Почему предупреждать об увольнении стоит заранее

Как правило, работник уведомляет о планах уволиться лишь за 2 недели. Такое решение не возникает спонтанно, но многие не торопятся о нем сообщить, опасаясь, что это ухудшит отношения. На самом деле, чем раньше предупредить работодателя, тем больше преимуществ это принесет.

Обычно раннее уведомление приносит работнику следующие возможности:

заниматься только теми задачами, которые ему по душе,

исключить стресс из работы,

получать ту же зарплату,

дольше пользоваться всеми бонусами,

использовать невостребованное время отпуска,

уйти на позитивной ноте,

получить всеобщую благодарность и признание.

И это не шутка: если компетентный специалист, который находится на хорошем счету в компании, предупредит об увольнении сильно заранее, от этого выиграют все — и будут ему благодарны.

Почему это полезно для руководителя?

Прежде всего, это выгодно: больше не нужно беспокоиться о том, чтобы удержать сотрудника. А если менеджер или его команда не сможет выполнить поставленную цель, он всегда сможет объяснить это увольнением ценного специалиста.

Во-вторых, это обеспечивает более плавный переход. Вместо того, чтобы торопиться искать замену, можно спланировать нагрузку: включить в команду других специалистов или свернуть менее важные проекты. Руководитель сможет добиться увеличения ресурсов, и ему не придется требовать от людей в сжатые сроки изучать контекст и нужные компетенции.

В-третьих, это снижает риски. Начальник не поймет, что для вашей работы нужно знать специфический контекст, пока не передаст ее другому лицу. То, что вы останетесь в коллективе еще некоторое время, поможет подстраховаться и восполнить пробелы.

К сожалению, далеко не все готовы предупредить о своих планах заранее. Они опасаются, что в компании их сочтут «мертвым грузом» и уволят сразу.

Вероятнее всего, это не произойдет: для людей, принимающих решение, чем дольше остаются сотрудники, тем лучше. Кроме того, многие недооценивают, насколько дорого обходится увольнение для организации. Практически всегда выгоднее позволить увольняющемуся оставаться в компании столько, сколько он пожелает.

Насколько заранее стоит уведомить работодателя?

Зависит от многих факторов:

вашей ценности для команды/компании/менеджера (чем больше ценности, тем раньше),

специфики работы (чем важнее задачи, тем раньше),

должности (чем старше, тем раньше),

финансового положения компании (чем дольше она сможет существовать при текущей скорости сгорания средств, тем раньше).

Как насчет следующей работы?

Как правило, рекомендуется найти новую работу еще до увольнения: это дает больше возможностей при обсуждении заработной платы и бонусов. Но в большинстве случаев новый работодатель захочет, чтобы вы приступили к работе как можно скорее, в идеале — еще вчера. Что делать?

Предупредите, что не хотели бы оставлять команду в затруднительном положении и что вам нужно некоторое время, чтобы завершить проекты. Это должно быть воспринято позитивно. Если человек проявляет вежливость по отношению к прежнему работодателю, то, скорее всего, проявит то же отношение и к новому.

Если в компании не понимают этого и требуют приступить к работе как можно быстрее, это большой красный флаг.

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Однако большинство работодателей относятся к этому лояльно, позволяя немного отдохнуть, сходить в запланированный отпуск или решить личные вопросы.

Как договориться

Люди обычно используют своего нынешнего работодателя или зарплату в качестве рычага давления при ведении переговоров с потенциальными работодателями. Но многие забывают, что можно поступить наоборот и использовать следующую работу, чтобы договориться о более выгодных условиях увольнения.

Прежде всего, собираясь обсудить это руководителем, сделайте это лично — или, по крайней мере, по видеосвязи.

Можно начать разговор со слов: «Я много думал об этом и решил, что мне пора двигаться дальше». Просто расскажите о всех обстоятельствах. Дайте собеседнику возможность все обдумать и подумать о том, что значит потерять вас. Затем подчеркните, что не торопитесь и не хотите бросать его или команду в бедственном положении».

Вероятно, вас спросят о дальнейших планах. Ответьте, что собираетесь работать в компании X в качестве Y, но попросили дать время, чтобы закончить дела здесь. Обычно люди так не делают. Но это приятный жест. Возможно, руководитель даже почувствует себя неловко из-за вашего широкого жеста.

Помните, что прямо сейчас вы все еще находитесь в сильной позиции. Вы всегда можете вернуться в компанию X и сказать им, что сможете начать работу уже через 2 недели. Все знают, что она воспользуется вашим предложением. Проиграют только текущий работодатель и руководитель.

Завершите разговор, сказав, что вы хотите продолжить обсуждение и выработать конкретный план выхода. Это даст руководителю время подумать, чего он, вероятно, в любом случае хочет, и начать процесс увольнения. Вероятно, будет уведомлен отдел кадров.

Ваш следующий разговор, скорее всего, — подходящее время для того, чтобы более конкретно сказать о том, чего вы хотите. Пример:

«В оставшееся время мне хотелось бы сосредоточиться на работе с высокой отдачей: передаче проектов и знаний, а также обучении инженеров. Я не думаю, что было бы полезно посещать спринты, принимать звонки, проводить технические собеседования, или (что-то еще, что вам не нравится делать). Также мне хотелось бы воспользоваться тем временем отпуска, которое у меня накопилось».

Не скромничайте, но держите себя в руках. В интересах руководителя заключить с вами сделку, и вы находитесь в сильной позиции, даже если это не сработает. Будьте уверены в себе. Преимущества, которые вы получите, вас удивят.

Если кто-то будет пытаться их оспорить, перенаправьте его к руководителю. Объясните, что эти условия проработаны с ним и помогут сделать трансформацию как можно более легкой для команды. Демонстрируйте готовность к гибкости и компромиссу.

Если кажется, что вы просто откладываете решение проблемы, то это совершенно верно. Иногда люди негативно реагируют на продолжительный срок после подачи заявления — как это бывает, когда вы не соблюдаете деловые нормы, — но гибкость разряжает ситуацию, и после некоторых размышлений люди с этим согласны.

Исключения

Все это не работает, если сотрудник:

не имеет поддержки руководителя,

не ценится в команде,

плохой или ленивый специалист, с которым не хотят работать,

новичок на испытательном этапе,

работает здесь всего несколько месяцев,

получает плохие отзывы о работе,

имеет плохую репутацию,

обуза для команды,

переходит к конкуренту.

Если вы уходите, чтобы присоединиться к конкуренту, никто не захочет, чтобы вы оставались здесь. На самом деле, вам, скорее всего, скажут, что 2 недель более чем достаточно и что вам не обязательно работать в течение этого времени. Сдавайте ноутбук — вы уже заблокированы в Slack.

Но если сделать все правильно, увеличенный срок от подачи заявления может стать потрясающей вещью для всех участников.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney