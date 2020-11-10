Как стать продуктивнее: 10 практических советов

Неправильные мысли и привычки отнимают силы, но мы не всегда замечаем это. Ненужные встречи и разговоры, отсутствие отдыха, лишние обиды — все это приводит к потере энергии. Вот десять практических советов, которые помогут стать продуктивнее.

Научитесь говорить «нет»

Научитесь отказывать в тех случаях, когда выполнение просьбы или встреча не стоят потраченного времени. Подумайте: вспомните ли вы это событие через много лет? Если нет, то, скорее всего, оно не очень важно. И не стоит чувствовать себя виноватым за отказ: вы бережете время для более приоритетных задач.

Регулярно отдыхайте

Переработки не означают высокую продуктивность. Уставшие и раздраженные люди работают хуже. Отдых помогает перезагрузить мозг и привести в порядок мысли. Более того, наличие свободного времени позволит заниматься хобби и больше общаться с друзьями и близкими.

Ставьте дедлайны

Дедлайны помогают работать эффективнее и достигать результатов. Необходимость уложиться в сроки значительно ускоряет процесс работы и помогает перестать откладывать все на потом.

Больше двигайтесь

Физическая активность помогает чувствовать себя лучше и поднимает настроение. Попробуйте совместить ее с привычными делами: например, во время разговора можно ходить по комнате, а при просмотре сериала делать зарядку.

Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате

Гораздо полезнее сосредоточиться на процессе, чем на получении результата. Научитесь получать удовольствие от процесса. Более того, выработка стратегии для решения задачи поможет систематизировать работу и выполнять ее быстрее.

Радуйтесь мелочам

Важно находить удовольствие в простых моментах. Грандиозные события, определяющие судьбу, происходят очень редко. Однако небольшие события, которые случаются каждый день, в итоге меняют нашу жизнь.

Принимайте меньше решений

Принимаемые решения забирают энергию, которая нужна для сохранения продуктивности. Можно систематизировать задачи и заранее составлять план на день, чтобы не тратить лишние время и силы.

Не надейтесь на удачу

Не стоит надеяться, что по странному стечению обстоятельств вы сможете завершить все дела. Скорее всего, вы не успеете реализовать все свои планы за выходные. Как и во время отпуска. Потому что дело не в везении — только ежедневное выполнение задач поможет достичь успеха.

Сосредоточьтесь на одной цели

Если вам кажется, что все ваши стремления ни к чему не приводят, попробуйте уменьшить количество целей. Многие успешные люди сосредоточены на одном деле, хотя кажется, что они достигают результата в разных сферах. Не стоит пытаться все успеть, чтобы произвести впечатление на окружающих — работайте над одной конкретной целью.

Отпустите обиды

Злость и обиды отнимают много времени и сил, переключая внимание с важных целей на бессмысленные. Отпустив плохие эмоции, можно стать значительно продуктивнее. Невозможно быть одновременно злым и продуктивным. Избавьтесь от лишней драмы в жизни и вместо этого сосредоточьтесь на более важных делах.

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