Новогодняя перезагрузка: идеи для продуктивного начала года

Такой резкий переход может быть непростым. Тем, кто смог дистанцироваться от повседневных обязанностей и хорошо отдохнуть, бывает особенно трудно включиться в работу. Но в то же время это официальное начало нового года, когда мы ставим цели и обещаем себе измениться.

Что может быть хуже понедельника? Только первый рабочий день после праздников. Он требует вернуться к рутине и привычному ритму жизни, оставив позади праздники, отдых и излишества.

Очистите рабочее пространство — как физическое, так и виртуальное

Независимо от того, работаете ли вы дома или в офисе, сейчас идеальное время для небольшой уборки.

«Хочется начать все с чистого листа. Это касается стола и офисных принадлежностей, которые вы собирались привести в порядок весь год», — говорит Николетт Леанза, лицензированный терапевт LifeStance Health.

Попробуйте улучшить освещение, добавить растения или просто иначе все разложить. В это время года, когда праздничное настроение сменилось холодными, пасмурными днями, освещение очень важно. Оно может повлиять на продуктивность, наладить циркадный ритм и улучшить настроение.

Далее Рикки Голденберг, тренер по карьере и лидерству, советует взглянуть на виртуальное пространство. Сколько лишнего на рабочем столе вашего ноутбука? Сейчас самое время навести там порядок, чтобы можно было включить ноутбук и не испытать такого же стресса, как в конце года.

«Очистите рабочий стол компьютера или, наконец, сделайте что-нибудь с телефоном, который каждый день напоминает вам о том, что на нем не хватает места», — советует Голденберг.

Подумайте, что вам мешает

Помните: только потому, что сегодня новый год, это не значит, что нужно ставить цели, которые вы забросите уже к февралю. Большие изменения можно реализовать не только в январе, но и в любой день года, отмечает Гольденберг.

Если вы действительно готовы меняться, Леанза советует задать себе следующие вопросы. Что вы могли бы делать иначе? Что вас раздражает? Как можно поменять вашу рабочую рутину? Если вас раздражает руководитель, как вы пытаетесь изменить свой подход?

«Рутина нас легко поглощает, — говорит Леанза. — Но достаточно маленьких хитростей, чтобы взаимодействие с коллегами поменялось».

Расслабьтесь и сохраняйте праздничное настроение

Если вам кажется, что вам нужен дополнительный день отдыха, попробуйте об этом договориться, советует Кара Кайс, терапевт и директор региональной клиники Thriveworks в Колорадо-Спрингс. Возможно, после длительного перерыва будет легче начать работу ближе к середине недели, чтобы первая неделя была короче.

«Приведите себя в порядок, — советует Кайс. — Тогда в первый же полный рабочий день вы почувствуете, что готовы вернуться».

Она советует предварительно воспроизвести утренний ритуал, который совершаете перед рабочим днем, чтобы напомнить нервной системе о том, что вас ждет в последующие дни.

И только потому, что сезон отпусков закончился, это не значит, что вам больше нечего предвкушать. Иногда этого уже достаточно для рабочей мотивации.

Придумайте себе новую рутину и поддерживайте ее весь год

Иногда мы ставим перед собой слишком амбициозные цели.

«Год заканчивается, и люди говорят: „новый год, новый я“. Внимание, спойлер: 1 января вы все тот же человек», — говорит Голденберг.

Но Леанза предлагает начать с реалистичных изменений, которые вы сможете выполнять в долгосрочной перспективе. Иначе есть риск довольно быстро вернуться к старым привычкам.

«Нашему мозгу нравится новое и непривычное, — отмечает Леанза. — Измените свою рутину. Как бы вы могли по-другому начинать свой день? Прогуляйтесь во время ланча, устраивайте виртуальные обеды с коллегами, делайте перерывы».

Если с кем-нибудь объединиться, это повысит шансы на успех, говорит Леанза. Коллеги могут помочь друг другу придерживаться новых привычек, особенно если это приветствует руководство.

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Кайс отмечает, что если вы пытаетесь развить новые привычки, будет полезно проинформировать об этом коллег.

«Сообщайте людям о своих планах. Новые привычки могут вывести людей из равновесия, будь то ваш начальник или подчиненные», — говорит Кайс.

Не давите на себя

Вступление в новый год не означает, что нужно все менять. На самом деле, Голденберг признается, что старается избежать таких мыслей.

«В январе у нас так много решимости, — говорит эксперт. — Люди стремятся выработать привычки, но часто это реакция, а не рефлексия. Мне нравится использовать это время, чтобы подумать про грядущий год в целом».

Вот почему она предлагает клиентам упражнения на определение ценностей, например, выбрать одно слово, которое определит их намерения на весь год. В 2023 году ее словом было «любопытство». Еще одно упражнение — «роза, бутон, шип»: назвать, что сложилось хорошо, что хотелось бы развить и без чего можно было бы обойтись. Так можно подводить итоги года, месяца и даже недели.

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