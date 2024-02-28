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Истории

Ваш следующий дом построят роботы. В этом убеждены инвесторы

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Строительной отрасли не хватает рабочей силы, а стоимость работ растет. На помощь приходят стартапы, работающие на стыке роботехники и строительства, обещая сэкономить время, деньги и риски, автоматизируя повторяющиеся задачи. И для инвесторов это звучит вполне убедительно: по данным Crunchbase, за последние несколько лет сектор привлек сотни миллионов долларов.

В материале — подборка перспективных проектов, получивших инвестиции за последние 2 года.

Ваш следующий дом построят роботы. В этом убеждены инвесторы

Проходя мимо строительной площадки, вы, скорее всего, увидите людей на крыше, прибивающих гвоздями черепицу, кладущих кирпич или красящих стену.

Однако стоит перенестись на несколько лет в будущее, и есть довольно большая вероятность, что часть задач возьмут на себя роботы.

По крайней мере, таков прогноз стартапов и их спонсоров. Согласно данным Crunchbase, за последние несколько лет инвесторы вложили сотни миллионов долларов в стартапы на стыке строительства и роботехники.

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Тем временем, в строительной отрасли не хватает рабочей силы, а стоимость работ растет. На этом фоне идея сэкономить время, деньги и риски, автоматизируя повторяющиеся задачи, кажется легкой дорогой к успеху.

Вопрос в том, смогут ли стартапы выполнить свои обещания.

Голландский стартап Monumental, разрабатывающий роботов для кладки кирпича и других строительных работ, одним из последних привлек инвестиции под эти обещания. На прошлой неделе 3-летняя компания привлекла $25 млн в рамках раунда финансирования, который возглавили Plural и Hummingbird, европейские инвесторы в проекты на ранней стадии.

Салар аль-Хафаджи, соучредитель и CEO Monumental, отмечает, что такой интерес во многом обусловлен потенциалом технологии снизить зависимость от человеческого труда при строительстве домов.

«Мы слышали, как многие фонды говорили, что в 2010–2020-е годы трендом был SaaS, а следующей возможностью станет автоматизация труда. Мы наблюдаем нехватку рабочей силы во всем промышленно развитом мире» — добавляет он.

По словам аль-Хафаджи, стартапам помогает то, что за последние несколько лет технологии, позволяющие автоматизировать труд, стали более совершенными и снизили стоимость. По его словам, «стек автономности», имеющий особое значение для Monumental, включает компьютерное зрение, систему сегментации SAM от Meta AI*, новые чипы Nvidia и высококачественные недорогие датчики.

Толпа на ранней стадии

В большинстве инвесторы лишь недавно стали поддерживать проекты на стыке строительства и робототехники. И преимущественно это стартапы на ранней стадии.

Об этом свидетельствует список из 17 компаний, которые привлекли финансирование с 2022 года по данным Crunchbase.

Название Описание Общая сумма инвестиций (в долларах США)
Icon Использует 3D-робототехнику, программное обеспечение и передовые материалы. $451,5 млн
Built Robotics Автоматизируя повторяющиеся задачи в солнечной отрасли, сокращает дефицит рабочей силы, чтобы ускорить переход к экологически чистой энергетике. $112 млн
Dusty Robotics Разрабатывает роботизированные инструменты для современной строительной техники. $68,7 млн
Diamond Age Роботизированная технология, которая предназначена решить проблему нехватки рабочей силы в строительстве. $58 млн
Monumental Автоматизирует строительство на месте с помощью робототехники и программного обеспечения. $24,9 млн
Robocon Разработчик робототехнического и автоматизированного оборудования, предназначенного для строительства и сталелитейной промышленности. $19,6 млн
Kewazo Оцифровывает строительство с помощью роботехники и дата-аналитики $19,1 млн
Intelligent City технологичная продуктовая компания, которая стремится совершить прорыв в индустрии городского жилищного строительства. $18,2 млн
Promise Robotics RaaS, искусственный интеллект, строительство, промышленная робототехника, SaaS. $15 млн
Toggle Строительная компания $14,8 млн
Zanecon Разработчик интеллектуальных строительных решений. $14,6 млн
PaintJet Стартап в области робототехники и материаловедения, автоматизирующий крупномасштабную коммерческую и промышленную покраску. $13,5 млн
Teleo Преобразует существующий парк строительной техники в роботов с дистанционным управлением. $12 млн
Rugged Robotics Разрабатывает интеллектуальную роботизированную автоматизацию для строительной отрасли. $11,9 млн
Hyperion Robotics Автоматизированное и экологичное промышленное строительство, а также 3D-печать бетона. $3,4 млн
Renovate Robotics Создает роботизированные системы для укладки черепицы. $3 млн
RoboDeck Разрабатывает автономного робота для чистки и окрашивания деревянных настилов на открытом воздухе. $2,5 млн

Более трех четвертей проектов, которые недавно получали финансирование, находятся на начальной стадии или серии A. Только одна компания, Built Robotics, была серии C или более поздней. В целом, это выглядит как список стартапов со значительным пространством для масштабирования

Последние и крупнейшие получатели финансирования

Значительная часть финансовой деятельности также началась сравнительно недавно.

Например, PaintJet, стартап из Теннесси, специализирующийся на роботизированной покраске крупных строительных проектов, собрал $10 млн в декабрьской серии A. В октябре Promise Robotics, ИИ-стартап из Торонто, работающий над промышленными роботизированными системами для строительства, привлек $16 млн.

Однако многие из крупнейших инвестиций в автоматизацию строительства были сделаны пару лет назад. Это неудивительно, учитывая, что тогда общий объем венчурного финансирования был выше.

Например, в период с 2021 по 2022 годы компания Icon из Остина, штат Техас, известная домами, напечатанными на 3D-принтере, получила финансирование серии B более чем на $400 млн. С тех пор ведущий спонсор крупнейшего раунда, Tiger Global Management, отказался от крупных сделок.

Базирующаяся в Сан-Франциско компания Built Robotics, которая недавно представила автономную роботизированную машину для забивания свай, на сегодняшний день собрала $112 млн, а последний известный раунд финансирования состоялся в 2022 году.

Между тем, базирующаяся в Кремниевой долине компания Dusty Robotics, которая производит мобильного робота для автоматизации планировки строительных проектов, также привлекла последние крупные инвестиции в 2022 году, получив $45 млн в раунде серии B.

Не только роботы

Одно из преимуществ компаний, занимающихся строительной робототехникой, — возможность масштабироваться без фактической необходимости продавать дорогостоящие системы. Поскольку строительные проекты, как правило, в значительной степени зависят от заявок субподрядчиков, стартапы могут предлагать услуги с поддержкой роботов, а не продавать машины.

По словам аль-Хафаджи, именно этот путь и планирует избрать Monumental. Строители будут обращаться к стартапу для укладки кирпича, не покупая роботов. Есть надежда, что компания сможет быстро расширяться до тех пор, пока ее цены и качество работы будут конкурентоспособны с сервисами, не поддерживающими работу роботов.

Те, кто наблюдает за происходящим со стороны, особенно те, кто занимается продажей жилья, с легкостью примут сторону роботов. Несмотря на то, что амбициозные попытки изменить строительство не всегда приводили к успеху — наиболее заметна поучительная история бывшего единорога Katerra — спрос на прорывные технологии не ослабевает.

За последние несколько лет стоимость строительства только росла. Если роботы способны помочь сократить расходы и восполнить нехватку рабочей силы, их появление можно только приветствовать.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney 

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