Как стартап Solar Foods производит веганский протеин в биореакторах

Веганское мороженое Solein Chocolate Gelato из сингапурского ресторана Fico содержит много белков и других питательных веществ. В него добавлен Solein — микробный протеин от финского стартапа Solar Foods. Это экологичная альтернатива как животным, так и многим растительным белкам: его производство не требует сельхозземель и не зависит от погоды.
Микробный белок от Solar Foods пока доступен только в одном ресторане в Сингапуре. В ближайшие годы стартап планирует наладить производство в коммерческих масштабах и начать сотрудничать с различными производителями продуктов питания.
Solar Foods получил разрешение на продажу в Сингапуре в сентябре прошлого года. Стартап подал заявку и в других странах, в том числе в США и Европе. В прошлом месяце он также объявил о стратегическом партнерстве с японской компанией Ajinomoto, которая будет разрабатывать продукты с добавлением Solein.
Solar Foods стремится сделать продовольственную систему более устойчивой. Среди других компаний в этой сфере он выделяется тем, что продает свой продукт не потребителям, а производителям веганских продуктов.
Кроме того, производство Solein не связано с сельским хозяйством и не зависит погодных условий. Поэтому его можно назвать надежным источником пищевого белка — по крайней мере, при наличии электричества и чистой воды.
По этой причине стартап называет свой продукт «самым устойчивым белком в мире». Тем не менее источник электроэнергии, задействованной в производстве Solein, несколько снижает его экологичность, если (или пока) он не станет полностью возобновляемым.
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Стартап сравнивает производство Solein с пивоварением и виноделием. Однако в этом процессе всего три составляющих: воздух, вода и электричество (а также биореактор, где происходит ферментация).
Готовый порошкообразный продукт имеет мягкий и нейтральный вкус. Как заявляет Solar Foods, благодаря этому его можно добавлять в различные продукты питания — как сладкие, так и соленые.
Solein состоит из белка на 65-70%. По макроэлементному составу он напоминает сухую сою и водоросли, а также содержит железо и витамины группы В — питательные вещества, которые обычно получают из продуктов животного происхождения.
Фото на обложке: Solein
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