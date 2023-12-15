История глинтвейна: кто придумал пить горячее вино и как его готовят в разных странах мира

Холодные зимние вечера — лучшее время, чтобы насладиться ароматным глинтвейном. Напиток с богатой историей любят во всем мире, и в разных странах есть своя разновидность с особым вкусом.

История

Горячее вино придумали еще древние греки и римляне. Первые наслаждались напитком под названием гипокрас, а вторые — пряным подслащенным вином Conditum Paradoxum по рецепту из поваренной книги Апиция.

Со временем напиток стал ассоциироваться с радостными событиями, особенно с Рождеством.

Виды горячего вина

Глинтвейн

Глинтвейн — традиционный напиток, который продается на рождественских базарах по всей Европе и берет свое начало в Германии. Рецепт простой: нужно нагреть красное вино со смесью таких специй, как бадьян, гвоздика и корица. Напиток можно подсластить сахаром или медом, а также добавить кожуру цитрусовых, чтобы придать ему яркий вкус. Глинтвейн принято пить холодными зимними вечерами, он воплощает радостный дух сезона и настраивает на общение.

Глёг

Глёг родом из скандинавских стран. Это горячее красное вино, в состав которого входят различные специи и часто другое спиртное, например бренди или аквавит (скандинавский напиток крепостью 38-50 градусов). В глёг также часто добавляют миндаль и изюм. Он подается горячим и является неотъемлемой частью зимних праздников в странах Северной Европы.

«Дымящийся епископ»

«Дымящийся епископ» (Smoking Bishop) появился в викторианской Англии и получил широкую популярность благодаря повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Напиток состоит из специй, цитрусовых, сахара, портвейна и красного вина. Ингредиенты нужно варить до тех пор, пока не раскроется их аромат. В итоге получается сладкий напиток, который переносит в более радостные и беззаботные моменты.

Ойномело

Ойномело — горячее вино, которое зародилось в Древней Греции. Основные ингредиенты — специи, мед и красное вино. Его лучше пить в теплом виде, а благодаря смеси меда и специй его вкус отсылает к ушедшим эпохам.

Негус

Негус — более простой вариант напитка родом из Великобритании. Красное вино и воду нагревают, а затем добавляют сахар и специи, такие как корица и мускатный орех. Негус отлично подходит для встреч и вечеринок. Он приобрел популярность в 18 и 19 веках, потому что легко пьется, а рецепт можно адаптировать.

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