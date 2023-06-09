3 совета, которые помогут решиться на карьерные изменения и не пожалеть

Довольно много людей хотели бы найти новую работу, но далеко не все на это решаются. Одна из распространенных причин — страх неизвестности: что, если на новом месте будет хуже? Исследователи рассказали, как карьерные перемены влияют на наш уровень счастья и какую стратегию выбрать, чтобы избежать разочарования.

Страх неизвестности — мощная эмоция, которая способна затмить другие. Дело в том, что эволюционно она была крайне важна для нашего выживания. Наши предки передали свои гены по наследству, потому что они не говорили: «Я не знаю, что это за грибы, но готов поспорить, что они вкусные!».

Возможно, вы знаете, что хотели бы сменить род деятельности, но варианты похожи на грибы неизвестного происхождения. Побеждает безопасный вариант, и вы остаетесь на текущей работе. Это может вызывать большое разочарование и неудовлетворенность. Но исследования, посвященные смене работы, указывают на тренды, которые помогают принять решение, снизить неопределенность и скорректировать ожидания.

Смена работы времененно повышает удовлетворенность

Исследования, проведенные во многих отраслях промышленности и странах, нашли, что люди, меняющие работу, совершенно по-разному испытывают счастье. Хорошая новость в том, что удовлетворенность работой обычно действительно повышается.

Согласно статье из недавнего выпуска Journal of Organizational Behavior, ученые обнаружили, что люди, сменившие работу, оценили свою удовлетворенность старой работой примерно на 4,5 балла по шкале от 1 до 7; когда они приступили к новой работе, этот показатель вырос примерно до 6, и этот рейтинг сохранялся на протяжении шести недель.

Вот как долго длился медовый месяц. На этой точке удовлетворенность работой начинала падать, и так продолжалось примерно 5 месяцев. В среднем через 6 месяцев происходил перелом в зависимости от «карьерной ориентации» человека, сменившего работу:

люди, которые считают себя ответственными за управление своей карьерой и в основном думают о собственной выгоде, сохраняют более низкий уровень удовлетворенности — около 5,5 из 7;

те, кто ориентирован на организацию, считают приоритетными лояльность и безопасность, а свою личную карьеру видят как часть чего-то большего, спустя 6 месяцев вновь испытывают большую удовлетворенность.

Ученые не отслеживали, что произошло после, но разумно предположить, что люди, ориентированные на себя, продолжали испытывать меньшее удовлетворение, а люди, ориентированные на организацию, — большее.

В конце концов, нам известно, что первая группа сообщила о намерении уйти с новой работы значительно раньше, чем вторая. Карьеристы, ориентированные на себя, в большей степени увольняются и меньше удовлетворены работой, чем те, кто ориентирован на организацию.

Счастливые люди легче адаптируются к новой работе

Вторая закономерность, выявленная в исследованиях по всему миру, заключается в том, что те, кто в целом являются более счастливыми людьми, более адаптируемы в своей карьере.

На самом деле, счастье — наиболее значимый показатель того, человек справится с такими профессиональными изменениями, как увеличение ответственности и требований к навыкам, и извлечет из них максимум пользы.

Другими словами, люди, которые в целом более счастливы, более удовлетворены сменой работы, чем более несчастливые. Исследователи также отмечают, что успех в карьере может быть тесно связан с поддержанием здорового баланса между работой и личной жизнью, что, конечно же, является ключом к личной самореализации.

Человек больше доволен изменениями, если инициировал их сам

Третья закономерность в данных касается факторов «толчка» и «скачка» в занятости.

Ученые, опубликовавшие в 2017 году статью в International Journal of Aging and Human Development, обнаружили, что люди были более довольны переменами в карьере, если меняли работу по собственной воле, в отличие от тех, кто был уволен и вынужден искать новую работу. Это не слишком удивительно, но это указывает, что в ситуации неопределенности людям стоит действовать проактивно.

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Если вы подумываете о смене работы или карьеры, но страх неизвестности вас парализует, ознакомьтесь со следующими советами. Как считают исследователи, они помогут справиться с беспокойством, но в то же время удержат от нереалистичных желаний и опрометчивых решений.

1. Управляйте ожиданиями

Мы уже видели, что смена работы обычно повышает удовлетворенность, но большая его часть может исчезнуть довольно быстро — в течение нескольких месяцев, особенно если человек не слишком ориентирован на организацию. Поэтому приучите себя быть реалистом: скорее всего, перемены не ухудшат ваше положение. Однако романтизировать их не стоит.

Слишком высокие ожидания приведут к разочарованию. Человек будет вновь и вновь оказываться на рынке труда, застревая в круговороте несбывшихся надежд.

2. В первую очередь ищите счастье вне работы

Помните, что самый важный показатель счастья на работе — это счастье вне работы. Автор The Atlantic Артур Брукс признается, что неоднократно наблюдал это: когда личная жизнь человека в порядке, то и работа кажется ему более стабильной и не так раздражает.

И наоборот, когда мы пытаемся обрести благополучие за счет того, чем зарабатываем на жизнь, работа приобретает слишком большое значение и давление, превращаясь в культ.

3. Прыгайте до того, как вас подтолкнут

Людям очень хочется контролировать окружающую среду. Одно из наиболее распространенных проявлений депрессии — ощущение, что жизнь выходит из-под контроля, и внешние силы определяют, что с вами происходит. Сталкиваясь с увольнением, мы обычно испытываем разочарование, чувство вины, смущение и гнев — и, вероятно, ощущаем меньшее удовлетворение, когда нам удается найти новую работу.

Иногда потеря работы становится полной неожиданностью, но к некоторым событиям — смене руководства, приостановке найма или изменению продуктовой линейки — стоит относиться как к потенциальному предупреждению. Если оставаться начеку, у вас будет больше шансов уйти на собственных условиях.

Люди обычно говорят о смене работы как о драматическом событии, сравнимом с женитьбой или разводом. И это может быть очень серьезно для тех, кто много лет сотрудничал с конкретным работодателем или ценит стабильность и безопасность. Однако люди меняют работу намного чаще, чем женятся и разводятся — за исключением, возможно, нескольких голливудских знаменитостей.

Итак, лучший практический совет для тех, кто годами испытывает сомнения, хочет изменений, но боится неопределенности, — попробовать что-то еще. Просто помните: чем счастливее вы в повседневной жизни, тем лучше вы будете себя чувствовать и на работе.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney