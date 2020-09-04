Карьера в России глазами голландки: «У вас проще получить повышение»

27-летняя Джессика де Гроот переехала в Москву несколько лет назад. Ее первое знакомство с Россией не задалось: вечером в Пскове у ее авто прокололась шина, а помочь никто не мог. Но у истории был хэппи-энд, а в Москве Джессике очень понравилась: «Я чувствую себя тут как ребенок в магазине сладостей — у вас столько всего! Каждый раз удивляюсь и любуюсь». Несмотря на идеальный английский, работу пришлось поискать: не помогал ни Google, ни новые знакомые. К удивлению Джессики, ее не воспринимали всерьез и удивлялись переезду из Европы в Россию. Благодаря сайту по поиску работы девушка получила оффер от Jivo, где теперь работает с иностранными клиентами. Джессика рассказала о том, какие русские в работе, почему она никогда не забудет праздник 8 марта и за что нужно любить Москву.

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Как я оказалась в России

Я родилась в маленьком городе около Амстердама — Харлеме, где живет 235 тысяч человек. Три года живу в России, но сейчас из-за пандемии нахожусь в Голландии и пока не могу попасть обратно. Я никогда не думала, что буду работать за границей. В детстве я была очень «домашней», и если куда-то уезжала, то хотела быстрее вернуться домой. Но когда стала старше, путешествия дали мне возможность посмотреть мир и открыть новые места, и я буквально влюбилась в поездки.

В Москву я переехала благодаря своему молодому человеку, который работает здесь дипломатом — присоединилась к нему после окончания учебы в Амстердамском университете прикладных наук, у меня степень бакалавра социальной работы и услуг.

Конечно, я посмотрела в интернете новости про Россию, но они были очень негативными и политизированными. Поэтому мне показалось, что Россия — это холодная опасная страна с суровым президентом. Но как только я открыла для себя Россию, мнение изменилось.

«Город был похож на призрак. Подумала: “И где я?”»

Мы с молодым человеком добиралась до Москвы на авто через Европу. Первым городом, где мы остановились, был Псков — у нас прокололась шина. Мы не знали русского языка, с нами никто не говорил, а город вечером напоминал призрак. Я подумала: «Где я нахожусь?».

Но потом мы встретили ребят, которые пригласили нас домой, показали достопримечательности, порекомендовали рестораны и помогли починить колесо. Наши новые знакомые объяснили, что такая холодность к незнакомцам у русских в порядке вещей. Три года спустя мы со смехом вспоминаем этот случай.

Люди, которые нам помогли в Пскове, изменили мое представление о России моментально.

Москва очень впечатлила меня. Я ощущала себя ребенком в магазине сладостей: в городе было столько удивительных вещей, что я все время ходила с широко раскрытыми глазами.

До жизни в Москве мне казалось, что городов больше Амстердама не бывает. Но, по ощущениям, он примерно как десятая часть Москвы! У вас огромное число больших дорог, домов, церквей — взять хотя бы Храм Христа Спасителя. Это самая красивая церковь, которую я видела в России.







На Красной площади зимой

«Работодатели не воспринимали меня серьезно»

Мне было сложно найти работу, так как я не знала русского языка. Пыталась нагуглить вакансии, даже в какой-то момент пошла в ночной клуб и начала общаться с незнакомцами. Постепенно я обрастала знакомствами, которые помогали в поиске.

Многим компаниям был интересен сотрудник со знанием иностранного языка, но на собеседованиях меня не воспринимали серьезно. Рекрутеры не понимали, почему я переехала в Россию из Европы.

Сперва меня удивляло такое отношение, но потом привыкла. В итоге мне стали поступать звонки от компаний, которые действительно заинтересованы во мне как специалисте. Кто-то приглашал на собеседование, знакомился и не делал оффер. Кто-то предлагал начальный уровень зарплаты — как для студентки.

Я активно искала работу около 3-4 месяцев. За это время я познакомилась со множеством голландцев, языковыми школами, иностранными рекрутинговыми агентствами. Я прошла огромное число интервью и вступила в различные сообщества по интересам. Побывала на мероприятиях InterNations (организуют встречи экспатов по всему миру. — прим.) и клуба Нидерландов в Москве. Представители Jivo — компании, где я сейчас работаю, — сами нашли меня на hh.ru.

Мне позвонили по видеосвязи, я поняла, что со мной очень хотят познакомиться — и удивилась такому неформальному и дружескому подходу. К тому же, в отличие от предыдущих компаний, здесь со мной говорили на хорошем английском — и у меня «щелкнуло». Я пришла на собеседование в офис и сразу почувствовала себя как дома.



На Красной площади

«В Голландии до 18 лет дети обязаны посещать школу»

В Нидерландах искать работу можно по-разному. Проще всего — через кадровое агентство. Они поговорят с вами, выпьют кофе и спросят, что именно вы ищете. Вас добавят в базу данных, и когда увидят подходящую вакансию, свяжутся. За каждого нанятого сотрудника такие компании получают комиссионные. Конечно, есть и другие способы, например, по знакомству. Есть сайты для поиска работы, но большинство вакансий размещается рекрутинговыми агентствами, и чтобы попасть на встречу с заказчиком, нужно пройти первичный отбор. Все популярнее становится LinkedIn.

Голландское правительство активно борется с ситуациями, когда подростки бросают учебу.

Среднее образование в стране обязательное, поэтому по закону до 18 лет вы должны посещать школу. Если до 18 лет не получить образование или базовую квалификацию, придется идти на прием к сотрудникам управления образования.

Но дети могут работать — в Голландии есть специальные законы, которые регулируют занятость подростков. Такая работа обязательно соответствует возрасту, не должна быть опасной или облагаться слишком высокими налогами. У подростков сокращенный рабочий день и они не должны работать ночью.

Чем я занимаюсь в России

Jivo — это онлайн-чат и бизнес-мессенджер для общения с клиентами, который помогает конвертировать посетителей сайтов в покупателей. Я руковожу отделом развития клиентов на международных рынках. Моя задача — обеспечивать коммуникацию со всеми иностранными клиентами.

Я не знала, чего ожидать от работы с русскими — думала, что иностранке не будут рады.

Но мне повезло: у меня открытые и отзывчивые коллеги. Не все говорят по-английски, но это не мешает нам общаться — за это я еще больше их ценю. Коллеги используют язык жестов и переводчик на телефоне, часто обращаются ко мне через того, кто знает язык, или делятся фотографиями.







В Петербурге

«Голландцы могут работать четыре дня в неделю, а вот русские делают это даже в выходные»

В Голландии работают по восемь часов в день, включая часовой перерыв на обед. В Jivo то же самое: я начинаю работать в 9:00 и заканчиваю в 18:00.

Русские — настоящие трудоголики. Думаю, причина в экономическом разрыве между Россией и Европой. Европейцы не считают необходимым работать больше 40 часов в неделю, многие у нас работают четыре дня, потому что могут себе это позволить. В России работают допоздна и даже в выходные, чтобы выжить. Для голландской культуры это совершенно нетипично. Мы не работаем сверх рабочего времени, не отвечаем на email’ы, если рабочий день закончился.

Вам может показаться смешным, но самым трудным для меня в начале было... приехать на работу вовремя.

В Голландии ты просто садишься на велосипед и через 30 минут уже в офисе. А в Москве из-за пробок можно добираться 2-3 часа — за это время я могу выехать за пределы Нидерландов! Мои коллеги не ругали меня и старались помочь сориентироваться в городе.

Еще сперва в переписке я не понимала, почему вы ставите скобочки — «)))». Мне казалось, что это опечатка. Но потом мне объяснили, что это просто русский стиль смайликов.

Заметила, что в Москве коллеги любят приносить перекусы из дома, а в Голландии мы едим вне офиса. Чаще всего это сэндвичи, хлеб и любые холодные закуски. Русские же предпочитают обедать основательно, обязательно съесть что-то горячее. Такой прием пищи я воспринимаю больше как ужин.

«В России часто вижу босса»

В Нидерландах есть строгая иерархия. Ты не можешь просто так поговорить с гендиректором компании: прежде тебе стоит пообщаться с менеджером, секретарем и так далее. Сотрудники там обычно знают, как зовут СЕО, — и все. В России же я часто встречаю босса в офисе и, если нужно, могу с ним поговорить.

У вас другой подход к решению проблем: «Давайте сядем и решим». В Голландии, прежде чем приступить к решению, будут долго анализировать задачу.

У нас в компании решение принимается на высоком уровне и спускается сверху. Команда представляет начальнику свое видение, но конечное решение остается за руководителем. Мы не обсуждаем его, а выполняем.

Конечно, в Нидерландах есть возможности для карьерного роста. Но если ты работаешь в большой компании — где в штате более 200 человек, — путь наверх будет сложным. Для каждого повышения нужно пройти курсы, обучение, сдать экзамен, завершить испытательный срок и так далее. Вам действительно нужно доказать, что вы достойны повышения.







В Царицыно

«Никогда не забуду 8 Марта»

Я очень удивилась количеству праздничных дней в России. У вас много праздников, которые мы в Нидерландах не отмечаем. Например, Международный женский день. Признаться, раньше я не обращала внимания на этот праздник — но когда я пришла в офис 8-го марта (больше я никогда не забуду эту дату), там происходило столько всего потрясающего! Мне подарили цветы, дали в руки бокал шампанского. Была даже развлекательная программа и вечеринка от коллег-мужчин.

В Голландии меньше праздников: всего 7-8 в год, включая Пасху, Рождество и День рождения короля. Но, например, на Пасху никто не работает. А в России есть нерабочие дни, в которые вы все равно приезжаете в офис отмечать праздник.

В Нидерландах государство защищает от недобросовестных работодателей. У нас много льгот и высокое пособие по безработице — оно составляет примерно 70-80% от уровня последней зарплаты. Причем пособие в таких размерах можно получать до трех лет, а затем оно снижается до минимальной оплаты труда. Есть организации, которые помогают найти работу. Если говорить об отпуске, то у каждой компании своя политика: кто-то может его не оплачивать. У меня есть три недели отпуска и я обсуждаю, как его разбить, чтобы не перегружать коллег.

Мне нравится, что, работая в России, я могу открывать для себя новые культуры. С вами не заскучаешь.



В Сорочанах

«У нас даже фрилансеры платят налоги»

В Нидерландах нельзя не платить налоги. Я не знаю ни одного способа. Если вы работаете в компании, то она будет делать это за вас. Каждый год вам необходимо отчитываться правительству, сколько вы заработали. В Нидерландах так: чем больше вы зарабатываете, тем больше вам придется заплатить налогов. Так работает наша система.

Как и в России, на моей родине все чаще становятся фрилансерами или запускают собственный бизнес. Но даже фрилансеры платят налоги.

«После ЧМ-2018 стало проще ориентироваться в городе»

Мне понадобилось время, чтобы адаптироваться к России. Большинство людей, которых я встречала, не говорили по-английски. Но чем больше я узнавала Москву, тем больше влюблялась в нее. Куда бы вы ни пошли здесь, вам всегда будет на что посмотреть и чем восхититься. Парки, музеи, Красная площадь, торговые центры, метро, Подмосковье...

Мне нелегко давался ваш алфавит. Я пыталась читать русские слова по-латински, чтобы понять логику. В метро ориентировалась примерно по такой схеме: название станции «Площадь революции» состоит из двух слов, значит, я искала станцию метро из двух слов. Порой я просила окружающих помочь мне. Конечно, не обходилось и без приложений для перевода.

В какой-то момент я настолько привыкла к кириллице, что начала понимать смысл. После чемпионата мира по футболу стало гораздо проще: названия станций метро написали на латинице, а в большинстве ресторанов появилось меню на английском. Это сильно облегчило мне жизнь.





«Ваша баня — это что-то!»

Однажды я попробовала русскую баню. Это было сумасшествие! Ты сидишь в жарком помещении, тебя бьют вениками, а потом обливают холодной водой. Я не могла поверить, что это происходит со мной. Но русским почему-то это нравится.

У русских хорошие манеры. Вы уступаете место, открываете дверь, подаете руку женщинам. Я была удивлена, увидев, насколько в Москве все готовы помочь прохожим — например, старушке в метро.

В Нидерландах у людей тоже хорошие манеры, но, к сожалению, часто беременным женщинам не уступают место в транспорте. В России одновременно вскочили бы три человека. То же самое с открытием дверей: мне очень нравится, когда мужчины открывают их передо мной. Не поймите меня неправильно, у голландцев хорошие манеры, но русские в этом плане однозначно выигрывают.

«Голландцы здороваются со всеми, а русские — нет»

На первый взгляд русские могут показаться закрытыми, но при более близком знакомстве вы сразу же узнаете всех членов семьи друга друга и даже клички домашних питомцев. А при встрече на улице обнимаетесь и болтаете как родственники.

В Голландии мы более легко знакомимся и заводим друзей. У нас в порядке вещей заговорить с кем-то в тренажерном зале и после этого пригласить в гости или позвать выпить.

Мы здороваемся со всеми, с кем пересекаемся на улице, и всегда улыбаемся незнакомцам. Когда я приехала в Россию, я именно так себя и вела. И не понимала, почему на меня смотрят как на сумасшедшую.

Я всех приветствовала, улыбалась, спрашивала соседей, как у них дела — а потом выяснила, что это не принято в России. Но при близком знакомстве все меняется. Это самое большое отличие, которое я могу выделить между Нидерландами и Россией.

Русские не приходят с пустыми руками в гости. Вы всегда приносите что-то с собой. Это так приятно! Например, мне однажды подарили цветы, на что я сказала: «Ну у меня же не день рождения!». А для вас это приятный жест внимания. Кроме того, когда вы идете в гости к русским, там 100% будет много еды. В Голландии мы кладем на стол чипсы, печенье — и все. А вы проводите полдня у плиты, чтобы просто посидеть с гостями пару часов.

На ВДНХ

«Ваше метро похоже на музей» Сперва мы с молодым человеком жили у Старого Арбата — в центре города, где много торговых центров. Мне бросилось в глаза, что в Москве улицы перегружены транспортом. У вас пять полос в одну сторону для машин — это просто немыслимо для Амстердама! Меня восхищает ваше метро: какая там архитектура, лепнина и золотые потолки! Каждый раз удивляет эта роскошь.



Еще мне нравится путешествовать по Золотому кольцу: я видела Суздаль, Владимир и другие города. И, конечно, я часто езжу в Петербург. Там я себя чувствую как дома, потому что Петербург очень похож на Голландию: такая же европейская архитектура, каналы, иностранцы и не только. Одно из самых экстремальных мест в России, которое я посетила — это Мурманск. Мы поехали туда, чтобы увидеть северное сияние. В самом городе мне показалось, что мы путешествуем во времени и гуляем по старой России.



Больше всего меня поразила «Комсомольская». Вы как будто заходите в музей: все в желтом и золотом цветах, а посередине огромная люстра. Еще мне нравится Маяковская — там везде мрамор — и витражи на Новослободской. Мне очень нравятся Парк Победы и Парк Горького: я часто там бегаю или катаюсь на коньках. Одно из новых хобби, которое я освоила именно в России — лыжи. Каталась в Москве и Подмосковье, например, в Сорочанах — к сожалению, это далеко от Москвы.Еще мне нравится путешествовать по Золотому кольцу: я видела Суздаль, Владимир и другие города. И, конечно, я часто езжу в Петербург. Там я себя чувствую как дома, потому что Петербург очень похож на Голландию: такая же европейская архитектура, каналы, иностранцы и не только. Одно из самых экстремальных мест в России, которое я посетила — это Мурманск. Мы поехали туда, чтобы увидеть северное сияние. В самом городе мне показалось, что мы путешествуем во времени и гуляем по старой России.



На Никольской

Про российские супермаркеты и торговые центры: «В них можно заблудиться»

Я люблю грузинскую кухню — хачапури, сыр и хинкали. Часто хожу в итальянский ресторанчик «Руккола».

Русская кухня? Не-е-е-ет! А российский сыр просто ужасен. Я перепробовала все сыры, но не нашла ни одного, который бы мне понравился. Из русских блюд обожаю бефстроганов. Борщ — точно не моя еда, а вот ваши сладости и шоколад люблю, особенно глазированный сырок Б.Ю. Александров с творожным сыром. Еще мне нравятся батончики с кремовой помадкой и карамелью.

В Нидерландах мы пьем воду прямо из-под крана, а в России так нельзя.

У вас очень большие супермаркеты, никогда не привыкну к этому. Поход за продуктами может занять целый вечер: вам нужно два часа на дорогу туда и обратно и еще 1,5 часа на покупки. В Нидерландах на это уйдет в три раза меньше времени.

Торговые центры в Москве такие же огромные, как супермаркеты. Например, «Европейский» — он всегда оформлен в соответствии с сезоном. Там даже лифты сами по себе являются достопримечательностью, а внизу роскошное кафе. У нас в Нидерландах нет ничего подобного.

Почему я люблю Москву и очень по ней скучаю

Зимой в Москве невероятно красиво. Дух захватывает от красоты в центре города — елки, гирлянды, декорации. Мне никогда не надоест любоваться ими. А еще катки: Парк Горького превращают в один огромный каток, куда люди приходят провести время и повеселиться. Это согревает холодными вечерами.

Мне не нравится, что русские гаишники часто останавливают меня, проверяют документы и невежливо разговаривают. Иногда могут остановить вообще без причины — это, пожалуй, единственная ситуация, когда я не чувствую себя в безопасности.

Они не говорят по-английски, поэтому я просто сижу и жду, пока мне разрешат ехать дальше.

Конечно, я очень скучаю по Москве, потому что нигде нет такой же насыщенной жизни. За пару лет я еще не узнала город — так много у вас всего. В том же Парке Горького можно провести целую неделю и не заскучать. В Нидерландах такого нет, Амстердам гораздо тише, как будто спит. Ты ездишь по маршруту дом-работа-дом. В Москве в пять утра можно выйти на улицу, перекусить или купить что-то необходимое. Всегда есть чем заняться и куда сходить вне зависимости от времени дня или ночи.





Фото в тексте и на обложке: предоставлены героиней