Как маркетологи меняют вкус алкогольных напитков с помощью музыки

Вот как этот маркетинговый инструмент используется с разными алкогольными напитками.

Окружающая обстановка, в том числе звуки, влияет на то, как мы воспринимаем вкус напитка. В зависимости от высоты и ритма мелодии он может казаться более горьким или сладким. А фоновая музыка даже может подсознательно побудить нас приобрести определенный напиток.

Пиво

На этом напитке проводились первые звуковые эксперименты. В конце 60-х и 70-х годов Кристиан Холт-Хансен из Копенгагенского университета попытался объединить пиво Carlsberg со звуковыми свойствами.

И хотя он использовал небольшую выборку из 10 человек, ему удалось открыть явление под названием sonic seasoning или «звуковая приправа». Он выяснил, что высокие звуки ассоциируются у людей с более крепким пивом.

Тем не менее мы, как правило, плохо определяем содержание алкоголя в напитках. Обычно нам кажется, что чем сильнее вкус (например, более горькое пиво), тем крепче напиток. Но это не всегда так.

Позднее другая группа ученых провела исследование с 75 участниками и обнаружила более сильную взаимосвязь между вкусом и звуком. Их эксперимент на бельгийском пиве показал, что люди склонны ассоциировать горечь с более низкими частотами, а сладость — с более высокими. Они использовали звуки в диапазоне от 50 до 1500 Гц и обнаружили, что частота играет важную роль в оценке качества напитка.

Пивоварня Beck’s Brewery вдохновилась этими открытиями и выпустила музыкальные треки, которые усиливали и ослабляли горький вкус в пиве. Композиции, в которых преобладали низкие частоты (73 Гц), усиливали восприятие горького вкуса у потребителей, а более высокие частоты (1046 Гц) ослабляли его.

Эта маркетинговая кампания под названием Beck’s Frequency, которая проводилась в 2020 году, принесла компании две награды на Международном фестивале творчества «Каннские львы» в 2021 году.

Вино

Более широкие исследования проводились на вине. Вместо различных частот, используемых в экспериментах с пивом, ученые сосредоточились на классической музыке. Этот жанр часто ассоциируется с изысканностью, богатством и элегантностью — качествами, которые винные бренды обычно транслируют своим покупателям.

Оказалось, что посетители магазинов готовы тратить на вино больше, если на фоне играет классическая, а не поп-музыка. Она вызывает ощущение принадлежности к высшему классу, что побуждает покупать более дорогие напитки.

Музыка влиет и на вкус. В исследовании 2013 года команда ученых определила, что произведения со звуками флейты раскрывают в напитках кислый вкус, а струнные квартеты лучше подходят к красным винам.

Вот как музыка сочетается с вином, согласно экспериментам.

Красное вино Chateau Margaux 2004 года — вторая и третья части Струнного квартета Чайковского №1 ре мажор.

Белое вино Pouilly Fumé Silex 2010 года — K285, Флейтовый квартет Моцарта ре мажор.

Если музыка хорошо сочетается с вином, то люди получают на 10% больше удовольствия, чем при употреблении напитка в тишине.

Виски

Окружающая обстановка также определяет то, как мы воспринимаем вкус. В 2013 году исследователи из Лондона создали три пространства, каждое из которых раскрывало различные вкусы односолодового шотландского виски 12-летней выдержки.

Первое было покрыто зеленью и имитировало летний день в Англии. Там слышался шум газонокосилок и прочие звуки, привычные для английских деревень.

Второе было оформлено в красном цвете. В помещении находились предметы круглой формы (стол, оконные рамы, тумба) и доносился звон колокольчиков из динамика, расположенного на потолке.

Третье было выполнено в деревянном стиле и наполнено звуками, имитирующими дерево, такими как скрип деревянных дверей и треск дров.

За три дня через эти комнаты прошли 500 человек с бокалом виски, которые затем оценили свои впечатления. Несмотря на то, что они употребляли один и тот же напиток, каждое помещение усиливало определенный вкус в нем: травянистость, сладость и древесное послевкусие.

Шотландский бренд The Singleton, который спонсировал этот эксперимент, по-прежнему предлагает такую мультисенсорную дегустацию в разных частях мира. Собственный иммерсивный опыт создавали и другие бренды виски, такие как Jack Daniel’s, Lagavulin и Macallan.

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Фото на обложке: Hakan Tanak / Shutterstock