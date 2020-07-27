Четыре простых способа улучшить настроение

Отсутствие вдохновения и мотивации — это часть жизни. Время от времени с этим состоянием сталкиваются практически все. Хорошая новость состоит в том, что человек может влиять на свое настроение — небольшие изменения в распорядке дня помогут почувствовать себя бодрее.

Начните день со спорта

Короткая утренняя тренировка — отличный способ настроиться на продуктивный день. Пробежка, прыжки и отжимания, приседания и подтягивание, катание на велосипеде или даже прогулка с собакой по окрестностям — формат активности может быть практически любым. Даже занятие продолжительностью 10 минут может существенно улучшить настроение человека — главное, чтобы в результате удалось увеличить частоту сердечных сокращений. Физическая нагрузка повышает уровень серотонина и дофамина в крови. Эти гормоны помогут уменьшить стресс и подготовиться к напряженному рабочему дню.

Кроме того, тренировка позволяет с самого утра почувствовать, что вы сделали что-то хорошее и полезное для себя. Для достижения отличных результатов выбирайте упражнения, которые вам по силам, и не заставляйте себя делать то, что вам не нравится.

Наведите порядок

Беспорядок раздражает, отвлекает и отнимает силы. Неорганизованный быт может стать причиной стресса, который в свою очередь ухудшает сон, негативно влияет на продуктивность и состояние здоровья в целом.

Причем беспорядок может быть не только в вещах, но и в компьютере (например, гигабайты неразобранных фотографий на разных устройствах), делах или даже в мыслях. Исследования показывают, что все это вредит психическому здоровью человека, тогда как наведение порядка напротив повышает стрессоустойчивость.

Найдите каждой вещи подходящее место. Не стремитесь довести все до идеала за один день — лучше действовать постепенно, но неуклонно. Например, выделяйте по 10 минут в день, чтобы разобрать одну полку в шкафу или привести в порядок рабочий стол.

«Оставляйте только те вещи, которые вас радуют, и решительно избавляйтесь от всего остального. Наведение порядка в доме способствует обновлению в жизни», — считает Мари Кондо, автор книги «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни».

«Вещи нужно разделить на три категории: то, что используется сейчас; то, что используется регулярно в течение определенного времени; то, что нужно хранить вечно. Все остальное можно выбросить», — пишет она в своей книге.

Организовав свое жизненное пространство, люди чувствуют себя гораздо счастливее. Сам вид аккуратной стопки вещей на полке уже способен поднять настроение.

Доктор философии и автор книги «Сверхчувствительная натура» Элейн Арон считает, что «даже иллюзии порядка достаточно, чтобы успокоить ум».

Избавьтесь от беспорядка, и вы сами заметите, что начали чувствовать себя лучше.

Запишите три радостных момента прошедшего дня

Вспомните, что хорошего случилось с вами сегодня. Этот простой вопрос поможет сосредоточиться на приятных моментах, которые случаются в вашей жизни каждый день.

Мартин Селигман, доктор философии, широко известный как основатель позитивной психологии, высоко оценивает эффективность этого упражнения. Он называет его «Три благословения», заявляет, что этот метод помогает в борьбе с депрессией, и подтверждает свои слова массой исследований.

Доктор Сьюзен Биали также поддерживает такой подход:

«В конце дня вспомните о трех моментах, которые вас порадовали — неважно, были это мелочи жизни или более значительные события — и попытайтесь вновь испытать это чувство», — советует она.

Этот небольшой ритуал может стать приятным завершением дня. По словам Биали, повторное переживание приятных моментов помогает продлить радость от них и повышает настроение, а также фокусирует внимание на позитивном опыте, отвлекая от негативного.

Займитесь любимым делом

Иногда для того, что улучшить настроение, нужно начать делать что-то для души. Освободите час времени утром или после работы и потратьте его на то, чем давно хотели заняться. Гарантированная возможность провести час за любимым делом будет улучшать настроение день за днем.

Начните с чего-то простого и приятного, чтобы избавиться от ощущения рутины. Благодаря регулярным усилиям хобби может со временем может перерасти в серьезный проект. Возможно, его результатом станет написание книги, создание блога, изучение нового языка или запуск бизнеса.

Сложно получать максимальную отдачу от жизни, находясь в плохом настроении. Несколько простых изменений помогут исправить этот факт и вернуть отличное самочувствие.

Источник.