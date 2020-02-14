Как преодолеть четыре главных страха, сопровождающих запуск бизнеса

При открытии своего дела многие люди сталкиваются с четырьмя страхами: они опасаются провала, неопределенности, успеха и осуждения. Предприниматель и коуч Лиз Хьюбер рассказала, как справиться с этими мыслями.

1. Страх провала

Как он проявился

Когда речь заходит о реализации мечты, этот страх просыпается первым. Именно он очень долго удерживал меня от увольнения с работы и запуска бизнеса. А позже, когда я все же решилась на это, страх нехватки денег полностью заблокировал мою творческую энергию и помешал мне проявить себя в новой деятельности.

Как я его преодолела

Я сформулировала, что именно считаю провалом. Поработав с ограничивающими убеждениями, я поняла, что в глубине души не верю в материальный успех своего дела. Я думала, что недостаточно хороша. Я боялась, что не смогу построить стабильный бизнес и разорюсь.

Поработав с ограничивающими убеждениями, я поняла, что в глубине души не верю в материальный успех своего дела. Я думала, что недостаточно хороша. Я боялась, что не смогу построить стабильный бизнес и разорюсь. Я смирилась с наихудшим сценарием. Я спросила себя: «Что, если это действительно произойдет? Что, если я разорюсь до того, как мой бизнес взлетит?». Этот вопрос помог оценить наихудший сценарий и понять, что на самом деле он не так уж и плох. Мне бы просто пришлось найти работу и продолжить строить карьеру. В жизни есть вещи намного хуже.

Я спросила себя: «Что, если это действительно произойдет? Что, если я разорюсь до того, как мой бизнес взлетит?». Этот вопрос помог оценить наихудший сценарий и понять, что на самом деле он не так уж и плох. Мне бы просто пришлось найти работу и продолжить строить карьеру. В жизни есть вещи намного хуже. Я поняла, что провалов нет — есть только эксперименты. Со временем я отпустила наихудший сценарий и решила, что потерплю неудачу, только если сдамся. Но такой подход делает жизнь черно-белой. Я изменила слово «провал» на «поворот» и подумала, что при неудаче первой идеи и потере денег я могла бы попробовать другую идею и временно устроиться официанткой на неполный рабочий день. Если бы я держала расходы на низком уровне, мне бы даже не пришлось переходить на фултайм и расставаться с мечтами. Я могла бы просто пойти дальше и заняться следующим экспериментом.

2. Страх неопределенности

Как он проявился

Я всегда все планирую. Мне нравится чувствовать, что я все держу под контролем. Но контроль над ситуацией — это иллюзия. Пока я это не усвоила, страх перед неизвестностью делал движение вперед невозможным. Я тратила все время на размышления в духе «а что, если...?» и мысленно проигрывала разные сценарии. Я застряла в парализующем состоянии страха.

Как я его преодолела

Я поняла, что неопределенность — это то, что делает жизнь захватывающей. Ситуации никогда не идут по плану. И это здорово. Мы не знаем, что нас ждет в ближайшие годы. И именно это делает жизнь ценной.

Ситуации никогда не идут по плану. И это здорово. Мы не знаем, что нас ждет в ближайшие годы. И именно это делает жизнь ценной. Я изменила подход к планированию. Вместо размышлений о том, как будет выглядеть 2019 год, и волнений по этому поводу я сосредоточилась на следующих трех месяцах. Это позволило почувствовать, что я все держу под контролем, ставя цели и работая над ними. Конечно, я не контролирую ситуацию, но, по крайней мере, я заставила себя поверить в это.

Вместо размышлений о том, как будет выглядеть 2019 год, и волнений по этому поводу я сосредоточилась на следующих трех месяцах. Это позволило почувствовать, что я все держу под контролем, ставя цели и работая над ними. Конечно, я не контролирую ситуацию, но, по крайней мере, я заставила себя поверить в это. У меня появилось глубокое доверие к Вселенной. Это может звучать слишком возвышенно, но задайте себе вопрос: можно ли шагать в неизвестность без глубокой веры в то, что все будет хорошо? И можно ли обладать глубокой убежденностью в том, что все будет хорошо, если не верить во что-то большее, чем мы сами? Ежедневная духовная практика стала самым значительным событием в моей жизни и самым действенным способом бороться со страхом. Она позволяет мне принимать неопределенность, отпускать результат и работать с интуицией на совершенно новом уровне.

3. Страх осуждения

Как он проявился

Я чувствовала себя глупо, рассказывая людям о своем бизнесе. Мне было неловко из-за полуготового сайта и неидеальных питчей. Мне хотелось делиться новостями о своем деле, но было страшно услышать осуждение — особенно от друзей и бывших коллег.

Как я его преодолела

Я поняла, что люди всегда будут осуждать. Даже если ваш сайт будет совершенен, а бизнес — успешен. Люди найдут поводы для критики. Осуждение всегда сопровождает презентацию продукта, которая ставит вас в уязвимое положение. Не прячьтесь в раковину, лучше нарастите дополнительные слои кожи.

Даже если ваш сайт будет совершенен, а бизнес — успешен. Люди найдут поводы для критики. Осуждение всегда сопровождает презентацию продукта, которая ставит вас в уязвимое положение. Не прячьтесь в раковину, лучше нарастите дополнительные слои кожи. Я задалась вопросом: «Когда я чувствую себя глупее: презентуя идею и получая оценку или отказываясь от мечты?» Мысль о том, что однажды я оглянусь и пойму, что провела жизнь не так, как хотела, помогает мне продолжать движение к цели. Даже если процесс заставляет меня чувствовать себя так глупо и неловко, что хочется спрятаться с головой под одеялом.

Мысль о том, что однажды я оглянусь и пойму, что провела жизнь не так, как хотела, помогает мне продолжать движение к цели. Даже если процесс заставляет меня чувствовать себя так глупо и неловко, что хочется спрятаться с головой под одеялом. Я начала общаться с единомышленниками. Один из болезненных аспектов превращения в лучшую версию себя — это необходимость отпустить некоторых людей. Друзья, с которыми вы вместе работали, не поймут вашего занятия — по крайней мере, не на том уровне, который вам нужен. Общение с единомышленниками сделает ваш бизнес-путь не только проще, но и ценнее.

4. Страх успеха

Как он проявился

Когда я подумала, что наконец преодолела все свои страхи, то столкнулась со страхом успеха. Он появился как раз тогда, когда я начала видеть первые успехи бизнеса и быстро приближаться к жизни, о которой мечтала. После нескольких месяцев жизни у родителей и болезненных отношений на расстоянии я наконец переехала в действительно хорошую квартиру со своим бойфрендом. Именно этого я и хотела: быть вместе с ним, иметь свое жилище, ежедневно заниматься любимым делом. Это было прекрасно. Пока меня не настиг страх. Я испугалась, что наша жизнь и наши отношения будут скучными. Я испугалась, что превращусь в трудоголика, который не может найти время на хобби. Я испугалась, что не знаю, как обращаться с деньгами и свободой. Страх успеха мешал мне получать все хорошее, что встречалось на пути.

Как я его преодолела

Я осознала, что в основе страха успеха лежит страх брать ответственность за свою жизнь. Ненавистная работа дает повод не вести жизнь своей мечты, ведь вы зависите от зарплаты и вынуждены проводить в офисе пять дней в неделю. Это сильно ограничивает. Но это также хорошее оправдание, чтобы не брать ответственность за свою жизнь. Как только вы уберете это ограничение, качество жизни будет зависеть только от одной переменной: от вас. И это может быть довольно страшно.

Ненавистная работа дает повод не вести жизнь своей мечты, ведь вы зависите от зарплаты и вынуждены проводить в офисе пять дней в неделю. Это сильно ограничивает. Но это также хорошее оправдание, чтобы не брать ответственность за свою жизнь. Как только вы уберете это ограничение, качество жизни будет зависеть только от одной переменной: от вас. И это может быть довольно страшно. Я начала испытывать счастье здесь и сейчас. Суровая правда заключается в том, что избавление от вещей, которые вас удручают (плохая работа или плохая квартира), не принесет счастья. Быть счастливым — это выбор, который вы делаете изо дня в день. Хотя я читала об этом много раз, я никогда не понимала эту мысль полностью. Но как только я это сделала, я наконец смогла быть по-настоящему счастливой здесь и сейчас и настроиться на счастье в будущем. Научитесь быть счастливыми в те времена, когда у вас еще нет желаемого: только так вы будете счастливы, получив его. Будьте благодарны за все, что у вас есть сейчас, извлекайте максимальную пользу из каждого дня, живите моментом и не откладывайте то, что всегда хотели сделать.

Бонус: 3 способа борьбы с любым типом страха

Изучите свой страх. Выясните, как страх проявляется в вашей жизни. Иногда он прячется за прокрастинацией и перфекционизм. Некоторые люди испытывают его физические проявления: затруднения дыхания, хронические боли или повторяющиеся заболевания. Иногда страх подавляется деструктивным поведением: алкоголем, курением, покупками или едой. В следующий раз, когда вы заметите за собой эту модель поведения, внимательно изучите свой страх. Спросите себя: «Чего я на самом деле боюсь?» Затем идите еще глубже и спросите: «Почему я так боюсь этого?» Вы на самом деле боитесь, что не сможете заплатить за квартиру, или боитесь того, что подумают ваши друзья, если ваш бизнес потерпит неудачу и вы не сможете заплатить за квартиру? Если это произойдет, как вы будете себя чувствовать? Что вы боитесь почувствовать? Что вы боитесь узнать о себе?

Выясните, как страх проявляется в вашей жизни. Иногда он прячется за прокрастинацией и перфекционизм. Некоторые люди испытывают его физические проявления: затруднения дыхания, хронические боли или повторяющиеся заболевания. Иногда страх подавляется деструктивным поведением: алкоголем, курением, покупками или едой. В следующий раз, когда вы заметите за собой эту модель поведения, внимательно изучите свой страх. Спросите себя: «Чего я на самом деле боюсь?» Затем идите еще глубже и спросите: «Почему я так боюсь этого?» Вы на самом деле боитесь, что не сможете заплатить за квартиру, или боитесь того, что подумают ваши друзья, если ваш бизнес потерпит неудачу и вы не сможете заплатить за квартиру? Если это произойдет, как вы будете себя чувствовать? Что вы боитесь почувствовать? Что вы боитесь узнать о себе? Превратите страх в источник энергии. Мы не можем контролировать свои эмоции, но можем контролировать реакцию на них. Таким образом, трансформация страха является ежедневной практикой. В этом помогают ведение дневника, дыхательные упражнения, техника постукиваний (посмотрите видео Брэда Йейтса на YouTube) и физическая нагрузка (она освобождает голову, поднимает настроение и помогает избавиться от страха и беспокойства).

Мы не можем контролировать свои эмоции, но можем контролировать реакцию на них. Таким образом, трансформация страха является ежедневной практикой. В этом помогают ведение дневника, дыхательные упражнения, техника постукиваний (посмотрите видео Брэда Йейтса на YouTube) и физическая нагрузка (она освобождает голову, поднимает настроение и помогает избавиться от страха и беспокойства). Преодолевайте страх и двигайтесь шаг за шагом. Нормально чувствовать подавленность и страх перед запуском большого проекта, который изменит жизнь. Но если мы чего-то боимся, единственный способ двигаться вперед — это преодолевать страх и все равно делать то, что нужно. И чем больше мы предпринимаем маленьких усилий, тем увереннее становимся для существенных изменений. Не нужно пытаться объять все и сразу — первый шаг должен быть максимально простым. Когда клиенты впервые приходят ко мне, они обычно волнуются о таких вещах, как создание сайта, поиск названия и описание бизнеса. Но размышления об этих вещах создают слишком большое давление и приводят к бездействию. Первый шаг — это не сайт и не описание бизнеса. Первый шаг — это создание продукта или запуск услуги. Помогайте друзьям или случайным людям. Делитесь знаниями в Instagram или пишите статьи на Medium. Сначала даже не слишком беспокойтесь о том, что вернется в ответ. Просто попробуйте, каково это. Это первый шаг.

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