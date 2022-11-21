Как вежливо отклонить предложение о работе по электронной почте

Иногда при поиске работы мы получаем приглашения на вакансии, которые не соответствуют нашим ожиданиям. Может показаться, что в таком случае достаточно просто проигнорировать письмо от рекрутера. Однако отказ с вашей стороны — не повод разрывать общение с потенциальным работодателем. Вот как отклонить оффер так, чтобы это принесло пользу вашей карьере в будущем.

Почему не стоит игнорировать оффер

Если вам сообщили, что вы успешно прошли собеседование или даже предложили работу, это значит, что команда по найму посчитала вас наиболее подходящим среди множества кандидатов. Нет ничего плохого, если вы решите отказаться. Главное — сообщить об этом HR-менеджеру.

Правильно написанный отказ может сработать в вашу пользу. Так вы можете не только сообщить команде по найму о том, что вакансию лучше оставить открытой, но и даже посоветовать подходящего кандидата из своих знакомых.

Как написать письмо с отказом

Поблагодарите собеседника

Подбор персонала — довольно сложный и длительный процесс. HR-менеджер просматривает десятки и даже сотни резюме и сопроводительных писем, а также тщательно отбирает кандидатов для каждого этапа собеседования.

Поэтому для начала поблагодарите отправителя за предложение. Например, отметьте, что многому научились во время собеседований, и выразите признательность за то, что получили ответы на все свои вопросы. Так вы расположите к себе команду по найму и заработаете хорошую репутацию.

Обоснуйте свое решение

Если работодатель считает кандидата перспективным, он может предложить ему лучшие условия, в том числе более гибкий график и более высокую зарплату. Чтобы не получить повторное предложение на свой отказ, объясните причину, не вдаваясь в подробности.

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Например, вы пока не готовы менять работу или ваш учебный график конфликтует с предложенным. Возможно, вас не устраивает размер оклада или же вы хотите работать в компании, но сама вакансия не соответствует вашим карьерным целям.

Предложите поддерживать контакт

В конце письма предложите рекрутеру оставаться на связи — это знакомство может пригодиться и даже положительно повлиять на вашу карьеру. Например, если в компании освободится должность вашей мечты, вы можете стать одним из первых кандидатов.

Пример итогового письма

Ниже показан примерный шаблон письма с отказом (вы можете менять его на свой вкус).

Здравствуйте, [имя отправителя]!

Благодарю за приглашение на позицию [название должности]. Я был(а) бы рад(а) работать вместе с вами в [название компании], но, оценив всю плюсы и минусы, я решил(а) отклонить ваше предложение. Дело в том, что зарплата, указанная в вашем последнем письме, не соответствует моим ожиданиям.

Хочу поблагодарить вас за оказанное мне внимание. С вами было приятно общаться, и в ходе собеседований я многое узнал(а).

Буду рад(а) оставаться на связи с вами и другими специалистами из [название компании]. Скоро я отправлю вам запрос в LinkedIn (или любой другой соцсети).

С уважением,

[ваше имя]

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock