Турецкий сервис сверхбыстрой доставки Getir: чем интересен и как работает

Getir — турецкий стартап-единорог, который доставляет продукты из магазинов и ресторанов в течение 10 минут. Он был основан в 2015 году и с тех пор привлек $1,8 млрд инвестиций. В материале — о том, как создавался Getir и в каких странах он работает.

Содержание:

История компании Getir

У Getir четыре основателя: Серкан Боранчили, Тункай Тутек, Доганджан Дальян и Назим Салур.

В 2013 году Салур и Боранчили запустили сервис такси BiTaksi, который позволяет вызвать автомобиль в любую точку города менее чем за три минуты. Основатели решили проверить, можно ли добиться того же уровня эффективности в сфере доставки еды.

Getir был запущен в 2014 году — в то время турецким потребителям было непривычно покупать продукты питания в интернете. Онлайн-доставка часто занимала до недели, и основатели решили ускорить ее до 10 минут, чтобы сохранить конкурентное преимущество, даже если на рынке появится больше игроков.

Назим Салур, один из основателей Getir. Фото в тексте: Getir

Команда арендовала офисы и склады и приступила к работе. Первые несколько лет были сложными: турецкие потребители предпочитали не пользоваться кредитными картами и покупать еду в традиционных заведениях. Чтобы их переубедить, Getir серьезно вложилась в маркетинг, а также тестировала быструю доставку совместно с первыми пользователями.

Компании также было сложно привлечь финансирование: Турция — не самый известный стартап-хаб. Кроме того, основатели, по сути, создавали совершенно новую категорию поставок продуктов питания.

В декабре 2018 года Getir все же удалось привлечь первые инвестиции (сумма не разглашается). А чуть более года спустя, в январе 2020 года, она закрыла раунд серии A на сумму $38 млн.

Через несколько месяцев началась пандемия: миллиарды людей были вынуждены уйти на самоизоляцию и пользоваться онлайн-сервисами. Ситуация оказалась выгодной для компании, и в 2020 году ее доходы увеличились более чем вдвое.

Таким образом, в январе 2021 года Getir смогла закрыть еще один раунд — серии B на сумму $850 млн. В нем участвовали Майкл Мориц, партнер Sequoia Capital, и бразильская компания Base Partners.

Фото в тексте: Getir

Капитал понадобился по двум причинам. Во-первых, Getir начала запускаться в новых странах. Сервис появился в Лондоне в том же месяце, когда было объявлено о раунде серии B. Затем последовали другие города, такие как Амстердам, Берлин и Париж.

Во-вторых, на европейские рынки выходили конкуренты Getir и прочие известные компании по доставке, в том числе Flink, Gorillas и Gopuff.

В июне 2021 года Getir закрыла раунд серии D на сумму $555 млн, после чего была оценена примерно в $7,5 млрд. Последний раунд финансирования компании прошел в марте 2022 года: тогда в серии E она получила $768 млн. По данным TechCrunch, после этого она достигла оценки в $11,8 млрд.

Getir также приобрела несколько компаний:

приложение для доставки продуктов BLOK (июль 2021 года);

сервис аренды автомобилей Moov (август 2021 года);

онлайн-супермаркет Weezy (ноябрь 2021 года);

платформу для шопинга с прямыми трансляциями Vidyodan (август 2022 года);

стартап по доставке Gorillas (декабрь 2022 года).

В чем преимущества Getir?

Getir доставляет продукты питания и товары первой необходимости за несколько минут.

Гибкие варианты оплаты

Оплата производится двумя способами: онлайн или наличными при получении. В первом случае используется кредитная или дебетовая карта, привязанная к системе. Создавать кошелек не потребуется. Данные карты не видны никому (в том числе Getir) — они защищены платежной инфраструктурой Mastercard.

Отслеживание заказов онлайн

Разместив заказ, пользователь отслеживает передвижения курьера на карте и знает, через сколько минут будут доставлены его продукты.

Круглосуточное обслуживание

Даже когда рынки и продуктовые магазины уже закрыты, Getir по-прежнему предлагает свои услуги.

Страны, в которых работает компания

На данный момент доставка Getir доступна в Турции, Великобритании, Испании, Нидерландах, Франции, Германии и Италии. В будущем компания планирует расширяться и в другие страны.

Как воспользоваться услугами Getir?

Приложение Getir доступно в App Store, Google Play и AppGallery. Чтобы начать им пользоваться, нужно ввести номер телефона и прочую необходимую информацию.

После этого можно делать заказ.

Укажите адрес доставки.

Добавьте продукты в корзину.

Выберите способ оплаты.

Когда заказ будет подтвержден, вы сможете отслеживать его на карте.

Купоны Getir

Делая заказы в приложении Getir, пользователи получают скидки и купоны. Они распространяются на разные категории, от продуктовых магазинов до ресторанов, и доступны в специальном разделе приложения.

В статье использовались материалы следующих источников:

Jungleworks.com, Oyelabs.com, Turkpidya.com, Crunchbase.com

Фото на обложке: Getir