Молодые специалисты испытывают большее давление на работе, чем старшие поколения

Представителей поколения Z часто критикуют за то, что они плохо справляются со стрессом на работе. Однако профессор психологии считает: проблема в отсутствии границ между работой и личной жизнью. Раньше сотрудники становились недоступны, когда покидали офис — это изменилось с развитием технологий.

Кэтлин Пайк, преподаватель Колумбийского университета, а также президент и CEO One Mind at Work, утверждает: в начале своей карьеры старшие поколения не сталкивалось с таким же давлением.

«Когда топ-менеджеры начинали карьеру 50 лет назад, они ездили на работу, и не было ни мобильных телефонов, ни интернета», — добавила она.

Пайк считает, что в проблемах молодых специалистов виноваты технологии. По ее словам, в прошлом «ничто не происходило мгновенно», а уходя домой, работники становились недоступны. «Таким образом, существовала естественная макроструктура, создававшая много свободного времени, которого больше нет», — говорит она.

В результате представители поколения Z стремятся более четко разделять работу и личную жизнь. Многие молодые специалисты следуют таким трендам, как act your wage («работайте в соответствии со своим доходом») и quiet quitting («тихое увольнение») — выполняют минимальный объем работы, чтобы сохранить должность и не выгореть.

Представители поколения Z нормализуют разговоры о психическом здоровье на работе, но, как утверждает Пайк, иногда не различают обычные эмоции и психические заболевания. По ее словам, стресс и беспокойство порой помогают выполнять задачи и не всегда говорят о серьезных отклонениях.

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