Японский аппарат Hakuto-R доставит на Луну ровер из ОАЭ и робота-трансформера

Сегодня, 25 апреля, лунный аппарат Hakuto-R, разработанный японской компанией ispace, должен совершить посадку на Луну. Аппарат был запущен 11 декабря 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX. Планируется, что он начнет приземляться в 18:40 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет по ссылке .

Hakuto-R начнет посадку с высоты около 100 км над поверхностью Луны, где сейчас вращается на круговой орбите. Аппарат запустит главный двигатель и выполнит предварительно запрограммированные команды, в ходе чего отрегулирует свое положение относительно поверхности Луны и замедлится, чтобы совершить мягкую посадку. Процесс должен занять около часа.

Ispace, разработчик Hakuto-R, базируется в Токио и был основан в 2010 году в рамках конкурса Google Lunar XPrize. Цель компании — создавать посадочные модули и луноходы и, в конечном итоге, предоставлять недорогие лунные транспортные услуги.

Hakuto-R был запущен 11 декабря 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX. Посадочный модуль доставляет на Луну несколько аппаратов, в том числе ровер Rashid, разработанный в ОАЭ, и робот-трансформер SORA-Q от Японского агентства аэрокосмических исследований и производителя детских игрушек Tomy.

На данный момент лишь несколько стран высадились на Луну, и пока ни одна частная компания не справилась с этой задачей. В 2019 году в ходе первой частной миссии израильский аппарат «Берешит» разбился о поверхность Луны при посадке. В случае успеха ispace войдет в историю.

Это одна из нескольких частных попыток, частично спонсируемых NASA в рамках программы Commercial Lunar Payload Services, которая приобретает лунный транспорт у частных компаний. Этим летом свои аппараты могут запустить две американские компании, Astrobotic и Intuitive Machines.

Ispace сотрудничает с американской некоммерческой организацией Draper Laboratory и также стремится попасть в программу Commercial Lunar Payload Services. Недавно команда Draper Laboratory выиграла свой первый контракт с NASA, в рамках которого отправит научную аппаратуру к южному полюсу Луны в 2025 году.

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