Эффективное продвижение в соцсетях: пять советов для предпринимателей

Начинающие предприниматели редко могут рассчитывать на органическое продвижение в социальных сетях. Сначала бизнес должен рассказать о себе и предложить пользователям способы решения их проблем.
Искать целевую аудиторию и повышать узнаваемость бренда помогают рекламные кампании в социальных сетях. Предприниматель Кумар Арора дает пять советов для эффективного продвижения в соцсетях.
Тщательно планируйте бюджет
Цель рекламной кампании — улучшить показатели проекта. Это может быть увеличение количества клиентов или рост выручки. Бизнес должен стремиться к максимально высоким коэффициентам рентабельности и окупаемости затрат на рекламу.
Перед запуском рекламной кампании определите, какой бюджет необходим для эффективного продвижения. Как правило, малый и средний бизнес направляет в целом на маркетинг 10–15% доходов.
Учитывайте детали
Соцсети позволяют показывать рекламу конкретным людям: например, жителям конкретного района или пользователям с собаками.
Воспользуйтесь фильтрами в рекламном кабинете, чтобы охватить целевую аудиторию и не тратить деньги на показы остальным пользователям.
Если у вас парикмахерская в Химках, вряд ли стоит показывать рекламу жителям Люблино.
Анализируйте пользовательскую аудиторию
Для правильной настройки таргетинга в социальных сетях необходимо составить портрет потребителя. В этом помогут несколько вопросов:
- кто мой клиент?
- где он живет/покупает продукты/работает?
- что ему интересно?
- как я могу решить его проблемы?
Регулярно анализируйте информацию о целевой аудитории и при необходимости корректируйте стратегию продвижения. Так вы сможете запускать успешные кампании в социальных сетях.
Используйте наиболее подходящие площадки
В зависимости от специфики бизнеса рекламные кампании в разных соцсетях будут иметь разные результаты. Проанализируйте, какие площадки лучше всего подойдут для продвижения ваших товаров и услуг.
При этом учитывайте объем работы, который требуется для создания контента. В Instagram необходимы фотографии и иллюстрации, в Facebook иногда приходится редактировать видео. Если не знаете, с чего начать, попробуйте инструменты для управления несколькими соцсетями сразу, например Hootsuite.
Измеряйте эффективность рекламных кампаний
Кроме количества показов и уровня вовлеченности в социальных сетях стоит следить за влиянием рекламы на динамику заказов и продаж. Для этого необходима обратная связь от пользователей: спросите, как клиенты узнали о вас и что их привлекло. Информация об эффективности рекламы в соцсетях поможет оценить правильность стратегии продвижения.
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