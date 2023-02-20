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Турецкий сервис сверхбыстрой доставки Getir: чем интересен и как работает

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Getir — турецкий стартап-единорог, который доставляет продукты из магазинов и ресторанов в течение 10 минут. Он был основан в 2015 году и с тех пор привлек $1,8 млрд инвестиций. В материале — о том, как создавался Getir и в каких странах он работает.

Турецкий сервис сверхбыстрой доставки Getir: чем интересен и как работает

Содержание:

История компании Getir

У Getir четыре основателя: Серкан Боранчили, Тункай Тутек, Доганджан Дальян и Назим Салур.

В 2013 году Салур и Боранчили запустили сервис такси BiTaksi, который позволяет вызвать автомобиль в любую точку города менее чем за три минуты. Основатели решили проверить, можно ли добиться того же уровня эффективности в сфере доставки еды.

Getir был запущен в 2014 году — в то время турецким потребителям было непривычно покупать продукты питания в интернете. Онлайн-доставка часто занимала до недели, и основатели решили ускорить ее до 10 минут, чтобы сохранить конкурентное преимущество, даже если на рынке появится больше игроков.

Назим Салур, один из основателей Getir

Назим Салур, один из основателей Getir. Фото в тексте: Getir

Команда арендовала офисы и склады и приступила к работе. Первые несколько лет были сложными: турецкие потребители предпочитали не пользоваться кредитными картами и покупать еду в традиционных заведениях. Чтобы их переубедить, Getir серьезно вложилась в маркетинг, а также тестировала быструю доставку совместно с первыми пользователями.

Компании также было сложно привлечь финансирование: Турция — не самый известный стартап-хаб. Кроме того, основатели, по сути, создавали совершенно новую категорию поставок продуктов питания. 

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В декабре 2018 года Getir все же удалось привлечь первые инвестиции (сумма не разглашается). А чуть более года спустя, в январе 2020 года, она закрыла раунд серии A на сумму $38 млн.

Через несколько месяцев началась пандемия: миллиарды людей были вынуждены уйти на самоизоляцию и пользоваться онлайн-сервисами. Ситуация оказалась выгодной для компании, и в 2020 году ее доходы увеличились более чем вдвое.

Таким образом, в январе 2021 года Getir смогла закрыть еще один раунд — серии B на сумму $850 млн. В нем участвовали Майкл Мориц, партнер Sequoia Capital, и бразильская компания Base Partners.

Курьеры Getir

Фото в тексте: Getir

Капитал понадобился по двум причинам. Во-первых, Getir начала запускаться в новых странах. Сервис появился в Лондоне в том же месяце, когда было объявлено о раунде серии B. Затем последовали другие города, такие как Амстердам, Берлин и Париж.

Во-вторых, на европейские рынки выходили конкуренты Getir и прочие известные компании по доставке, в том числе Flink, Gorillas и Gopuff.

В июне 2021 года Getir закрыла раунд серии D на сумму $555 млн, после чего была оценена примерно в $7,5 млрд. Последний раунд финансирования компании прошел в марте 2022 года: тогда в серии E она получила $768 млн. По данным TechCrunch, после этого она достигла оценки в $11,8 млрд.

Getir также приобрела несколько компаний:

  • приложение для доставки продуктов BLOK (июль 2021 года);
  • сервис аренды автомобилей Moov (август 2021 года);
  • онлайн-супермаркет Weezy (ноябрь 2021 года);
  • платформу для шопинга с прямыми трансляциями Vidyodan (август 2022 года);
  • стартап по доставке Gorillas (декабрь 2022 года). 

В чем преимущества Getir?

Getir доставляет продукты питания и товары первой необходимости за несколько минут. 

Гибкие варианты оплаты

Оплата производится двумя способами: онлайн или наличными при получении. В первом случае используется кредитная или дебетовая карта, привязанная к системе. Создавать кошелек не потребуется. Данные карты не видны никому (в том числе Getir) — они защищены платежной инфраструктурой Mastercard.

Отслеживание заказов онлайн

Разместив заказ, пользователь отслеживает передвижения курьера на карте и знает, через сколько минут будут доставлены его продукты.

Круглосуточное обслуживание

Даже когда рынки и продуктовые магазины уже закрыты, Getir по-прежнему предлагает свои услуги.

Страны, в которых работает компания

На данный момент доставка Getir доступна в Турции, Великобритании, Испании, Нидерландах, Франции, Германии и Италии. В будущем компания планирует расширяться и в другие страны.

Как воспользоваться услугами Getir?

Приложение Getir доступно в App Store, Google Play и AppGallery. Чтобы начать им пользоваться, нужно ввести номер телефона и прочую необходимую информацию.

После этого можно делать заказ.

  • Укажите адрес доставки.
  • Добавьте продукты в корзину.
  • Выберите способ оплаты.

Когда заказ будет подтвержден, вы сможете отслеживать его на карте.

Купоны Getir

Делая заказы в приложении Getir, пользователи получают скидки и купоны. Они распространяются на разные категории, от продуктовых магазинов до ресторанов, и доступны в специальном разделе приложения.

В статье использовались материалы следующих источников:

Jungleworks.com, Oyelabs.com, Turkpidya.com, Crunchbase.com

Фото на обложке: Getir

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