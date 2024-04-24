«Золотые визы» привлекли инвестиции в страны Европы — но теперь их граждане не могут купить жилье

О том, как правительства решают кризис — в переводе материала New York Times.

В разгар европейского долгового кризиса такие страны, как Испания, Ирландия, Португалия и Греция, ввели «золотые визы» — по этой программе иностранцы могут получить ВНЖ за покупку недвижимости. Это позволило привлечь миллиарды евро инвестиций, но также усугубило жилищный кризис для местных жителей.

В прошлом году молодой врач-аллерголог Ана Химена Барба начала работать в больнице в Мадриде. Она переехала к родителям, которые живут в получасе езды от города, чтобы накопить денег на собственное жилье. Однако когда Барба начала смотреть дома в том же районе, практически все стоили более €500 тыс. — это почти в 20 раз больше средней годовой зарплаты в Испании.

За ту же сумму в стране можно приобрести «золотую визу» — по этой программе состоятельные иностранцы получают вид на жительство за покупку недвижимости. Программа, действовавшая десять лет, привлекла миллиарды евро инвестиций, но также усугубила жилищный кризис для местных жителей.

«Я ничего не могу себе позволить, — говорит Барба, которая работает по 100 часов сверхурочно каждый месяц, чтобы накопить на дом. — Если иностранцы завышают цены для тех из нас, кто здесь живет, это несправедливо».

В этом месяце Испания заявила об отказе от золотых виз — вслед за другими странами Европы.

В 2012 году в разгар европейского долгового кризиса такие визы ввели шесть представителей еврозоны. Страны, которым требовалась иностранная финансовая помощь, в том числе Испания, Ирландия, Португалия и Греция, особенно отчаянно нуждались в деньгах, чтобы расплатиться с кредиторами. Они увидели возможность привлечь инвесторов и в то же время оживить свои рынки недвижимости.

Страны получили неожиданную прибыль: только Испания выдала свыше 14 тыс. виз покупателям, которые вложили в недвижимость более €500 тыс. Однако такие цены вытесняют менее состоятельных людей с рынка, который и так был сильно раздут под влиянием Airbnb и инвесторов с Уолл-стрит.

Золотые визы позволяют людям из стран, не входящих в Европейский Союз, приобрести право на временное проживание в определенной стране (иногда им даже не нужно там находиться). Программа была особенно популярна среди инвесторов из Китая, России и Ближнего Востока.

В последние годы скупать дома в Греции, Португалии и Испании начали и граждане Великобритании, вышедшей из Евросоюза. К ним присоединяются все больше американцев, стремящихся вести образ жизни, который они не могут себе позволить в крупных городах США.

Какие страны отказались от золотых виз?

Сейчас правительства стремятся исправить ущерб, нанесенный рынку недвижимости, и постепенно сворачивают и закрывают программы золотых виз.

В октябре Португалия, которая благодаря золотым визам получила более €5,8 млрд инвестиций, отменила возможность инвестировать в недвижимость, чтобы сократить спекулятивные покупки и охладить перегретый рынок жилья. Из-за притока иностранцев дома в таких городах, как Лиссабон, стали недоступны для тысяч португальских граждан с низкими доходами.

Ирландия закрыла свою программу еще в прошлом году.

Греция, одна из последних стран Европы, предлагающих золотую визу, повышает порог иностранных инвестиций с €500 тыс. до €800 тыс. в Афинах и на популярных островах, включая Миконос и Санторини.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис признал наличие острой нехватки жилья и давления на рынки аренды, особенно рядом с Афинами, но сказал, что правительство по-прежнему хочет привлекать инвесторов. Только в 2021-2023 годах благодаря золотым визам Греция получила €4,3 млрд.

Как золотые визы повлияли на рынок жилья?

В отчете Института экономики труда, опубликованном в марте, говорится, что эти программы помогли стимулировать экономическое развитие стран, предлагающих их. Однако правительствам необходимо найти «тонкий баланс между получением экономических выгод и защитой от потенциальных рисков».

В то же время Европу охватывает более широкий жилищный кризис. В последние годы ее рынки недвижимости претерпевают глубокие изменения, которая все больше вытесняют работников со скромными доходами, включая врачей, учителей и полицейских.

Джентрификация (когда район из бедного превращается в богатый) распространялась по европейским городам на протяжении десятилетий, но рост Airbnb и других поставщиков краткосрочной аренды усилил кризис доступности жилья.

Это особенно касается стран, затронутых европейским долговым кризисом — там владельцы недвижимости обнаружили, что могут заработать больше, сдавая ее в аренду туристам, а не местным жителям, чьи финансовые возможности были ограничены из-за программ жесткой экономии.

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Золотые визы еще больше усугубили ситуацию. В Греции, которая изначально предоставляла иностранцам ВНЖ на 5 лет за инвестиции в €250 тыс., стоимость многих квартир и домов в окрестностях Афин и на греческих островах внезапно выросла до €250 тыс., что слишком дорого для большинства греков.

Лаура Макдауэлл из афинского агентства недвижимости Mobilia рассказала, что из-за краткосрочной аренды снять жилье в центрах городов стало невозможно. По ее словам, проблема усугубилась, когда иностранные инвесторы превратили дома, приобретенные по программам золотой визы, в жилье для отдыха, в результате чего доступных вариантов стало еще меньше.

Программа привлекла, в частности, граждан Китая — многие из них летели в Афины с чемоданами, полными наличных. Китайские инвестиционные компании также приобретали здания в бедных и студенческих районах, ремонтировали квартиры и перепродавали их тем, кто хочет получить визу. Сейчас иностранцы владеют большинством квартир даже в тех районах Афин и его окрестностях, которые когда-то считались непривлекательными.

В Испании китайцы составили почти половину получателей визы, за ними следовали россияне. По словам министра культуры Испании Эрнеста Уртасуна, в последние годы проблему усугубили низкие процентные ставки, установленные Европейским центробанком — это привлекло больше желающих инвестировать в недвижимость не только по визовой программе.

Правительство Испании планирует построить 40 тыс. единиц социального жилья для людей с ограниченными ресурсами. Но неясно, поможет ли это в ближайшее время таким людям, как Барба.

Хотя Испания восстановилась после финансового кризиса, заработная плата не поспевает за ростом рынка недвижимости. Почти пятая часть работников получает минимальный доход в размере €1134 в месяц, в то время как в 2023 году арендная плата в Мадриде выросла на 15%. Дополнительное давление оказывает уровень инфляции в 3,2%.

В течение последних трех лет Барба копила деньги на первоначальный взнос за дом. Когда она начала учиться на аллерголога в больнице в центре Барселоны, она сняла комнату в коммунальной квартире. Однако весь ежемесячный доход уходил на основные расходы, такие как еда, аренда и транспорт.

Чтобы сэкономить, Барба перешла в больницу в Мадриде и теперь живет с родителями за пределами города. Работая сверхурочно, она получает €1,9 тыс. Но поскольку даже в деревне ее родителей дома стоят по €500 тыс., ситуация кажется ей безнадежной.

«Потребуются годы, чтобы накопить первоначальный взнос за дом, — говорит Барба. — Покупка дома — всего лишь мечта».

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