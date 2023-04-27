Почему предупреждать об увольнении стоит заранее

Как правило, работник уведомляет о планах уволиться лишь за 2 недели. Такое решение не возникает спонтанно, но многие не торопятся о нем сообщить, опасаясь, что это ухудшит отношения. На самом деле, чем раньше предупредить работодателя, тем больше преимуществ это принесет.
Обычно раннее уведомление приносит работнику следующие возможности:
- заниматься только теми задачами, которые ему по душе,
- исключить стресс из работы,
- получать ту же зарплату,
- дольше пользоваться всеми бонусами,
- использовать невостребованное время отпуска,
- уйти на позитивной ноте,
- получить всеобщую благодарность и признание.
И это не шутка: если компетентный специалист, который находится на хорошем счету в компании, предупредит об увольнении сильно заранее, от этого выиграют все — и будут ему благодарны.
Почему это полезно для руководителя?
Прежде всего, это выгодно: больше не нужно беспокоиться о том, чтобы удержать сотрудника. А если менеджер или его команда не сможет выполнить поставленную цель, он всегда сможет объяснить это увольнением ценного специалиста.
Во-вторых, это обеспечивает более плавный переход. Вместо того, чтобы торопиться искать замену, можно спланировать нагрузку: включить в команду других специалистов или свернуть менее важные проекты. Руководитель сможет добиться увеличения ресурсов, и ему не придется требовать от людей в сжатые сроки изучать контекст и нужные компетенции.
В-третьих, это снижает риски. Начальник не поймет, что для вашей работы нужно знать специфический контекст, пока не передаст ее другому лицу. То, что вы останетесь в коллективе еще некоторое время, поможет подстраховаться и восполнить пробелы.
К сожалению, далеко не все готовы предупредить о своих планах заранее. Они опасаются, что в компании их сочтут «мертвым грузом» и уволят сразу.
Вероятнее всего, это не произойдет: для людей, принимающих решение, чем дольше остаются сотрудники, тем лучше. Кроме того, многие недооценивают, насколько дорого обходится увольнение для организации. Практически всегда выгоднее позволить увольняющемуся оставаться в компании столько, сколько он пожелает.
Насколько заранее стоит уведомить работодателя?
Зависит от многих факторов:
- вашей ценности для команды/компании/менеджера (чем больше ценности, тем раньше),
- специфики работы (чем важнее задачи, тем раньше),
- должности (чем старше, тем раньше),
- финансового положения компании (чем дольше она сможет существовать при текущей скорости сгорания средств, тем раньше).
Как насчет следующей работы?
Как правило, рекомендуется найти новую работу еще до увольнения: это дает больше возможностей при обсуждении заработной платы и бонусов. Но в большинстве случаев новый работодатель захочет, чтобы вы приступили к работе как можно скорее, в идеале — еще вчера. Что делать?
Предупредите, что не хотели бы оставлять команду в затруднительном положении и что вам нужно некоторое время, чтобы завершить проекты. Это должно быть воспринято позитивно. Если человек проявляет вежливость по отношению к прежнему работодателю, то, скорее всего, проявит то же отношение и к новому.
Если в компании не понимают этого и требуют приступить к работе как можно быстрее, это большой красный флаг.
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Однако большинство работодателей относятся к этому лояльно, позволяя немного отдохнуть, сходить в запланированный отпуск или решить личные вопросы.
Как договориться
Люди обычно используют своего нынешнего работодателя или зарплату в качестве рычага давления при ведении переговоров с потенциальными работодателями. Но многие забывают, что можно поступить наоборот и использовать следующую работу, чтобы договориться о более выгодных условиях увольнения.
- Прежде всего, собираясь обсудить это руководителем, сделайте это лично — или, по крайней мере, по видеосвязи.
- Можно начать разговор со слов: «Я много думал об этом и решил, что мне пора двигаться дальше». Просто расскажите о всех обстоятельствах. Дайте собеседнику возможность все обдумать и подумать о том, что значит потерять вас. Затем подчеркните, что не торопитесь и не хотите бросать его или команду в бедственном положении».
- Вероятно, вас спросят о дальнейших планах. Ответьте, что собираетесь работать в компании X в качестве Y, но попросили дать время, чтобы закончить дела здесь. Обычно люди так не делают. Но это приятный жест. Возможно, руководитель даже почувствует себя неловко из-за вашего широкого жеста.
- Помните, что прямо сейчас вы все еще находитесь в сильной позиции. Вы всегда можете вернуться в компанию X и сказать им, что сможете начать работу уже через 2 недели. Все знают, что она воспользуется вашим предложением. Проиграют только текущий работодатель и руководитель.
- Завершите разговор, сказав, что вы хотите продолжить обсуждение и выработать конкретный план выхода. Это даст руководителю время подумать, чего он, вероятно, в любом случае хочет, и начать процесс увольнения. Вероятно, будет уведомлен отдел кадров.
Ваш следующий разговор, скорее всего, — подходящее время для того, чтобы более конкретно сказать о том, чего вы хотите. Пример:
«В оставшееся время мне хотелось бы сосредоточиться на работе с высокой отдачей: передаче проектов и знаний, а также обучении инженеров. Я не думаю, что было бы полезно посещать спринты, принимать звонки, проводить технические собеседования, или (что-то еще, что вам не нравится делать). Также мне хотелось бы воспользоваться тем временем отпуска, которое у меня накопилось».
Не скромничайте, но держите себя в руках. В интересах руководителя заключить с вами сделку, и вы находитесь в сильной позиции, даже если это не сработает. Будьте уверены в себе. Преимущества, которые вы получите, вас удивят.
Если кто-то будет пытаться их оспорить, перенаправьте его к руководителю. Объясните, что эти условия проработаны с ним и помогут сделать трансформацию как можно более легкой для команды. Демонстрируйте готовность к гибкости и компромиссу.
Если кажется, что вы просто откладываете решение проблемы, то это совершенно верно. Иногда люди негативно реагируют на продолжительный срок после подачи заявления — как это бывает, когда вы не соблюдаете деловые нормы, — но гибкость разряжает ситуацию, и после некоторых размышлений люди с этим согласны.
Исключения
Все это не работает, если сотрудник:
- не имеет поддержки руководителя,
- не ценится в команде,
- плохой или ленивый специалист, с которым не хотят работать,
- новичок на испытательном этапе,
- работает здесь всего несколько месяцев,
- получает плохие отзывы о работе,
- имеет плохую репутацию,
- обуза для команды,
- переходит к конкуренту.
Если вы уходите, чтобы присоединиться к конкуренту, никто не захочет, чтобы вы оставались здесь. На самом деле, вам, скорее всего, скажут, что 2 недель более чем достаточно и что вам не обязательно работать в течение этого времени. Сдавайте ноутбук — вы уже заблокированы в Slack.
Но если сделать все правильно, увеличенный срок от подачи заявления может стать потрясающей вещью для всех участников.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
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