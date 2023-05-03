Как создать презентацию, которая поможет продать продукт

Обратите внимание на эти рекомендации — они помогут подготовить выступление так, чтобы оно принесло результаты.

Презентация играет решающую роль в продажах. Ее главная задача — вовлечь зрителей и побудить их к действию. Но это непросто, ведь аудитория удерживает внимание в среднем всего 5-10 минут.

Структурируйте информацию

Структура играет решающую роль в том, чтобы привлечь и удерживать внимание аудитории.

Начните с краткого вступления, которое задает тон для презентации.

Разбивайте текст с помощью визуальных элементов и графиков.

Разделите презентацию на части так, чтобы каждая из них имела четкую цель, а само повествование было логичным.

Добавьте заголовки и подзаголовки.

Делайте слайды простыми и легко читаемыми, не перегружая их информацией.

Вовлекайте аудиторию с самого начала

Большинство зрителей обычно теряют интерес в первые 15 секунд. Поэтому начинайте с «крючка», например вопроса, показателя или факта, который подчеркнет проблему и вызовет у них желание узнать больше.

За этим должно следовать четкое ценностное предложение, которое объясняет, как ваш продукт или услуга решает проблему.

Поддерживайте интерес на протяжении всего выступления

Привлекать аудиторию помогают множество аспектов. Вот несколько основных рекомендаций.

Добавьте в текст инфографику, изображения и видео, чтобы сделать презентацию визуально привлекательной.

Не загромождайте экран большим объемом информации. Правильно организованные и понятные слайды работают наиболее эффективно.

Используйте сторителлинг: люди любят истории и с большей вероятностью заинтересуются идеей и запомнят ее, если она презентована в таком формате.

Подкрепите свою точку зрения тематическими исследованиями и примерами из реальной жизни.

Не бойтесь использовать юмор: это сделает обстановку более непринужденной, а презентацию — более запоминающейся. Главное, чтобы юмор был уместным и соответствовал вашему бренду и посылу.

Используйте интерактивные элементы, например опросы и викторины, чтобы вовлечь зрителей. Это также предоставит ценный фидбек, который поможет улучшить презентацию.

Представьте некоторую информацию в формате видео: 61% клиентов сообщают, что решили приобрести продукт или услугу, посмотрев ролик от бренда.

Получите фидбек

Создать хорошую презентацию непросто, и сделать это с первого раза не получится. Лучше постоянно совершенствовать ее, опираясь на обратную связь. Вот как это сделать.

Поделитесь своими наработками с коллегами и другими профессионалами в индустрии. Спросите, что им понравилось и не понравилось, а также что можно улучшить.

Создайте опрос, например с помощью Google Форм, и соберите фидбек от большей группы респондентов. Это поможет лучше разобраться в том, что люди думают о вашей презентации.

Выступите перед своей командой по продажам или заинтересованными лицами. Попросите их оставить отзывы и предложения по улучшению.

Попробуйте обратиться к профессиональному консультанту или коучу, который специализируется на продажах.

После внимательно изучите отзывы и внесите необходимые изменения. Конечная цель — создать презентацию, которая вызывает интерес к продукту или услуге, объясняя и подтверждая его преимущества для пользователей.

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Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock