонезия — крупнейший производитель и экспортер пальмового масла — была вынуждена сократить поставки, чтобы обеспечить нужды внутреннего рынка. Рост цен помог Adani Wilmar улучшить финансовые результаты.
В рамках Adani Group работают несколько подразделений, которые, среди прочего, занимаются производством возобновляемой энергии, транспортировкой и городским газоснабжением.
- Adani Ports — один из самых экологичных портовых операторов в мире. Уже сейчас, задолго до конца 2022 года, компания перевезла рекордные 300 млн т грузов через свою сеть из 12 портов.
- Adani Total Gas недавно присоединилась к сектору инфраструктуры для электромобилей — компания запустила свою первую зарядную станцию в Ахмадабаде.
- Adani Enterprises Limited (AEL) объявила о том, что в течение следующих нескольких лет планирует вложить более $690 млн в такие сферы, как новая энергия, аэропорты и дороги. В течение следующих трех лет аэропортовый бизнес компании также получит почти $176 млн.
Adani Group и акции телекомпании NDTV
23 августа 2022 года Adani Group объявила, что косвенно приобрет 29,18% акций телекомпании NDTV (New Delhi Television Limited). Это — одна из немногих медиа-групп Индии, которая критикует политику правящей администрации.
Adani Group также заявила о намерении приобрести еще одну долю в 26% в соответствии с индийскими нормативами. Сама NDTV заявила, что это произошло «без участия, разговора и одобрения основателей NDTV».
NDTV сообщил фондовым биржам, что до 26 ноября 2022 года его учредителям — Праной Рою и Радхике Рой — запрещено проводить сделки с ценными бумагами. Ограничение наложено Советом по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI, Securities and Exchange Board of India). Это означает, что Adani Group потребуется одобрение регулятора, чтобы приобрести долю в новостном канале.
26 августа Adani Enterprises направила регулятивный документ на фондовые биржи, сообщив, что для выделения акций NDTV его подразделению Vishvapradhan Commercial не требуется предварительное одобрение SEBI.
Интересные факты
- Адани был одним из заложников в отеле «Тадж Махал» во время террористической атаки на Мумбаи, которую называют «вторым 11 сентября». Вместе с другими заложниками Адани прятался в подвале отеля и на следующее утро был спасен Гвардией национальной защиты Индии.
- В детстве, во время школьной экскурсии, Адани посетил порт Кандла. Его поразили масштабы порта, и он пообещал себе построить такой же, когда вырастет. Это обещание было выполнено в 1988 году, когда Адани выиграл контракт на строительство и эксплуатацию порта Мундра, который он впоследствии расширил, сделав крупнейшим грузовым портом в Индии.
- В северо-западной части города Мумбаи расположен оживленный пригород под названием Боривали — это одно из любимых мест среди тех, кто приезжает из Гуджарата. Именно в Боривали в 1978 году Адани начал свой путь к успеху.
Фото на обложке: Fortune India
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