Как и чем чистить телефон, чтобы избавиться от микробов и не повредить корпус

В инструкции по коронавирусу ВОЗ рекомендует не только часто мыть руки, но также дезинфицировать предметы и поверхности, к которым вы регулярно прикасаетесь. К числу таких предметов, безусловно, относится и телефон. Чтобы при очистке не повредить его корпус, нужно придерживаться следующих правил.

Вместо дезинфицирующих спреев и чистящих средств используйте влажные салфетки

На сайте Apple говорится, что экраны и корпусы смартфонов можно протирать салфетками, пропитанными 70% изопропиловым спиртом, или дезинфицирующими салфетками Clorox. Компания предупреждает, что использовать традиционные чистящие средства с этой целью нельзя.

Спирт и бытовые растворы могут повредить защитный слой дисплея, который защищает его от влаги и не позволяет грязи въедаться в поверхность, пояснил Джейсон Сицилиано, вице-президент сервиса по защите смартфонов SquareTrade.

Тейлор Диксон, инженер проекта iFixit, добавил, что это защитное покрытие экрана в любом случае изнашивается со временем, но агрессивная чистка заметно ускоряет этот процесс.

Заведите для телефона мягкую салфетку из микрофибры

Samsung тоже предупреждает, что использовать обычные чистящие средства, в том числе для мытья окон, не стоит. Компания советует протирать смартфоны влажной тканью — предпочтительно мягкой и безворсовой, например, из микрофибры. Предварительно ее следует смочить в мыльной воде.

Большинство современных смартфонов водонепроницаемы, но при контакте с жидкостью все равно необходимо убедиться, что она не проникнет внутрь через отверстия в корпусе.

Apple также советует отключать устройства перед чисткой.

Попробуйте ультрафиолетовое очищение

Если вы ищете альтернативный метод очистки телефона, попробуйте дезинфицирующее устройство наподобие Phone Soap. Этот небольшой футляр для телефона за $80 уничтожает микробы на его поверхности с помощью ультрафиолетового излучения, утверждают создатели Phone Soap.

Фото: Amazon

Сицилиано и Диксон не прокомментировали эффективность Phone Soap и подобных ему решений, а некоторые пользователи Amazon говорят, что устройство перестало работать вскоре после покупки. Однако Phone Soap получил положительные отзывы от Business Insider, CNN и Reviewed.

И не забывайте мыть руки

Сицилиано подчеркивает, что уничтожение микробов на корпусе телефона бессмысленно без регулярного мытья рук. «Держите руки чистыми и дезинфицированными, и тогда ваш телефон останется чистым и дезинфицированным», — заключил он.

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