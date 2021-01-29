Привлекаем новых инвесторов и обходим конкурентов: секрет эффективного бизнес-плана

Хороший бизнес-план гарантирует успешное развитие. Он помогает получить более четкое представление об устойчивости компании, учесть все риски и привлечь инвесторов. Подробно рассмотрим, с чего стоит начать его написание, и узнаем, какой схемы лучше придерживаться.

Хороший бизнес-план (БП) содержит десятки и даже сотни страниц, а также включает множество графиков и финансовых прогнозов. На его написание потребуется много времени и усилий. Однако все это окупается как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Вот некоторые из преимуществ написания бизнес-плана.

Глубокое понимание потребностей местного рынка.

Знакомство с конкурентами.

Определение конкретных целей компании для всего персонала.

Привлечение посевных инвестиций и новых инвесторов.

Выявление недостатков проекта, таких как краткосрочное финансирование и чрезмерно оптимистичные сроки выполнения.

Помимо вышеперечисленных преимуществ, написание бизнес-плана дает еще один дополнительный бонус: помогает сосредоточиться на важном и усилить внимание к деталям.

Подробно рассмотрим структуру этого процесса.

Проведите анализ PESTEL

Основной смысл БП состоит в том, чтобы подробно разобраться в каждом аспекте бизнеса. Вам потребуется предвидеть все вопросы, которые могут возникнуть у заинтересованных сторон, и найти на них ответы.

Для этого можно воспользоваться анализом PESTEL, который учитывает пять аспектов внешней среды, представляющих риски для компании. В своем бизнес-плане попробуйте ответить на все вопросы ниже.

Политический (Political)

Какие политические риски есть в вашем регионе?

Какова вероятность возникновения волнений и нестабильности?

Как основные политические игроки оценивают вашу индустрию?

Как государство относится к новым и существующим инициативам?

Экономический (Economic)

Насколько прочна экономика?

Если ваша компания работает с несколькими валютами, то насколько устойчивы обменные курсы? Какие инструменты могут защитить бизнес в случае изменений?

Каковы тенденции местной покупательской способности и как она соотносится с ценой вашего продукта?

Какие трудности могут возникнуть при получении кредита?

Как обстоят дела с наймом местных жителей?

Какова динамика безработицы?

Какой политики в отношении найма и заработной платы придерживаются конкуренты?

Социальный (Social)

Какие культурные нормы приняты в вашем регионе и как они влияют на ваш продукт?

Как вы можете создать общую корпоративную культуру?

Какие преимущества приносит ваше предложение каждому поколению в отдельности?

Могут ли какие-либо текущие тенденции повлиять на успех вашего продукта?

Технологический (Technology)

В каком состоянии находится местная технологическая инфраструктура?

Представляют ли какие-либо новые технологии угрозу или возможности для вашего бизнеса?

Экологический (Environment)

Насколько оптимальны погодные и прочие условия окружающей среды для вашего предложения?

Насколько далеко вы находитесь от основных рынков?

Как отношение людей к экосистеме может затронуть вашу компанию?

Правовой (Legal)

Как трудовое законодательство влияет на отношения с персоналом?

Как закон о защите прав потребителей затрагивает отношения с клиентами?

Как торговые и договорные правила воздействуют на цепочку поставок?

Как коммерческие законы ограничивают заключение союзов с другими местными компаниями?

Следуйте структуре

В большинстве отраслей бизнес-план имеет одинаковую структуру и разделы. Ниже приведена общая схема, которую вы можете адаптировать под себя.

Постановка цели

Здесь вам нужно описать основную задачу вашего плана. Возможно, он написан для того, чтобы выполнить требования государственных органов, привлечь капитал, или же в качестве инструкции для будущей команды.

Бизнес

Описание: виды экономической деятельности, характеристики, источники дохода и прочее.

Сведения о местном рынке: анализ показателей вашей индустрии. Например, для сферы туризма нужно указать количество посетителей в определенном городе или стране. Если же ваша компания занимается платежами, определите число соответствующих транзакций в регионе.

Тенденции в отрасли: темпы роста, последние инновации и прогнозы на ближайшие годы.

Анализ рынка и конкуренции.

Сильные и слабые стороны конкурентов: список основных соперников на рынке и анализ их особенностей.

Преимущества и недостатки вашей компании.

Государственные требования и правила техники безопасности. Игнорирование требований правительства может помешать развитию бизнеса.

План продаж, схема операций и структура персонала

Расположение компании и относящихся к ней объектов.

Необходимый персонал, заработные платы и льготы.

Продажи: каналы сбыта и сети распределения.

Политика и стратегия ценообразования.

План предзапуска.

Финансовые данные

Основные акционеры и источник капитала.

Необходимое оборудование и услуги.

Первоначальный бухгалтерский отчет.

Краткосрочные прогнозы прибыли и убытков: по месяцам на первый год.

Среднесрочные прогнозы прибыли и убытков: со второго по четвертый год поквартально.

Предположения, на которых основаны прогнозы.

В последнем разделе укажите примечания об отказе от ответственности и любые другие дополнительные комментарии.

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