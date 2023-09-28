Финансовый вопрос: 4 причины головной боли продавцов, и как их решить

Вместе с тем, вопросы платежей зачастую остаются самыми болезненными для бизнеса. Как быстро получить кредит на выгодных условиях или как своевременно расплатиться с контрагентами? Эти и другие боли знакомы каждому продавцу.

Вне зависимости от того, в каком сегменте работают продавцы, они решают схожие задачи: подбирают комфортные условия для открытия расчетных счетов, планируют закупки и ассортимент, контролируют количество товара на складах, формируют бюджет и придумывают стратегию развития.

Успех бизнеса зависит не только от их умения выстроить процессы, но и от того, какие условия для развития создают партнеры. В последние годы одним из ключевых драйверов роста малого и среднего бизнеса стали маркетплейсы: в прошлом году онлайн-площадки принесли небольшим предпринимателям треть выручки. Могут ли они помочь продавцам справиться и с финансовой головной болью?

Ниже рассмотрим четыре ситуации, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели, и обсудим, как их решать, в том числе с помощью цифровых платформ.

Нехватка средств на закупки

Кассовый разрыв — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкивается бизнес. Он случается, когда у продавца все средства находятся в обороте и их не хватает для оплаты обязательных расходов. Например, предприниматель еще не получил средства от продажи товаров, но ему необходимо закупить новую партию, оплатить производство продукции или рассчитаться с поставщиками.

В таких случаях на помощь придут факторинговые инструменты. Они отличаются коротким сроком обязательства, а вместо годовой процентной ставки в качестве комиссии платится процент от суммы сделки. А еще предприниматель возвращает деньги до определенного срока без необходимости вносить регулярные ежемесячные платежи.

Аналогичный сервис — «Деньги на закупки» — доступен продавцам на Ozon на базе финтех-направления компании. Услуга работает по модели оплаты закупок с отсрочкой платежа: Ozon оплачивает нужные поставки или услуги, а продавец позднее возвращает средства. Срок погашения указывается в договоре и составляет от 15 до 90 дней, при этом лимит возобновляется после погашения задолженности. Причем предприниматель сам решает, как будет платить в течение указанного срока: погасит сумму одним платежом или разными.

Этим «Деньги на закупки» отличаются от кредита, который погашается фиксированными равными платежами каждый месяц. Кроме того, использование сервиса не требует залога, поскольку опирается на историю продаж на маркетплейсе и не отображается в кредитной истории. Услуга будет особенно полезна продавцам, которые реализуют товары сезонного спроса или готовятся к периодам распродаж.

Предпринимателям критически важно иметь возможность пополнять запасы во время высоких сезонов, ведь от этого зависит рост оборотов и выручки.

Своевременное получение выручки

Получение выручки, как и любые финансовые операции, должно соответствовать регуляторным требованиям. Продавцы на Ozon могут переводить выручку на свои карты, открытые в любом банке, в том числе и Ozon Банке. Это прозрачная модель, поскольку предприниматели переводят официально заработанные средства.

Открытие расчетного счета в Ozon Банке бесплатно, как и стоимость обслуживания в рамках начального тарифа. Предприниматели могут переводить на свои счета без комиссии до 3 млн рублей, а тем, кому требуются безлимитные переводы, доступен отдельный тариф PRO. Чтобы пользование счетом было максимально комфортным, предпринимателям открывается доступ к чатам с покупателями и предоставляются скидки на другие финансовые сервисы.

Пользоваться расчетным счетом можно как для работы на маркетплейсе Ozon, так и за пределами платформы, если предприниматель хочет использовать разные счета для оплаты услуг разных контрагентов или получать все финансовые услуги «под ключ» на одной площадке.

Кроме того, задача маркетплейса — сделать процесс получения выручки удобным для бизнеса. По опыту Ozon, продавцы ценят гибкость в управлении финансами, поэтому площадка ввела возможность настраивать частоту получения выплат: дважды в месяц, ежедневно по рабочим днями или обращаться за досрочными выплатами в случае разовой потребности.

Получение выручки авансом

Каждый предприниматель стремится развивать свое дело и наращивать темпы роста. Однако он не может ждать, пока продаст все товары, чтобы закупить новые. Иначе продажи прекратятся, как только закончатся запасы на складе. Когда товары пользуются стабильно высоким спросом среди покупателей, продавцу крайне важно поддерживать достаточное количество продукции в наличии.

Для решения подобной задачи на Ozon появился сервис «Деньги до продаж». С его помощью предприниматели могут получить выручку авансом до того, как товары будут проданы, и закупить следующие партии. Кроме того, гибкости добавляет опция подписки: подключив ее, продавец сможет получать выплаты на регулярной основе.

Получение кредита на любые цели

Развитие бизнеса включает не только преодоление кассовых разрывов, оплату новых закупок, но и множество других целей, реализация которых требует дополнительного финансирования. В таких случаях предприниматели чаще всего обращаются за кредитами, но и здесь есть подводные камни.

Зачастую со сложностями в получении кредитов сталкивается небольшой бизнес. Если он существует менее полугода или бизнесмены собрали неполный пакет документов, то велик риск отказа со стороны кредитной организации. К тому же они не погружены в специфику работы продавцов и маркетплейсов, поэтому могут предложить не самые выгодные условия или продукты, которые не в полной мере отвечают потребностям предпринимателей.

Ozon знает своих продавцов и нюансы их работы с поставщиками и покупателями, поэтому выдает кредиты на основе хороших продаж, даже если продавцы работают на площадке три-четыре месяца.

Компания развивает собственную платежную инфраструктуру, использует аналитические инструменты в работе и может учесть продажи на других площадках, если предприниматель решит поделиться этими данными через API-ключ. Благодаря этому она может устанавливать более комфортные условия для предпринимателей.

Продавцы могут рассчитывать на финансирование до 300 млн рублей на срок до 18 месяцев и ставкой от 0,97% в месяц. Они предоставляют минимальный набор документов — от индивидуальных предпринимателей нужен только паспорт, все процессы идут онлайн, а средства выплачиваются за один день на расчетный счет, открытый в любом банке. При этом не требуется залог, и отсутствуют скрытые комиссии.

Будет проще

Непрерывный цикл продаж — залог успеха и роста продавцов, и маркетплейсы становятся полноценными помощниками, помогая решать различные финансовые проблемы. Ozon стремится поддерживать комфортную среду для продавцов на базе собственного финтех-направления и Ozon Банка, чтобы тарифы и условия оставались выгодными и комфортными, а сервисы — актуальными и доступными.

В результате каждый бизнес может найти подходящие сервисы: небольшим компаниям легче развиваться и последовательно расти, а крупные могут рассчитывать на гибкие решения, предоставляющие эффективную финансовую поддержку.

Фото на обложке: SaiArLawKa2 / Shutterstock

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