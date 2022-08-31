Вы заряжаете устройства неправильно: 5 способов продлить срок службы аккумулятора

Аккумуляторы в смартфонах, ноутбуках, наушниках, зубных щетках и игровых консолях со временем изнашиваются. И неправильные привычки пользователя могут ускорить этот процесс. К счастью, срок службы батареи можно продлить — просто следуйте этим советам.

Литий-ионные батареи, которыми оснащены большинство современных гаджетов, довольно привередливы. Все они постепенно теряют емкость — и это зависит не только от особенностей самого устройства, но и от того, как мы заряжаем и используем его.

Чтобы продлить срок их службы, ученые, изучающие литий-ионные аккумуляторы, — Грегори А. Кеолеян из Мичиганского университета и Майкл Г. Пехт из Мэрилендского университета — рекомендуют следовать советам производителей. Они также поделились и более универсальными способами.

Не заряжайте устройство при уровне заряда выше 20%

Чтобы максимально продлить срок службы батареи, необходимо замедлить скорость, с которой сжигаются так называемые циклы зарядки. Все девайсы можно полностью разряжать и заряжать определенное количество раз. Обычно — от 300 до 1000.

Следуйте простому правилу: не ставьте устройство на зарядку, пока уровень батареи не достигнет около 20%, а также отключайте его от питания примерно при 80%. Это оптимизирует каждый цикл, не нагружая при этом аккумулятор. Кеолеян добавляет, что лучше всего заряжать гаджет непосредственно перед использованием.

Также верно и то, что чем медленнее проходит зарядка, тем меньше вреда наносится батарее. Некоторые продукты предлагают возможность «быстрой» подзарядки. Конечно, это удобный способ, если время ограничено, но все же Пехт советует прибегать к нему только при необходимости.

Не оставляйте устройство подключенным к питанию

Часто мы заряжаем устройства ночью, пока спим — и это вполне нормально. Однако потом мы также подключаем их к сети по дороге на работу или даже оставляем на зарядке на весь день. Кеолеян рекомендует этого избегать, чтобы не истощать емкость аккумулятора. При этом разряжать батарею до нуля также не следует.

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Считается, что нужно время от времени полностью разряжать и заряжать девайс, чтобы стереть «память» батареи. Но это применимо лишь к свинцово-кислотным аккумуляторам, а не к литий-ионным, которые установлены в большинстве современных мобильных гаджетов.

Пехт советует хранить устройства, которые не будут использоваться некоторое время, например, электродрель, при уровне заряда около 50%. Это также означает, что не стоит оставлять девайсы на зарядке, если они не пригодятся в ближайшее время.

Не перегревайте батарею

Как и большинству из нас, аккумуляторам комфортнее всего при температуре примерно 22°C и ниже. Особенно вредно держать их при температуре выше 32°C, например в автомобиле в жаркий летний день. Пехт добавляет, что батарея, находящаяся в корпусе, может нагреваться еще сильнее.

Более холодные температуры (выше нуля) менее вредны. Тем не менее некоторые производители рекомендуют не заряжать устройство при сильном холоде. Пехт рассказывает, что хранит неиспользуемые батареи в холодильнике. При таком подходе важно убедиться, что они не подвергаются воздействию влаги, поскольку это может привести к коррозии электроники, окружающей аккумулятор.

Не зацикливайтесь над «правильной» зарядкой новой техники

Хорошая новость: за последнее десятилетие продукты, в том числе смартфоны и ноутбуки высокого класса, значительно «поумнели» в отношении зарядки и автоматически предотвращают некоторые из перечисленных выше ошибок.

Многие ноутбуки могут приостанавливать зарядку и поддерживать уровень батареи ниже 100%, даже если они неделями подключены к питанию. Тем не менее Кеолеян утверждает, что стоит время от времени отключать их от сети.

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Например, iPhone на базе iOS 13 и более поздних версий оснащен функцией «Оптимизированная зарядка». Она отслеживает повседневные привычки пользователя и автоматически рассчитывает время зарядки, чтобы смартфон был готов к работе к его пробуждению.

Не спешите обновлять гаджет

Если батарея окончательно выходит из строя, не обязательно приобретать новое устройство. Возможно, аккумулятор можно заменить, обратившись либо к производителю, либо в ремонтный сервис. Так вы не только сможете сэкономить, но и нанесете меньше вреда окружающей среде.

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Фото на обложке: Andy Gin / Shutterstock