«Стеклянный обрыв»: почему женщин чаще нанимают на руководящий пост во время кризиса

Мужчины чаще занимают пост CEO, однако в тяжелые времена некоторые компании предпочитают искать на этот пост женщин. Это явление известно как «стеклянный обрыв». Рассказываем, как оно проявляется и почему возникает.

Что такое «стеклянный обрыв»?

«Стеклянный обрыв» (от англ. Glass Cliff) — феномен, при котором женщин назначают на руководящие должности только во время кризиса, например пандемии и рецессии, и в период проблем в компании. В таких ситуациях женщины имеют больше шансов потерпеть провал, чем мужчины, поскольку те вряд ли примут такой оффер или получат его.

Критики спорят о том, можно ли считать это широко распространенным явлением. Они отмечают, что некоторые женщины, ставшие CEO во время кризиса, скорректировали курс компании и до сих пор занимают эту должность. Среди них — Мэри Барра из General Motors. Другим, например Мариссе Майер из Yahoo!, не удалось это сделать.

Тем не менее данные показывают, что это происходит довольно регулярно.

Как появился этот термин?

Выражение «стеклянный обрыв» придумали ученые Эксетерского университета Александр Хаслам и Мишель Райан. Они проанализировали, как часто компании, входящие в индекс Financial Times Stock Exchange 100, нанимали женщин по сравнению с мужчинами во время кризиса. Выяснилось, что организации с плохими показателями чаще выбирали CEO среди женщин, чем те, что были в хорошем финансовом положении.

С тех пор дополнительные исследования подтвердили аналогичную динамику в научных кругах, среди компаний из списка Fortune 500 и в национальных правительствах. Кроме того, исследователи Университета штата Юта Элисон Кук и Кристи Гласс обнаружили, что женщины, а также недостаточно представленные расовые и этнические группы охотнее принимают такие офферы, поскольку считают, что лучшая возможность вряд ли представится.

Чем он отличается от «стеклянного потолка»?

Концепции «стеклянного обрыва» и «стеклянного потолка» логически связаны и переплетаются в разных формах.

«Стеклянный обрыв» — ситуация, в которой компания предлагает рискованную руководящую должность женщине, намеренно или случайно обрекая ее на неудачу. Но некоторые из них все же добиваются успеха, то есть пробивают «стеклянный потолок».

Термины обозначают разные явления, но не исключают друг друга: женщина-руководитель может пробить «стеклянный потолок», а затем упасть со «стеклянного обрыва». Обе концепции могут относиться к препятствиям, с которыми сталкиваются цветные люди и другие маргинализованные группы.

Почему возникает этот феномен?

Рассмотрим три возможные причины.

Неблагоприятные обстоятельства. Женщина-руководитель терпит неудачу, поскольку оказывается в ситуации, с которой любому было бы трудно справиться. Компания назначает ее на подобную должность из-за сознательного или бессознательного сексизма.

Женщина-руководитель терпит неудачу, поскольку оказывается в ситуации, с которой любому было бы трудно справиться. Компания назначает ее на подобную должность из-за сознательного или бессознательного сексизма. Стереотипы. Лица, принимающие решения, могут считать, что гораздо легче свалить вину за проблемы в организации на женщину, чем на мужчину.

Лица, принимающие решения, могут считать, что гораздо легче свалить вину за проблемы в организации на женщину, чем на мужчину. Недобросовестный наем персонала. Некоторые члены совета директоров могут тайно способствовать тому, чтобы компании по-прежнему чаще нанимали мужчин в качестве руководителей. Для этого они намеренно выбирают женщин, только когда уверены, что те потерпят неудачу.

Причем здесь Twitter?

В начале мая Илон Маск объявил о том, что покинет должность CEO Twitter. Теперь он сосредоточится на «на дизайне продукта и новых технологиях», а главой компании станет Линда Яккарино, экс-руководительница по глобальной рекламе NBCUniversal.

Несмотря на то что Яккарино широко известна в рекламной индустрии, люди, изучающие гендерную динамику на рабочем месте, считают ее последней жертвой «стеклянного обрыва». С тех пор как Маск приобрел Twitter, в компании сформировались типичные для этого явления условия: уход рекламодателей, потеря доходов, массовые сокращения.

Тем не менее некоторые эксперты отмечают, что храбрость Яккарино стоит поприветствовать независимо от того, спасет ли она Twitter.

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