В США начали продавать живые растения, которые светятся в темноте

Ученые работают над светящимися растениями еще с 1980-х годов, когда впервые использовали для этих целей гены светлячков. С тех пор эта область шагнула далеко вперед: недавно стартап Light Bio представил светящиеся петунии под названием Firefly Petunias, в основе которых лежат результаты исследований биолюминесцентных грибов.

Светящиеся грибы уже давно фигурируют в исследованиях. Однако лишь недавно ученые смогли не только отделить гены, которые заставляют их светиться, но также ввести эти гены в растения — и даже сделать их ярче.

В исследовании, опубликованном в прошлом месяце в журнале Nature Methods, российские ученые объяснили, как им удалось усилить эффект «самоподдерживающегося свечения». Они использовали гены ядовитого гриба Neonothopanus nambi из Южной Америки.

Еще в 2020 году с помощью Neonothopanus nambi ученые создали светящиеся растения табака. Биолюминесценция гриба позволяла в лабораторных условиях сделать любое растение светящимся, но лишь немного.

Однако в новом исследовании благодаря эукариотам грибов ученым удалось сделать так, чтобы растения светились в 100 раз ярче по сравнению с первыми попытками, предпринятыми всего несколько лет назад. Так появились петунии Light Bio, которые сейчас доступны для предзаказа в США за $29.

CEO Light Bio Кит Вуд работал в команде, которая создавала светящиеся растения еще в 1980-х годах. В тех экспериментах использовались гены светлячков (в англ. fireflies) — вероятно, именно это послужило вдохновением для названия продукта Light Bio.

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Фото на обложке: Light Bio