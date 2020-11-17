Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Эффективное продвижение в соцсетях: пять советов для предпринимателей

Истории
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Редактор

Ксения Самбулова

Начинающие предприниматели редко могут рассчитывать на органическое продвижение в социальных сетях. Сначала бизнес должен рассказать о себе и предложить пользователям способы решения их проблем. 

Искать целевую аудиторию и повышать узнаваемость бренда помогают рекламные кампании в социальных сетях. Предприниматель Кумар Арора дает пять советов для эффективного продвижения в соцсетях. 

Эффективное продвижение в соцсетях: пять советов для предпринимателей

Тщательно планируйте бюджет

Цель рекламной кампании — улучшить показатели проекта. Это может быть увеличение количества клиентов или рост выручки. Бизнес должен стремиться к максимально высоким коэффициентам рентабельности и окупаемости затрат на рекламу. 

Перед запуском рекламной кампании определите, какой бюджет необходим для эффективного продвижения. Как правило, малый и средний бизнес направляет в целом на маркетинг 10–15% доходов. 

Учитывайте детали

Соцсети позволяют показывать рекламу конкретным людям: например, жителям конкретного района или пользователям с собаками.

Воспользуйтесь фильтрами в рекламном кабинете, чтобы охватить целевую аудиторию и не тратить деньги на показы остальным пользователям.

Если у вас парикмахерская в Химках, вряд ли стоит показывать рекламу жителям Люблино. 

Как узнать своего клиента и заработать на этом деньги

Анализируйте пользовательскую аудиторию

Для правильной настройки таргетинга в социальных сетях необходимо составить портрет потребителя. В этом помогут несколько вопросов: 

  • кто мой клиент?
  • где он живет/покупает продукты/работает?
  • что ему интересно?
  • как я могу решить его проблемы?  

Регулярно анализируйте информацию о целевой аудитории и при необходимости корректируйте стратегию продвижения. Так вы сможете запускать успешные кампании в социальных сетях. 

Используйте наиболее подходящие площадки

В зависимости от специфики бизнеса рекламные кампании в разных соцсетях будут иметь разные результаты. Проанализируйте, какие площадки лучше всего подойдут для продвижения ваших товаров и услуг. 

При этом учитывайте объем работы, который требуется для создания контента. В Instagram необходимы фотографии и иллюстрации, в Facebook иногда приходится редактировать видео. Если не знаете, с чего начать, попробуйте инструменты для управления несколькими соцсетями сразу, например Hootsuite

Измеряйте эффективность рекламных кампаний

Кроме количества показов и уровня вовлеченности в социальных сетях стоит следить за влиянием рекламы на динамику заказов и продаж. Для этого необходима обратная связь от пользователей: спросите, как клиенты узнали о вас и что их привлекло. Информация об эффективности рекламы в соцсетях поможет оценить правильность стратегии продвижения.

Фото: sitthiphong / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2020

КБШЖДХКТН

18 ноября 2020

Hack Life

19 ноября 2020

Tagline Awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма