Эффективное продвижение в соцсетях: пять советов для предпринимателей

Искать целевую аудиторию и повышать узнаваемость бренда помогают рекламные кампании в социальных сетях. Предприниматель Кумар Арора дает пять советов для эффективного продвижения в соцсетях.

Начинающие предприниматели редко могут рассчитывать на органическое продвижение в социальных сетях. Сначала бизнес должен рассказать о себе и предложить пользователям способы решения их проблем.

Тщательно планируйте бюджет

Цель рекламной кампании — улучшить показатели проекта. Это может быть увеличение количества клиентов или рост выручки. Бизнес должен стремиться к максимально высоким коэффициентам рентабельности и окупаемости затрат на рекламу.

Перед запуском рекламной кампании определите, какой бюджет необходим для эффективного продвижения. Как правило, малый и средний бизнес направляет в целом на маркетинг 10–15% доходов.

Учитывайте детали

Соцсети позволяют показывать рекламу конкретным людям: например, жителям конкретного района или пользователям с собаками.

Воспользуйтесь фильтрами в рекламном кабинете, чтобы охватить целевую аудиторию и не тратить деньги на показы остальным пользователям.

Если у вас парикмахерская в Химках, вряд ли стоит показывать рекламу жителям Люблино.

Анализируйте пользовательскую аудиторию

Для правильной настройки таргетинга в социальных сетях необходимо составить портрет потребителя. В этом помогут несколько вопросов:

кто мой клиент?

где он живет/покупает продукты/работает?

что ему интересно?

как я могу решить его проблемы?

Регулярно анализируйте информацию о целевой аудитории и при необходимости корректируйте стратегию продвижения. Так вы сможете запускать успешные кампании в социальных сетях.

Используйте наиболее подходящие площадки

В зависимости от специфики бизнеса рекламные кампании в разных соцсетях будут иметь разные результаты. Проанализируйте, какие площадки лучше всего подойдут для продвижения ваших товаров и услуг.

При этом учитывайте объем работы, который требуется для создания контента. В Instagram необходимы фотографии и иллюстрации, в Facebook иногда приходится редактировать видео. Если не знаете, с чего начать, попробуйте инструменты для управления несколькими соцсетями сразу, например Hootsuite.

Измеряйте эффективность рекламных кампаний

Кроме количества показов и уровня вовлеченности в социальных сетях стоит следить за влиянием рекламы на динамику заказов и продаж. Для этого необходима обратная связь от пользователей: спросите, как клиенты узнали о вас и что их привлекло. Информация об эффективности рекламы в соцсетях поможет оценить правильность стратегии продвижения.