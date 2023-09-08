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Истории

Главное из отчета Henley & Partners о состоянии биткоина

Истории
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Инвестиционная компания Henley & Partners опубликовала новый отчет о состоянии крпиторынка, специализирующийся на исследовании биткоина. Выбираем главное из документа.

Главное из отчета Henley & Partners о состоянии биткоина

Как стало известно из нового отчета инвестиционной компании Henley & Partners, в мире насчитывается 210 млн пользователей биткоина — это половина от общего числа держателей криптовалюты, примерное число которых составляет 425 млн человек. Это позволило первой криптовалюте также занять долю в более чем 50% в общей капитализации крипторынка: $602 млрд. из $1,18 трлн.

Что интересно, если разделить количество пользователей биткоина на общую рыночную стоимость криптовалюты, то каждый получит примерно по $2866. При этом, назвать распределение токенов справедливым не получится, ведь из 210 млн пользователей биткоина только шесть человек являются крипто-миллиардерами и лишь 78 пользователей владеет активами на сумму не менее $100 млн.

Если говорить о биткоин-миллионерах, цифры резко возрастают. В отчете говорится, что в мире насчитывается 40,5 тыс. пользователей биткоина, каждый из которых владеет криптовалютой на сумму не менее $1 млн.

Фото на обложке: 愚木混株 cdd20 / Unsplash

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