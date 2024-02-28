Ваш следующий дом построят роботы. В этом убеждены инвесторы

Строительной отрасли не хватает рабочей силы, а стоимость работ растет. На помощь приходят стартапы, работающие на стыке роботехники и строительства, обещая сэкономить время, деньги и риски, автоматизируя повторяющиеся задачи. И для инвесторов это звучит вполне убедительно: по данным Crunchbase, за последние несколько лет сектор привлек сотни миллионов долларов.
В материале — подборка перспективных проектов, получивших инвестиции за последние 2 года.
Проходя мимо строительной площадки, вы, скорее всего, увидите людей на крыше, прибивающих гвоздями черепицу, кладущих кирпич или красящих стену.
Однако стоит перенестись на несколько лет в будущее, и есть довольно большая вероятность, что часть задач возьмут на себя роботы.
По крайней мере, таков прогноз стартапов и их спонсоров. Согласно данным Crunchbase, за последние несколько лет инвесторы вложили сотни миллионов долларов в стартапы на стыке строительства и роботехники.
Тем временем, в строительной отрасли не хватает рабочей силы, а стоимость работ растет. На этом фоне идея сэкономить время, деньги и риски, автоматизируя повторяющиеся задачи, кажется легкой дорогой к успеху.
Вопрос в том, смогут ли стартапы выполнить свои обещания.
Голландский стартап Monumental, разрабатывающий роботов для кладки кирпича и других строительных работ, одним из последних привлек инвестиции под эти обещания. На прошлой неделе 3-летняя компания привлекла $25 млн в рамках раунда финансирования, который возглавили Plural и Hummingbird, европейские инвесторы в проекты на ранней стадии.
Салар аль-Хафаджи, соучредитель и CEO Monumental, отмечает, что такой интерес во многом обусловлен потенциалом технологии снизить зависимость от человеческого труда при строительстве домов.
«Мы слышали, как многие фонды говорили, что в 2010–2020-е годы трендом был SaaS, а следующей возможностью станет автоматизация труда. Мы наблюдаем нехватку рабочей силы во всем промышленно развитом мире» — добавляет он.
По словам аль-Хафаджи, стартапам помогает то, что за последние несколько лет технологии, позволяющие автоматизировать труд, стали более совершенными и снизили стоимость. По его словам, «стек автономности», имеющий особое значение для Monumental, включает компьютерное зрение, систему сегментации SAM от Meta AI*, новые чипы Nvidia и высококачественные недорогие датчики.
Толпа на ранней стадии
В большинстве инвесторы лишь недавно стали поддерживать проекты на стыке строительства и робототехники. И преимущественно это стартапы на ранней стадии.
Об этом свидетельствует список из 17 компаний, которые привлекли финансирование с 2022 года по данным Crunchbase.
|Название
|Описание
|Общая сумма инвестиций (в долларах США)
|Icon
|Использует 3D-робототехнику, программное обеспечение и передовые материалы.
|$451,5 млн
|Built Robotics
|Автоматизируя повторяющиеся задачи в солнечной отрасли, сокращает дефицит рабочей силы, чтобы ускорить переход к экологически чистой энергетике.
|$112 млн
|Dusty Robotics
|Разрабатывает роботизированные инструменты для современной строительной техники.
|$68,7 млн
|Diamond Age
|Роботизированная технология, которая предназначена решить проблему нехватки рабочей силы в строительстве.
|$58 млн
|Monumental
|Автоматизирует строительство на месте с помощью робототехники и программного обеспечения.
|$24,9 млн
|Robocon
|Разработчик робототехнического и автоматизированного оборудования, предназначенного для строительства и сталелитейной промышленности.
|$19,6 млн
|Kewazo
|Оцифровывает строительство с помощью роботехники и дата-аналитики
|$19,1 млн
|Intelligent City
|технологичная продуктовая компания, которая стремится совершить прорыв в индустрии городского жилищного строительства.
|$18,2 млн
|Promise Robotics
|RaaS, искусственный интеллект, строительство, промышленная робототехника, SaaS.
|$15 млн
|Toggle
|Строительная компания
|$14,8 млн
|Zanecon
|Разработчик интеллектуальных строительных решений.
|$14,6 млн
|PaintJet
|Стартап в области робототехники и материаловедения, автоматизирующий крупномасштабную коммерческую и промышленную покраску.
|$13,5 млн
|Teleo
|Преобразует существующий парк строительной техники в роботов с дистанционным управлением.
|$12 млн
|Rugged Robotics
|Разрабатывает интеллектуальную роботизированную автоматизацию для строительной отрасли.
|$11,9 млн
|Hyperion Robotics
|Автоматизированное и экологичное промышленное строительство, а также 3D-печать бетона.
|$3,4 млн
|Renovate Robotics
|Создает роботизированные системы для укладки черепицы.
|$3 млн
|RoboDeck
|Разрабатывает автономного робота для чистки и окрашивания деревянных настилов на открытом воздухе.
|$2,5 млн
Более трех четвертей проектов, которые недавно получали финансирование, находятся на начальной стадии или серии A. Только одна компания, Built Robotics, была серии C или более поздней. В целом, это выглядит как список стартапов со значительным пространством для масштабирования
Последние и крупнейшие получатели финансирования
Значительная часть финансовой деятельности также началась сравнительно недавно.
Например, PaintJet, стартап из Теннесси, специализирующийся на роботизированной покраске крупных строительных проектов, собрал $10 млн в декабрьской серии A. В октябре Promise Robotics, ИИ-стартап из Торонто, работающий над промышленными роботизированными системами для строительства, привлек $16 млн.
Однако многие из крупнейших инвестиций в автоматизацию строительства были сделаны пару лет назад. Это неудивительно, учитывая, что тогда общий объем венчурного финансирования был выше.
Например, в период с 2021 по 2022 годы компания Icon из Остина, штат Техас, известная домами, напечатанными на 3D-принтере, получила финансирование серии B более чем на $400 млн. С тех пор ведущий спонсор крупнейшего раунда, Tiger Global Management, отказался от крупных сделок.
Базирующаяся в Сан-Франциско компания Built Robotics, которая недавно представила автономную роботизированную машину для забивания свай, на сегодняшний день собрала $112 млн, а последний известный раунд финансирования состоялся в 2022 году.
Между тем, базирующаяся в Кремниевой долине компания Dusty Robotics, которая производит мобильного робота для автоматизации планировки строительных проектов, также привлекла последние крупные инвестиции в 2022 году, получив $45 млн в раунде серии B.
Не только роботы
Одно из преимуществ компаний, занимающихся строительной робототехникой, — возможность масштабироваться без фактической необходимости продавать дорогостоящие системы. Поскольку строительные проекты, как правило, в значительной степени зависят от заявок субподрядчиков, стартапы могут предлагать услуги с поддержкой роботов, а не продавать машины.
По словам аль-Хафаджи, именно этот путь и планирует избрать Monumental. Строители будут обращаться к стартапу для укладки кирпича, не покупая роботов. Есть надежда, что компания сможет быстро расширяться до тех пор, пока ее цены и качество работы будут конкурентоспособны с сервисами, не поддерживающими работу роботов.
Те, кто наблюдает за происходящим со стороны, особенно те, кто занимается продажей жилья, с легкостью примут сторону роботов. Несмотря на то, что амбициозные попытки изменить строительство не всегда приводили к успеху — наиболее заметна поучительная история бывшего единорога Katerra — спрос на прорывные технологии не ослабевает.
За последние несколько лет стоимость строительства только росла. Если роботы способны помочь сократить расходы и восполнить нехватку рабочей силы, их появление можно только приветствовать.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
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