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Истории

Новая жизнь: майнеры криптовалют занимают старые электростанции и ангары в США

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Криптовалютный бум нашел новое неожиданное применение невостребованным производственным площадкам: их превращают в масштабные криптофермы. Особенно много подходящих локаций в США: энтузиасты начали прибывать сюда еще до того, как Китай ввел запрет на майнинг биткоина. Однако статус крупнейшего центра майнинга в мире имеет не только положительные стороны.

Новая жизнь: майнеры криптовалют занимают старые электростанции и ангары в США

В Аппалачских горах неподалеку от города Марбл, Северная Каролина, находится фабрика, где раньше производили ткань для джинсов Levi’s. В 1960-х годах Леви Страусс построил много таких заводов на американском Юге. А в 1990-х и начале 2000-х годов производство было перенесено за рубеж, и большинство фабрик были закрыты. Это здание в Северной Каролине пустовало почти два десятилетия. Затем сюда пришли майнеры.

В 2017 году Дарин Файнштейн основал Core Scientific. Сейчас это одна из крупнейших майнинговых компаний в Северной Америке. В то время компания только готовилась открыть первый объект. Он рассказывает, что пришлось просмотреть более 500 площадок, пока не была найдена та, что соответствовала бы всем требованиям.

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Прежде всего, требовалась недорогая энергия. Это означало, что площадка должна располагаться в сельской местности, где электричество, как правило, дешевле. Также хотелось, чтобы там уже была инфраструктура, подходящая для майнинга. В идеале искали большое пустое здание, которое можно заполнить компьютерами, с вентиляцией для термодинамического охлаждения и территорией, которая позволит расширить помещение.

На заброшенной фабрике Levi's было все вышеперечисленное. В просторном здании можно было разместить множество машин, но его основным достоинством была близость к нескольким гидроэлектростанциям. Они питали фабрику, но редко использовались после того, как Levi’s покинула город. Такие бездействующие объекты — именно то, что нужно майнерам. Поэтому Core Scientific купила старую фабрику и наполнила ее техникой.

майнинг, криптоферма, добыча биткоинов, мужчина с ноутбуком

Фото в тексте: bbernard / Shutterstock

За последний год стоимость криптовалют взлетела, что спровоцировало появление новых монет, бешеную популярность NFT и спрос на майнинг, а также создало целый сектор на рынке недвижимости — бывшие промплощадки, которые можно преобразовать для добычи монет. Майк Кольер — CEO Foundry, которая консультирует других майнеров и помогает им с покупкой оборудования. По его словам, оборудования вполне достаточно, но подключить его некуда.

Множество бывших фабрик сейчас принадлежат девелоперам, которые скупили их по низкой цене после закрытия и теперь перепродают их с прибылью. Койлер рассказывает: «Нам звонят даже из Нью-Гэмпшира и Вермонта. Они владеют, скажем, обанкротившейся бумажной фабрикой и спрашивают: "У меня есть бумажная фабрика и никто не хочет сюда приезжать, могу я устроить там ферму для майнинга?"».

Многие ищут примерно то же, что Файнштейн нашел в Северной Каролине: неиспользуемые площадки, дешевую землю и инфраструктуру, которым легко дать новое применение. Особенно привлекательны старые фабрики, потому что промышленные процессы имеют нечто общее с майнингом.

«Нужно, чтобы в здание поступало много воздуха и чтобы из него выходило много воздуха, поэтому, как правило, открывают боковые стены и устраивают вентиляцию на крыше, — говорит Кольер. — Вот почему некоторые места, такие как старые заводы Alcoa, пользуются большой популярностью. Это очень масштабные здания с большим количеством электрической инфраструктуры, которые спроектированы для отвода тепла, поэтому они хорошо подходят для майнинга».

Это не только текстильные фабрики или алюминиевые заводы. Криптовалюты добывают по всей территории США — бывшем сталелитейном заводе в Калверт-Сити, Кентукки, старом производственнном здании Gateway Computer в Южной Дакоте, электростанции в Хардине, Монтана, самолетном ангаре в Биг-Спринг, Техас, и даже фруктовых складах в Восточном Вашингтоне. Кажется, призраки американской промышленности вновь обретают жизнь.

майнинг, криптоферма, добыча биткоинов

Фото в тексте: Compute North

Но далеко не все жители и местные чиновники приветствуют криптомайнеров. Их беспокоят затраты на электроэнергию и ее потребление, а также другие возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за стремительного развития отрасли. Эти опасения не совсем новы: Восточный Вашингтон стал эпицентром майнинга в США в 2018 году, во время последнего пузыря биткойнов, и спустя несколько месяцев несколько городов и округов ввели мораторий на запуск новых криптоферм.

Теперь некоторые власти и жители Нью-Йорка вновь испытывают недоверие. Благодаря местным гидроэлектростанциям Фингер-Лейкс стал очередным центром недорогого электричества. Там расположены по меньшей мере два майнинговых комплекса. Один из них, Greenidge Generation, был запущен в 2020 году на старой электростанции, которая первоначально работала на угле, но в 2017 году была переведена на природный газ. Другой расположен в Массене, штат Нью-Йорк.

В начале мая некоторые местные чиновники забеспокоились, что криптофермы и их выбросы могут усугубить климатический кризис. Представитель Ассамблеи штата Анна Келлес разработала законопроект о трехлетнем моратории на создание новых криптоферм в штате и требовании проводить государственную оценку последствий для окружающей среды.

Свои опасения и у местных жителей: в начале июня радиостанция WRFI сообщила, что 200 человек собрались у регионального офиса Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк в знак протеста против проекта Greenidge Generation.

У них есть вполне конкретные причины для беспокойства, например, потенциальное потепление озера Сенека, куда будет сливаться вода, нагретая из-за майнинга, а также более общие проблемы — выбросы углерода и нагрузка на энергосети. По одной из оценок, биткоин потребляет больше электричества, чем Австрия. Критики полагают, что даже инвестиции в углеродные компенсации не повлияют на альтернативные издержки.

Келлес также беспокоится, что количество криптоферм будет расти. «Если посмотреть на список законсервированных электростанций, они находятся в Квинсе, Саффолк, по всему Фингер-Лейкс и Лонг-Айленду, — говорит она. — Не везде будет инфраструктура для майнинга криптовалют, но там есть потенциал».

В июне законопроект о моратории не был принят, и в Нью-Йорке действительно появилось больше криптоферм. В марте компания Digihost приобрела завод природного газа мощностью в 60 МВт недалеко от Буффало за $3,5 млн и планирует использовать его для майнинга.

ангары, добыча биткоинов, майнинг

Фото в тексте: Compute North

Несмотря на опасения, высказанные законодателями и экологическими группами, многие штаты стремятся привлечь майнеров.
  • Северная Дакота и Вайоминг приняли законы, предоставляющие налоговые льготы производителям нефти, которые поставляют криптофермам попутный газ, а не сжигают его.
  • Губернатор Кентукки недавно ввел налоговые льготы для всех майнеров, приезжающих в штат.
  • Губернатор Техаса Грег Эбботт недавно подписал закон, который признает правовой статус криптовалют и права тех, кто ими владеет.
Таким образом эти республиканские штаты посылают сигнал: здесь приветствуются майнеры.

Compute North, специализирующаяся на разработке помещений для добычи криптовалют, уже имеет предприятие в Техасе, расположенное в бывшем ангаре для самолетов времен Второй мировой войны. CEO компании Дейв Перрилл отмечает, что многие из текущих проектов находятся в штате. Благодаря низкой стоимости электричества и множеству замороженных предприятий это один из самых удобных для криптодобычи штатов.

У Compute North есть и другие центры, работающие в Южной Дакоте и Небраске. Еще 40 площадок сейчас находятся на стадии строительства.

Тем не менее, для масштабной добычи криптовалют существуют препятствия. Одно из них — ажиотаж на рынке недвижимости. Вместо того, чтобы искать заброшенные здания, некоторые клиенты вместо этого приезжают на Север, чтобы найти готовые модульные шахтные площадки, построенные в транспортных контейнерах, которые можно разместить где угодно рядом с источником дешевой энергии.

Одна из таких работает в Керни, Небраска. Это набор модернизированных грузовых контейнеров посреди пустого зеленого поля.

Но гонка за постиндустриальным пространством все еще продолжается. Кольер сказал, что он регулярно получает несколько электронных писем в день от майнеров, у которых есть оборудование, с просьбами посоветовать, как его разместить. «Все бегают вокруг, смотрят на разные места и спрашивают: "Как превратить это в объект для добычи биткоинов?"», — говорит он.

Источник.

Фото на обложке: SvedOliver / Shutterstock

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