Отключите эти настройки iPhone, чтобы сэкономить заряд батареи

Некоторые функции iPhone включены по умолчанию, а пользователь об этом даже не подозревает. При этом их возможности используются очень редко или вообще никогда. Тем не менее эти функции могут работать в фоновом режиме и разряжать аккумулятор iPhone быстрее. В этой статье мы рассмотрим параметры, которые стоит отключить, чтобы сэкономить заряд телефона.

Аналитика iPhone и iCloud

Эти функции отправляют данные из iPhone в Apple, предоставляя компании информацию о том, как вы используете телефон. Отключив их, можно не только продлить заряд батареи, но и повысить конфиденциальность.

Для этого открываем «Настройки» и пролистываем вниз до раздела «Конфиденциальность». В открывшемся окне находим «Аналитика и улучшения».

Скриншот: Hear Aboutit

Отключаем «Делиться аналитикой iPhone» и «Делиться аналитикой iCloud». При этом также прекращается сбор данных с Apple Watch.

Важные геопозиции

Этот параметр отслеживает наиболее посещаемые места с помощью GPS и сохраняет их на iPhone. Данные используются для улучшения рекламы и взаимодействия с телефоном. Отключив его, мы сохраняем заряд батареи и повышаем конфиденциальность.

Возвращаемся в раздел «Конфиденциальность» и открываем «Службы геолокации». Пролистываем вниз до «Системные службы».

Скриншот: Hear Aboutit

В открывшемся окне находим «Важные геопозиции» и отключаем.

Системные службы

Практически все функции в этом разделе запускаются в фоновом режиме и снижают заряд.

Чтобы отключить ненужное, возвращаемся в «Системные службы». Рекомендуем оставить включенными «Экстренные вызовы и SOS», «Найти iPhone» и «Поделиться геопозицией».

Скриншот: Hear Aboutit

Отключаем следующие параметры.

«Калибровка компаса».

«Геопредупреждения».

«Установка часового пояса». Эта функция пригодится в путешествиях, чтобы не настраивать время вручную. Однако в обычное время ее лучше отключить.

Эта функция пригодится в путешествиях, чтобы не настраивать время вручную. Однако в обычное время ее лучше отключить. «Вызовы по Wi-Fi».

Большинство этих функций просто предоставляют данные для Apple. Поэтому их можно спокойно отключить, если вы их не используете.

Ограничение трекинга рекламы

Этот параметр не позволяет рекламодателям собирать более подробную информацию о вас. По умолчанию он отключен, и наша задача — активировать его.

Возвращаемся в «Настройки», переходим в раздел «Конфиденциальность» и в нижней части экрана находим «Реклама». Включаем функцию «Ограничить трекинг рекламы».

Скриншот: Hear Aboutit

Таким образом рекламодатели больше не смогут отслеживать ваши действия с iPhone в интернете.

Загрузка данных

Когда включен параметр Push, iPhone постоянно подключен к почтовым службам и iCloud и запрашивает письма каждую секунду. Этот процесс значительно снижает заряд. В то же время Fetch проверяет обновления только каждые 15 или 30 минут в зависимости от настроек. Если заменить Push на Fetch, то можно продлить заряд аккумулятора.

Для этого возвращаемся в «Настройки» и переходим в раздел «Пароли и аккаунты». Отключаем параметр Push, подключаем Fetch для основных почтовых аккаунтов и выбираем настройку «Каждые 15 минут».

Скриншот: Hear Aboutit

Таким образом, если вам не нужно знать о новом письме в ту же секунду, отключите Push и сэкономьте заряд батареи.

Фоновое обновление приложений

Эта функция позволяет некоторым приложениям скачивать данные в фоновом режиме, даже если вы их не используете. Отключив ее, мы запретим обновления и предотвратим быстрый разряд аккумулятора.

Для этого переходим в «Настройки». Выбираем раздел «Основные» и открываем «Обновление контента».

Скриншот: Hear Aboutit

В открывшемся списке можно отключить эту функцию для каждого приложения в отдельности.

Чтобы проверить, как работают изменения, возвращаемся в «Настройки» и переходим в раздел «Аккумулятор».

Скриншот: Hear Aboutit

Здесь можно отследить, какие приложения расходуют заряд больше всего, и отключить их обновление при необходимости.

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