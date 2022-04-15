Больше продаж: как стартапы превращают объекты размещения туристов в магазины

Стартапы Glimpse , The Host Co. , LiBi и Minoan стремятся помочь операторам отелей и краткосрочной аренды расширить бизнес за счет продажи розничных товаров, таких как мебель и изделия ручной работы.

Авиакомпании славятся умением навязывать продажи. Но у просторных отелей и локаций краткосрочного размещения есть намного больше возможностей продать сопутствующий товар, чем во время перелета. И это отличная возможность для продакт-плейсмента потребительских и местных брендов.

Многим путешественникам нравится декор, который они находят в своем отеле или арендованном доме. Некоторые хотят оставить себе что-то либо в качестве сувенира, либо с практической целью. Несколько гостиничных сетей уже давно предлагают свои товары туристам. Один из примеров — магазин матрасов и других товаров Westin от Marriott International.

Теперь некоторые стартапы собираются помочь брендам и мастерам продавать товары во время их пребывания на отдыхе.

Один из методов — «сканируй, чтобы купить». Пандемия приучила потребителей сканировать QR-коды, чтобы узнать больше информации о товарах, например, читать меню в ресторанах.

Фото в тексте: Minoan

Некоторые продавцы позволяют операторам отелей и краткосрочной аренды генерировать этикетки с QR-кодом для размещения на товарах розничной торговли. Стартапы управляют страницами онлайн-магазинов от имени гостиничных операторов. Там можно прочесть описания товаров и забронировать их.

Поставщики, как правило, также занимаются платежами, выполнением заказов и обслуживанием клиентов.

Какой подход будет наиболее выгодным в этой формирующейся бизнес-модели? Потребительские бренды заинтересованы в том, чтобы предложить путешественникам испытать продукт —и, пожалуй, стоит этим воспользоваться.

На протяжении десятилетий бренды занимались продакт-плейсментом в телешоу и фильмах, надеясь, что поклонники увидят, как их любимые звезды пробуют новинки. И целая группа компаний воплощает эту концепцию в жизнь.

Отель класса «люкс» William Vale в Бруклине сотрудничал с Minoan, чтобы продавать онлайн все, от копий эспрессо-машины в номере до книг об искусстве, выставленных в вестибюле. Minoan работает с более чем 150 брендами и старается получать скидки на товары, чтобы помочь владельцам жилья выгодно обставлять свою недвижимость.

Фото в тексте: Glimpse

В марте несколько инвесторов, в том числе GSR Ventures, Origin Ventures, Y Combinator, закрыли раунд посевных инвестиций в Glimpse, которая на сегодняшний день привлекла $6,2 млн.

Среди предложений компании, которые можно попробовать перед покупкой, более десятка брендов — от матрасов Purple и фенов T3 до массажных устройств Lyric, представленных в более 8 тысячах объектах краткосрочной аренды.

Glimpse утверждает, что он может подключаться к системам потребительского бренда, координируя доставку продукта. Делая фотографии, он проверяет, как отели отображают товары в единице. Он также предлагает маркетинговые инструменты, такие как отслеживание выбранных гостей с помощью сообщений о продажах и брендинге после отъезда гостя.

The Host Co. позволяет объектам размещения предлагать не только продукты. Через e-commerce сервис компании хозяева также могут предоставлять индивидуальные услуги, например заполнить холодильник съестными запасами до прибытия гостя за отдельную плату.

Авиакомпании уже давно преуспели в том, чтобы предлагать клиентам дополнительные продукты и услуги. Но отели и объекты краткосрочного размещения имеют гораздо больший потенциал для повышения продаж, чем это возможно в самолете.

И чем дальше,тем больше возможностей для покупок будет появляться в гостиницах, отелях и апартаментах.

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Фото на обложке: Unsplash