В Москве открылся набор на предоставление грантов бизнес-ангелам

Бизнес-ангелы смогут компенсировать до половины средств, вложенных в стартапы и технологические компании Москвы. Максимальный размер гранта — 10 млн рублей. Прием заявок открыт до 31 декабря на платформе i.moscow .

Несмотря на общее снижение объема венчурного инвестирования в столице и по всей стране, за первые девять месяцев 2023 года лидеры по объему инвестиций — бизнес-ангелы. На них приходится более половины инвестиций по количеству и объему сделок.

«Развитие венчурного сообщества — одно из приоритетных направлений инновационной политики Москвы. Кроме программ, направленных на подготовку квалифицированных инвесторов, Правительство Москвы готово оказать им финансовую помощь. Новый грант позволит бизнес-ангелам частично компенсировать вложения в технологические проекты. Для этого город выделил 300 млн рублей. Рассчитываем, что эта мера поддержки стимулирует рост инвесторской активности и, как результат, развитие рынка инноваций, которое невозможно без привлечения в технологичные проекты венчурного капитала», — рассказала глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Получить грант могут инвесторы с гражданством РФ, достигшие 18 лет и вложившие средства в компании, включенные в столичный Реестр стартапов и технологических компаний. Для этого компании должны соответствовать двум из трех критериев: иметь портфель прав на результаты интеллектуальной деятельности, привлечь венчурные инвестиции за последние пять лет или осуществить инвестиции в НИОКР.

Грант компенсирует до 50% вложений в проект, но не более 10 млн рублей. Еще одно условие — ограничение размера гранта по сумме уплаченного инвестором НДФЛ в течение трех лет, предшествующих году подачи заявки. При этом объем инвестиций в стартап должен составлять не менее 500 тысяч рублей.

Для получения компенсации инвестору необходимо через личный кабинет на i.moscow подтвердить факт вложения денежных средств в стартап в одной из трех форм: инвестиции в уставный капитал путем приобретения доли, путем внесения вклада в имущество или на основании договора конвертируемого займа. Также потребуется согласование заявки стартапом — оно оформляется в электронном виде через личный кабинет участника Московского инновационного кластера.

Московский инновационный кластер способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице: разработке и внедрению инновационных технологий, обеспечению научно-технической и производственной кооперации, эффективному взаимодействию всех участников инновационной экосистемы Москвы. В состав кластера входит более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России.

Программа возмещения инвестиций бизнес-ангелам — это поддержка частных инвесторов, направленная на развитие столичного венчурного рынка. Также она усилит взаимодействие между бизнес-ангелами и участниками Реестра.

Фото на обложке и в тексте: Департамент Предпринимательства и инновационного развития