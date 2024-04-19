Как заблокировать номер телефона на Android и iPhone?

Постоянно звонят с незнакомых номеров? Рассказываем, как сделать так, чтобы нежелательные звонки больше не поступали.
Содержание:
- Блокировка неизвестных номеров
- Как заблокировать номер на Android?
- Блокировка номера через встроенные функции
- Блокировка номера через настройки телефона
- Блокировка номера с помощью сторонних приложений
- Как заблокировать номер на айфоне?
- Блокировка номера через телефонное приложение или сообщения
- Блокировка номера через настройки iPhone
- Установка анти-спам защиты
Блокировка неизвестных номеров
Если вам часто звонит один и тот же абонент, его можно заблокировать. Звонки с такого номера будут отклоняться автоматически. Более того, человек, чей номер вы заблокировали, не получит уведомления об этом, и у него не будет возможности узнать это наверняка.
Функция доступна на Android и на iPhone.
Как заблокировать номер на Android?
У разных производителей процесс немного отличается. Однако шаги будут схожими, поэтому эту функцию относительно легко найти.
Блокировка номера через встроенные функции
В приложении «Телефон» найдите нужный контакт или номер, который планируете отправить в черный список. Нажмите на него и в открывшемся окне найдите опцию «Заблокировать контакт».
Блокировка номера через настройки телефона
То же самое доступно и в настройках.
В приложении «Телефон» в правом верхнем углу экрана находится иконка в виде трех точек, которая открывает выпадающее меню. Выберите «Настройки», а затем перейдите в раздел «Заблокированные номера». Здесь выберите опцию «Добавить номер» и введите его в текстовое поле.
Когда вы нажмете «Заблокировать», абонент пополнит черный список и больше вас не побеспокоит.
Блокировка номера с помощью сторонних приложений
Иногда на смартфоне нет возможности заблокировать номер. Некоторым пользователям также не хватает встроенных функций. Тогда решением станет стороннее приложение.
Truecaller
Truecaller блокирует звонки и СМС от спамеров. Приложение определяет каждый входящий звонок, в том числе с незнакомых номеров. Оно может автоматически блокировать нежелательные звонки на основе списков спамеров, а также с номеров, добавленных вручную.
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В Truecaller можно выполнять поиск по именам и номерам телефонов и узнавать информацию о них, а также звонить своим контактам через приложение.
Черный список (Calls Blacklist)
Приложение «Черный список» также позволяет заблокировать нежелательные звонки. Просто запустите его и добавьте номер во вкладку «Черный список» (это можно сделать через контакты, журнал вызовов, журнал сообщений или вручную).
Call Blocker
Call Blocker работает аналогичным образом. Приложение блокирует нежелательные и спам-вызовы и даже определяет неизвестные номера. В нем также есть белый список для хранения номеров, которые всегда могут связаться с вами.
Как заблокировать номер на айфоне?
Пополнить черный список на iPhone так же легко, как и на Android. Эта функция доступна, начиная с iOS 7.
Блокировка номера через телефонное приложение или сообщения
В разделе «Недавние» в приложении «Телефон» найдите нужный номер и нажмите на иконку i рядом с ним. Опция «Заблокировать абонента» расположена в нижней части экрана.
Через приложение «Сообщения» также можно заблокировать спамера. Откройте переписку с ним, нажмите на контакт в верхней части окна, а затем — на кнопку «Информация». В этом разделе найдите опцию «Заблокировать абонента».
Блокировка номера через настройки iPhone
Та же функция доступна и в «Настройках». При этом номер должен быть добавлен в список контактов.
Из раздела «Настройки» перейдите в «Телефон» → «Заблокированные контакты» → «Добавить новый». Затем выберите нужный контакт.
Установка анти-спам защиты
Спамеры часто используют несколько номеров. Поэтому, даже если вы добавили в черный список один из них, вам по-прежнему могут звонить незнакомые абоненты. iOS 13 или более поздние версии предлагают эффективное решение для борьбы с ними.
Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Телефон». Активируйте опцию «Заглушение неизвестных». Когда эта функция включена, все звонки с номеров, не добавленных в список контактов, поступают без звука. Такие вызовы переадресовываются на автоответчик и отображаются в разделе «Недавние», поэтому при необходимости можно перезвонить абоненту.
Некоторые смартфоны Android также позволяют блокировать все звонки с незнакомых номеров. На разных устройствах процесс может отличаться, но обычно эта функция находится в приложении «Телефон» в меню «Настройки».
Сервисы защиты от спама также предлагают сотовые операторы, банки и IT-компании. Например, определитель номера есть у «Тинькофф», «Альфа-банка» и «Яндекса».
В статье были использованы материалы следующих источников:
Digitaltrends.com, Wikihow.com, Pcmag.com, Androidauthority.com
Фото на обложке: aijiro /
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