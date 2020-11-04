Собрать команду за две недели и не потерять в качестве: как предпринимателю использовать тренд на фриланс

Экономика свободного заработка (или гигономика) прочно вошла в повседневность — сегодня арендовать можно не только машину, квартиру или офис, но и сотрудников. А сервисы по временному найму персонала становятся популярными, как каршеринг или Airbnb-подобные платформы. Мы решили разобраться, как новая экономическая реальность влияет на нашу жизнь и чем гигономика полезна для бизнеса.

Гигономика – мир свободных профессионалов

Традиционными трудовыми отношениями принято считать отношения между компанией и работником с налогами, пенсией, страховкой, отпуском и трудовой книжкой. В основе гигономики лежит сотрудничество заказчика и фрилансера.

Согласно исследованиям, количество свободных профессионалов в мире растет. По данным Global Contingent Workforce Study от EY, число фрилансеров в 2016 году составляло 18% в среднем бизнесе и 16% — в крупном. Сегодня, по данным Deloitte, в США 35% контрактных работников. В России за последние четыре года рынок фриланса увеличивался на 10-15% — и эта цифра будет расти.

По подсчетам Gartner, к 2025 году количество свободных специалистов, занятых в гигономике, будет составлять 35-40% от общего объема работников. Всё чаще фрилансеры объединяются для решения комплексных проектов бизнеса. Таким образом возникают целые сообщества – виртуальные «человеческие облака» для задач в сферах ритейла, финансов, здравоохранения, архитектуры и так далее.

Руководители признают важность гигономики и «человеческих облаков» для бизнеса. По данным глобального опроса BCG Henderson Institute, около 40% считают, что количество фрилансеров в их компаниях увеличится за пять лет, а 50% топ-менеджеров согласны: интернет-платформы по поиску и найму временного персонала станут значительным трендом.

Зачем это бизнесу

Компании привлекают фрилансеров в тех случаях, когда:

нужны специалисты на временные проекты, а нанимать людей в штат нецелесообразно;

срочно нужен узкопрофильный специалист;

сокращается бюджет проекта, а сроки остаются прежними;

нужна готовая команда.

Для решения подобных запросов бизнеса существуют специализированные сервисы по подбору талантов. Они отличаются друг от друга базой профессионалов, отраслевыми особенностями и возможностями для формирования команд. Известные международные площадки – Upwork, Toptal, Guru, Freelancer. Некоторые платформы предлагают услуги формирования команд по запросу.

Как это работает

Профессиональные платформы по подбору талантов для разных отраслей, как правило, серьезно относятся к формированию своей базы. Кандидатов просят подтвердить свои знания и компетенции, представить сведения об опыте участия в проектах, раскрыть информацию о своем бэкграунде. Такой подход оправдан, поскольку для бизнес-заказчиков важна не только оперативность при поиске талантов для проекта, но и компетентность в связке с подтвержденным опытом.

По такому принципу работает российская платформа «Профессионалы 4.0». Это среда, где формируются гибкие команды для самых разных проектов: от исследования рынка до разработок на базе искусственного интеллекта и проектирования буровых платформ. Важной особенностью является «человеческое лицо» сервиса. Это не просто «витрина» талантов, а целая команда специалистов, которая сопровождает проект от постановки задачи до финальной приемки работы.

Чтобы привлечь команду профессионалов, лидеру проекта нужно сделать четыре шага:

Описать проект, указать основные требования и сроки. Разместить его на «Профессионалах 4.0». Подождать, когда на задание откликнутся таланты. Собрать команду и дать старт проекту.



Для бизнеса это возможность оптимизировать операционные процессы и затраты. На «Профессионалах 4.0» собрать команду на 40% дешевле, чем при найме людей в штат, и на 80% выгоднее, чем с привлечением услуг консалтинговых компаний. Команда собирается за две недели, а лидер проекта получает дополнительные сервисы по настройке ее работы «под ключ».

Сейчас на «Профессионалах 4.0» размещено 415 проектов от 42 компаний и органов власти. Зарегистрировано более 13 тысяч талантов, многие из которых являются победителями федеральных бизнес-конкурсов. Проекты тут для самых разных специальностей — сервис искусственно не ограничивает сферы. Преобладают следующие области: цифровые навыки и IT, маркетинг, финансы. Этих компетенций явно недостает бизнесу. Плюс именно люди этих специальностей чаще всего нужны на короткие цифровые проекты, когда нужно создать или придумать что-то новое, изменить процесс, продукт, проверить гипотезу.

Плюсы гигономики на практике

Оценка эффективности обучения



Московская школа управления «Сколково» вкладывает средства в повышение квалификации своих сотрудников. Руководители школы решили проверить, насколько такие инвестиции окупаются. Перед экспертами поставили задачу — сравнить все методики оценки эффективности обучения и найти в каждой плюсы и минусы.

Проблему решили специалисты «Профессионалов 4.0». Они составили карту методик, которая помогла школе разнообразить свои инструменты, выбрать лучшие способы оценки возврата инвестиций в сотрудников, а также приспособить их под каждую программу.

Поиск настоящего ИИ

Сегодня проекты с искусственным интеллектом запускают многие компании, но не все они могут решать реальные задачи бизнеса. «Газпром нефти» нужны были перспективные стартапы, которые внедряют ИИ в автопром, энергетику и здравоохранение. Их поиск компания доверила специалистам «Профессионалов 4.0». Эксперты Игорь Глебов-Зелинский и Валентин Мишин проверили 80 проектов и нашли подходящие технологические решения.

Среди них — система распознавания голоса от Lockheed Martin Corporation, которая переводит речевые запросы в текст, система для анализа геологической информации и поиска оптимальных мест бурения от Goldcorp и IBM Watson, обучаемая модель для предсказаний подводных вихрей компании Chevron, а также проект управления оборудованием на месторождении от

British Petroleum.

Телеком-продукты

В мире существуют сотни телекоммуникационных компаний, и каждая из них создает свои продукты, поэтому следить за рынком непросто. «Ростелеком» предложила эксперту «Профессионалов 4.0» изучить бизнес из этой сферы и его B2C-предложения. Специалист составил отчет по десяти крупнейшим мировым телеком-операторам, где отразил основные продукты компаний, их характеристики, перспективы развития, целевую аудиторию и выручку по каждому предложению.

Офисное пространство

По подсчетам «Газпром нефти», неправильная организация рабочего пространства мешает сотрудникам — они тратят до 78 минут в день на попытки сосредоточиться на задаче, поиск переговорок и другие лишние передвижения. Чтобы решить проблему, руководитель проекта собрал команду из 28 человек, в которую вошел и эксперт с «Профессионалов 4.0».

Специалисты справились с задачей: они проанализировали ошибки, составили документы, с помощью которых компания будет строить и переоборудовать все офисы. И создали цифровой продукт — онлайн-конфигуратор офисных пространств.

Кросс-функциональный проект — это всегда интересно. Сильно прокачивается не только команда, работающая над проектом, но и руководитель, потому что за короткое время вы должны разобраться в разных сферах и получить несколько продуктов на выходе. Алексей Брянцев, начальник управления в Дирекции региональных продаж «Газпром нефти»



Нейросеть для АЗС

Еще одна задача от «Газпром нефти» — упростить проверку заправочных станций. С помощью платформы компания нашла разработчиков, которые создали нейросеть для поиска нарушений в оформлении брендовых конструкций на АЗС. В итоге время проверки сократилось в пять раз.

Одновременно с разработкой кода нейронной сети компания запустила краудсорсинговый проект, акцию «Аудитор»: клиенты, которые приехали заправиться, получали в мобильном приложении приглашение выступить в роли ревизорро. Для этого они должны были принять задание, осмотреть и сфотографировать все необходимые объекты, загрузить их в систему через мобильное приложение АЗС «Газпромнефть». За участие начислялись бонусные баллы на карту лояльности «Нам по пути».

В первый же день акции без рекламного продвижения со стороны компании 50% заданий были разобраны и выполнены. Клиенты уже собрали более 1 500 фотографий. За два месяца акции отклик составил почти 140 тысяч клиентов. Фрэнк Шихалиев, основатель и CEO компании Mindset, талант проекта

Наступает время, когда свободные профессионалы будут всё больше влиять на реальный сектор экономики. Крупные и средние компании уже оценили преимущества проектной работы с нанятыми командами. Этот вид трудовых отношений будет набирать популярность. «Профессионалы 4.0» как первая цифровая площадка, где компании соединяют с нужными талантами, оказалась на острие тренда. Опыт работы платформы с крупнейшими российскими заказчиками показал, что такой формат востребован и эффективен.





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