Ваш следующий дом построят роботы. В этом убеждены инвесторы

В материале — подборка перспективных проектов, получивших инвестиции за последние 2 года.

Строительной отрасли не хватает рабочей силы, а стоимость работ растет. На помощь приходят стартапы, работающие на стыке роботехники и строительства, обещая сэкономить время, деньги и риски, автоматизируя повторяющиеся задачи. И для инвесторов это звучит вполне убедительно: по данным Crunchbase, за последние несколько лет сектор привлек сотни миллионов долларов.

Проходя мимо строительной площадки, вы, скорее всего, увидите людей на крыше, прибивающих гвоздями черепицу, кладущих кирпич или красящих стену.

Однако стоит перенестись на несколько лет в будущее, и есть довольно большая вероятность, что часть задач возьмут на себя роботы.

По крайней мере, таков прогноз стартапов и их спонсоров. Согласно данным Crunchbase, за последние несколько лет инвесторы вложили сотни миллионов долларов в стартапы на стыке строительства и роботехники.

Тем временем, в строительной отрасли не хватает рабочей силы, а стоимость работ растет. На этом фоне идея сэкономить время, деньги и риски, автоматизируя повторяющиеся задачи, кажется легкой дорогой к успеху.

Вопрос в том, смогут ли стартапы выполнить свои обещания.

Голландский стартап Monumental, разрабатывающий роботов для кладки кирпича и других строительных работ, одним из последних привлек инвестиции под эти обещания. На прошлой неделе 3-летняя компания привлекла $25 млн в рамках раунда финансирования, который возглавили Plural и Hummingbird, европейские инвесторы в проекты на ранней стадии.

Салар аль-Хафаджи, соучредитель и CEO Monumental, отмечает, что такой интерес во многом обусловлен потенциалом технологии снизить зависимость от человеческого труда при строительстве домов.

«Мы слышали, как многие фонды говорили, что в 2010–2020-е годы трендом был SaaS, а следующей возможностью станет автоматизация труда. Мы наблюдаем нехватку рабочей силы во всем промышленно развитом мире» — добавляет он.

По словам аль-Хафаджи, стартапам помогает то, что за последние несколько лет технологии, позволяющие автоматизировать труд, стали более совершенными и снизили стоимость. По его словам, «стек автономности», имеющий особое значение для Monumental, включает компьютерное зрение, систему сегментации SAM от Meta AI*, новые чипы Nvidia и высококачественные недорогие датчики.

Толпа на ранней стадии

В большинстве инвесторы лишь недавно стали поддерживать проекты на стыке строительства и робототехники. И преимущественно это стартапы на ранней стадии.

Об этом свидетельствует список из 17 компаний, которые привлекли финансирование с 2022 года по данным Crunchbase.

Название Описание Общая сумма инвестиций (в долларах США) Icon Использует 3D-робототехнику, программное обеспечение и передовые материалы. $451,5 млн Built Robotics Автоматизируя повторяющиеся задачи в солнечной отрасли, сокращает дефицит рабочей силы, чтобы ускорить переход к экологически чистой энергетике. $112 млн Dusty Robotics Разрабатывает роботизированные инструменты для современной строительной техники. $68,7 млн Diamond Age Роботизированная технология, которая предназначена решить проблему нехватки рабочей силы в строительстве. $58 млн Monumental Автоматизирует строительство на месте с помощью робототехники и программного обеспечения. $24,9 млн Robocon Разработчик робототехнического и автоматизированного оборудования, предназначенного для строительства и сталелитейной промышленности. $19,6 млн Kewazo Оцифровывает строительство с помощью роботехники и дата-аналитики $19,1 млн Intelligent City технологичная продуктовая компания, которая стремится совершить прорыв в индустрии городского жилищного строительства. $18,2 млн Promise Robotics RaaS, искусственный интеллект, строительство, промышленная робототехника, SaaS. $15 млн Toggle Строительная компания $14,8 млн Zanecon Разработчик интеллектуальных строительных решений. $14,6 млн PaintJet Стартап в области робототехники и материаловедения, автоматизирующий крупномасштабную коммерческую и промышленную покраску. $13,5 млн Teleo Преобразует существующий парк строительной техники в роботов с дистанционным управлением. $12 млн Rugged Robotics Разрабатывает интеллектуальную роботизированную автоматизацию для строительной отрасли. $11,9 млн Hyperion Robotics Автоматизированное и экологичное промышленное строительство, а также 3D-печать бетона. $3,4 млн Renovate Robotics Создает роботизированные системы для укладки черепицы. $3 млн RoboDeck Разрабатывает автономного робота для чистки и окрашивания деревянных настилов на открытом воздухе. $2,5 млн

Более трех четвертей проектов, которые недавно получали финансирование, находятся на начальной стадии или серии A. Только одна компания, Built Robotics, была серии C или более поздней. В целом, это выглядит как список стартапов со значительным пространством для масштабирования

Последние и крупнейшие получатели финансирования

Значительная часть финансовой деятельности также началась сравнительно недавно.

Например, PaintJet, стартап из Теннесси, специализирующийся на роботизированной покраске крупных строительных проектов, собрал $10 млн в декабрьской серии A. В октябре Promise Robotics, ИИ-стартап из Торонто, работающий над промышленными роботизированными системами для строительства, привлек $16 млн.

Однако многие из крупнейших инвестиций в автоматизацию строительства были сделаны пару лет назад. Это неудивительно, учитывая, что тогда общий объем венчурного финансирования был выше.

Например, в период с 2021 по 2022 годы компания Icon из Остина, штат Техас, известная домами, напечатанными на 3D-принтере, получила финансирование серии B более чем на $400 млн. С тех пор ведущий спонсор крупнейшего раунда, Tiger Global Management, отказался от крупных сделок.

Базирующаяся в Сан-Франциско компания Built Robotics, которая недавно представила автономную роботизированную машину для забивания свай, на сегодняшний день собрала $112 млн, а последний известный раунд финансирования состоялся в 2022 году.

Между тем, базирующаяся в Кремниевой долине компания Dusty Robotics, которая производит мобильного робота для автоматизации планировки строительных проектов, также привлекла последние крупные инвестиции в 2022 году, получив $45 млн в раунде серии B.

Не только роботы

Одно из преимуществ компаний, занимающихся строительной робототехникой, — возможность масштабироваться без фактической необходимости продавать дорогостоящие системы. Поскольку строительные проекты, как правило, в значительной степени зависят от заявок субподрядчиков, стартапы могут предлагать услуги с поддержкой роботов, а не продавать машины.

По словам аль-Хафаджи, именно этот путь и планирует избрать Monumental. Строители будут обращаться к стартапу для укладки кирпича, не покупая роботов. Есть надежда, что компания сможет быстро расширяться до тех пор, пока ее цены и качество работы будут конкурентоспособны с сервисами, не поддерживающими работу роботов.

Те, кто наблюдает за происходящим со стороны, особенно те, кто занимается продажей жилья, с легкостью примут сторону роботов. Несмотря на то, что амбициозные попытки изменить строительство не всегда приводили к успеху — наиболее заметна поучительная история бывшего единорога Katerra — спрос на прорывные технологии не ослабевает.

За последние несколько лет стоимость строительства только росла. Если роботы способны помочь сократить расходы и восполнить нехватку рабочей силы, их появление можно только приветствовать.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney