Как правильно рассказать о своих достижениях

Обсуждая свои успехи, мы делаем акцент на собственных навыках и способностях, но в то же время кажемся эгоистичнее и недружелюбнее. Напротив, говоря о своих неудачах и преуменьшая заслуги, мы располагаем к себе, но при этом рискуем выглядеть непрофессионально.

Представьте встречу с важным руководителем на мероприятии по нетворкингу. Вам очень хочется представить себя в выгодном свете. И здесь было бы уместно рассказать о недавних достижениях, но вдруг собеседник решит, что вы слишком хвастаетесь? С другой стороны, нельзя упускать такую возможность создать хорошее впечатление. Что же делать?

Новое исследование предлагает простой, но эффективный ответ: когда вы хвастаетесь своими собственными достижениями, одновременно делайте комплименты коллеге или партнеру. Эту стратегию можно назвать «двойным продвижением», потому что она подразумевает не только саморекламу, но и продвижение другого человека.

Исследование показывает, что это неизменно повышало общее впечатление. Так слушатель узнает о ваших способностях и видит, как вы демонстрируете заботу о других. Позитивно отзываясь о других людях, вы сигнализируете о том, что вы не эгоцентричны — вы доброжелательный коллега.

Для изучения феномена исследователи провели серию из одиннадцати исследований, используя заявления из различных контекстов, включая социальные сети, оценки работы и заявления политиков.

Участникам демонстрировали заявления, направленные либо на саморекламу, либо на двойное продвижение и просили их оценить, насколько дружелюбен и профессионален говорящий, а также общее впечатление от него.

Пример такого двойного продвижения, который был использован в одном из исследований:

«Этот проект был успешным благодаря нашей командной работе. Я взял на себя весь финансовый анализ, технические процессы и бэкенд-дизайн. Алекс произвел на меня огромное впечатление тем, как он общался с клиентами. Мы оба взяли на себя ответственность за то, что у нас получается лучше всего, и это привело к отличному результату».

Исследования, в которых приняли участие в общей сложности 2558 человек, доказали:

двойное продвижение, по сравнению с саморекламой, создает дружелюбное впечатление, не сказываясь на оценке компетентности человека;

в некоторых экспериментах такой подход даже усиливал восприятие компетентности.

Описывая достижения и способности других людей в дополнение к собственным, можно продемонстрировать диапазон своего опыта — то, что вам хватает навыков и уверенности в себе, чтобы оценивать и продвигать других состоявшихся людей, а также взаимодействовать с ними.

Если выгоды так велики, почему люди редко продвигают качества коллег? Прежде всего, это противоречит здравому смыслу. Нам кажется, что хваля кого-то другого, мы преуменьшаем собственные достижения или способности. Наше естественное побуждение — рекламировать себя или молчать, поэтому требуются усилия, чтобы выработать у себя привычку продвигать и себя, и коллег.

Вот несколько практических шагов, которые в этом помогут.

1. Признайте преимущества двойного продвижения. Помогая другим, вы помогаете себе.

2. Чаще практикуйтесь. Для этого выберите человека, подумайте о его достижениях, а затем расскажите о них и других положительных качествах в разговоре с другим лицом.

Работая в команде, обязательно делайте комплименты коллегам.

Когда вы участвуете в соревнованиях, хвалите соперников. Например, в 2017 году Роджер Федерер обыграл Кея Нисикори в пяти сетах на Открытом чемпионате Австралии. После матча Федерер сказал о Нисикори: «Он выложился по полной, и это был отличный матч… он один из лучших игроков задней линии в туре». Но Федерер совместил это высказывание с саморекламой, добавив: «Я играл великолепно… Это огромная победа для меня».

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Если ваша деятельность предполагает индивидуальную работу, делайте комплименты коллегам, упоминая область, которой восхищаетесь. Пример — сообщение в социальных сетях: «Моя книга только что попала в список бестселлеров New York Times! Это большая часть — быть в одном списке с работой автора X, которую я считаю лучшей книгой года».

3. Будьте как можно искреннее. Подкрепляйте похвалу конкретными примерами и не перестарайтесь.

4. Не забудьте похвалить себя. Ваша цель — продвигать не только коллегу, но и себя, поэтому обязательно упомяните свои способности и достижения.

Поощрять других (или просто говорить комплименты) — прекрасная стратегия для того, чтобы завести друзей. Однако именно двойное поощрение позволит вам казаться не только приятным человеком, но и настоящим профессионалом.

Это работает как для мужчин, так и для женщин — что важно, учитывая, что женщины менее склонны рекламировать себя, и что самореклама с большей вероятностью вредит именно им. В результате женщины могут получать меньше похвалы за свои достижения, чем мужчины.

Хотя компетентность и теплота часто описываются как конкурирующие качества, люди, которые нам больше всего нравятся, как правило, выглядят и квалифицированными, и дружелюбными.

Так что в следующий раз, когда вам захочется поделиться своими достижениями или квалификацией, будьте смелее и хвастайтесь — просто не забудьте упомянуть и кого-нибудь еще.

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Фото на обложке: Pexels