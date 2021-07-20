Новая жизнь: майнеры криптовалют занимают старые электростанции и ангары в США

Криптовалютный бум нашел новое неожиданное применение невостребованным производственным площадкам: их превращают в масштабные криптофермы. Особенно много подходящих локаций в США: энтузиасты начали прибывать сюда еще до того, как Китай ввел запрет на майнинг биткоина. Однако статус крупнейшего центра майнинга в мире имеет не только положительные стороны.

В Аппалачских горах неподалеку от города Марбл, Северная Каролина, находится фабрика, где раньше производили ткань для джинсов Levi’s. В 1960-х годах Леви Страусс построил много таких заводов на американском Юге. А в 1990-х и начале 2000-х годов производство было перенесено за рубеж, и большинство фабрик были закрыты. Это здание в Северной Каролине пустовало почти два десятилетия. Затем сюда пришли майнеры.

В 2017 году Дарин Файнштейн основал Core Scientific. Сейчас это одна из крупнейших майнинговых компаний в Северной Америке. В то время компания только готовилась открыть первый объект. Он рассказывает, что пришлось просмотреть более 500 площадок, пока не была найдена та, что соответствовала бы всем требованиям.

Прежде всего, требовалась недорогая энергия. Это означало, что площадка должна располагаться в сельской местности, где электричество, как правило, дешевле. Также хотелось, чтобы там уже была инфраструктура, подходящая для майнинга. В идеале искали большое пустое здание, которое можно заполнить компьютерами, с вентиляцией для термодинамического охлаждения и территорией, которая позволит расширить помещение.

На заброшенной фабрике Levi's было все вышеперечисленное. В просторном здании можно было разместить множество машин, но его основным достоинством была близость к нескольким гидроэлектростанциям. Они питали фабрику, но редко использовались после того, как Levi’s покинула город. Такие бездействующие объекты — именно то, что нужно майнерам. Поэтому Core Scientific купила старую фабрику и наполнила ее техникой.

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За последний год стоимость криптовалют взлетела, что спровоцировало появление новых монет, бешеную популярность NFT и спрос на майнинг, а также создало целый сектор на рынке недвижимости — бывшие промплощадки, которые можно преобразовать для добычи монет. Майк Кольер — CEO Foundry, которая консультирует других майнеров и помогает им с покупкой оборудования. По его словам, оборудования вполне достаточно, но подключить его некуда.

Множество бывших фабрик сейчас принадлежат девелоперам, которые скупили их по низкой цене после закрытия и теперь перепродают их с прибылью. Койлер рассказывает: «Нам звонят даже из Нью-Гэмпшира и Вермонта. Они владеют, скажем, обанкротившейся бумажной фабрикой и спрашивают: "У меня есть бумажная фабрика и никто не хочет сюда приезжать, могу я устроить там ферму для майнинга?"».

Многие ищут примерно то же, что Файнштейн нашел в Северной Каролине: неиспользуемые площадки, дешевую землю и инфраструктуру, которым легко дать новое применение. Особенно привлекательны старые фабрики, потому что промышленные процессы имеют нечто общее с майнингом.

«Нужно, чтобы в здание поступало много воздуха и чтобы из него выходило много воздуха, поэтому, как правило, открывают боковые стены и устраивают вентиляцию на крыше, — говорит Кольер. — Вот почему некоторые места, такие как старые заводы Alcoa, пользуются большой популярностью. Это очень масштабные здания с большим количеством электрической инфраструктуры, которые спроектированы для отвода тепла, поэтому они хорошо подходят для майнинга».

Это не только текстильные фабрики или алюминиевые заводы. Криптовалюты добывают по всей территории США — бывшем сталелитейном заводе в Калверт-Сити, Кентукки, старом производственнном здании Gateway Computer в Южной Дакоте, электростанции в Хардине, Монтана, самолетном ангаре в Биг-Спринг, Техас, и даже фруктовых складах в Восточном Вашингтоне. Кажется, призраки американской промышленности вновь обретают жизнь.

Фото в тексте: Compute North

Но далеко не все жители и местные чиновники приветствуют криптомайнеров. Их беспокоят затраты на электроэнергию и ее потребление, а также другие возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за стремительного развития отрасли. Эти опасения не совсем новы: Восточный Вашингтон стал эпицентром майнинга в США в 2018 году, во время последнего пузыря биткойнов, и спустя несколько месяцев несколько городов и округов ввели мораторий на запуск новых криптоферм.

Теперь некоторые власти и жители Нью-Йорка вновь испытывают недоверие. Благодаря местным гидроэлектростанциям Фингер-Лейкс стал очередным центром недорогого электричества. Там расположены по меньшей мере два майнинговых комплекса. Один из них, Greenidge Generation, был запущен в 2020 году на старой электростанции, которая первоначально работала на угле, но в 2017 году была переведена на природный газ. Другой расположен в Массене, штат Нью-Йорк.

В начале мая некоторые местные чиновники забеспокоились, что криптофермы и их выбросы могут усугубить климатический кризис. Представитель Ассамблеи штата Анна Келлес разработала законопроект о трехлетнем моратории на создание новых криптоферм в штате и требовании проводить государственную оценку последствий для окружающей среды.

Свои опасения и у местных жителей: в начале июня радиостанция WRFI сообщила, что 200 человек собрались у регионального офиса Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк в знак протеста против проекта Greenidge Generation.

У них есть вполне конкретные причины для беспокойства, например, потенциальное потепление озера Сенека, куда будет сливаться вода, нагретая из-за майнинга, а также более общие проблемы — выбросы углерода и нагрузка на энергосети. По одной из оценок, биткоин потребляет больше электричества, чем Австрия. Критики полагают, что даже инвестиции в углеродные компенсации не повлияют на альтернативные издержки.

Келлес также беспокоится, что количество криптоферм будет расти. «Если посмотреть на список законсервированных электростанций, они находятся в Квинсе, Саффолк, по всему Фингер-Лейкс и Лонг-Айленду, — говорит она. — Не везде будет инфраструктура для майнинга криптовалют, но там есть потенциал».

В июне законопроект о моратории не был принят, и в Нью-Йорке действительно появилось больше криптоферм. В марте компания Digihost приобрела завод природного газа мощностью в 60 МВт недалеко от Буффало за $3,5 млн и планирует использовать его для майнинга.

Фото в тексте: Compute North

Несмотря на опасения, высказанные законодателями и экологическими группами, многие штаты стремятся привлечь майнеров.

Северная Дакота и Вайоминг приняли законы, предоставляющие налоговые льготы производителям нефти, которые поставляют криптофермам попутный газ, а не сжигают его.

Губернатор Кентукки недавно ввел налоговые льготы для всех майнеров, приезжающих в штат.

Губернатор Техаса Грег Эбботт недавно подписал закон, который признает правовой статус криптовалют и права тех, кто ими владеет. Таким образом эти республиканские штаты посылают сигнал: здесь приветствуются майнеры. Таким образом эти республиканские штаты посылают сигнал: здесь приветствуются майнеры.

Compute North, специализирующаяся на разработке помещений для добычи криптовалют, уже имеет предприятие в Техасе, расположенное в бывшем ангаре для самолетов времен Второй мировой войны. CEO компании Дейв Перрилл отмечает, что многие из текущих проектов находятся в штате. Благодаря низкой стоимости электричества и множеству замороженных предприятий это один из самых удобных для криптодобычи штатов.

У Compute North есть и другие центры, работающие в Южной Дакоте и Небраске. Еще 40 площадок сейчас находятся на стадии строительства.

Тем не менее, для масштабной добычи криптовалют существуют препятствия. Одно из них — ажиотаж на рынке недвижимости. Вместо того, чтобы искать заброшенные здания, некоторые клиенты вместо этого приезжают на Север, чтобы найти готовые модульные шахтные площадки, построенные в транспортных контейнерах, которые можно разместить где угодно рядом с источником дешевой энергии.

Одна из таких работает в Керни, Небраска. Это набор модернизированных грузовых контейнеров посреди пустого зеленого поля.

Но гонка за постиндустриальным пространством все еще продолжается. Кольер сказал, что он регулярно получает несколько электронных писем в день от майнеров, у которых есть оборудование, с просьбами посоветовать, как его разместить. «Все бегают вокруг, смотрят на разные места и спрашивают: "Как превратить это в объект для добычи биткоинов?"», — говорит он.

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